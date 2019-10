Đặc sắc "linh vật" chó Lài "tứ đại quốc khuyển" Việt Nam

Chó Lài – huyền thoại của núi rừng. Chó Lài là giống chó nằm trong bộ “tứ đại quốc khuyển” ở Việt Nam. Giống chó này từ lâu đã rất quen thuộc với đời sống của những người dân ở vùng núi Tây Bắc và trung du ở Việt Nam. Chó Lài, còn có tên gọi khác là chó Dingo Đông dương, là giống chó thuần chủng có nguồn gốc từ Việt Nam. Một số cuốn sách ghi lại rằng, từ hơn 6000 năm về trước, người Việt Nam đã tìm thấy dấu tích xuất hiện của giống chó này trên bán đảo Đông Dương. Nguồn gốc của chó Dingo Đông Dương được hình thành từ đâu vẫn là câu hỏi gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng chó Lài là sự kết hợp của chó sói và chó nhà của người dân tộc Mông. Một số khác lại quan niệm chó Tây lai với chó sói của Việt Nam đã tạo ra chó Lài. Chó Lài được nhìn thấy xuất hiện phổ biến nhất là ở các vùng trung du Tây Bắc, ở Lào Cai và miền núi của Việt Nam. Giống chó này được nuôi để giúp người nông dân trông coi nhà cửa, chăn gia súc hay đi rừng… Chó Lài trưởng thành sẽ có chiều cao từ 45-65 cm, nặng từ 23-32kg. Tuy nhiên có những con già cân nặng lên tới 40kg. Phần thân của chúng dài hơn so với tỉ lệ chiều cao. Thông thường những chú chó đực sẽ to hơn chó cái một chút. Nếu là giống chó Lài thuần chủng thì bốn chân của chúng sẽ có màu bít tất trắng, đuôi dài vừa phải, lúc buông thõng lúc lại hướng lên trên. Phần thân của chó Lài giống như một hình chữ nhật nằm ngang, bụng và vai rất săn chắc, khỏe khoắn. Tỉ lệ chiều cao so với chiều dài thân ở khoảng 1: 1.2. Chó Lài sở hữu 4 chiếc chân dài, nhỏ nhưng rất chắc khỏe. Phần thân của chó Lài giống như một hình chữ nhật nằm ngang, bụng và vai rất săn chắc, khỏe khoắn. Tỉ lệ chiều cao so với chiều dài thân ở khoảng 1: 1.2. Chó Lài sở hữu 4 chiếc chân dài, nhỏ nhưng rất chắc khỏe. Phần thân của chó Lài giống như một hình chữ nhật nằm ngang, bụng và vai rất săn chắc, khỏe khoắn. Tỉ lệ chiều cao so với chiều dài thân ở khoảng 1: 1.2. Chó Lài sở hữu 4 chiếc chân dài, nhỏ nhưng rất chắc khỏe. Ngoài ra, chúng còn có chiếc lưỡi đốm 6 huyền đề rất đặc trưng. Hàm răng đầy đặn, chắc khỏe. Giống chó này sở hữu một bộ lông ngắn (khoảng 2-4 cm), rất mượt mà và không thấm nước. Chó Lài là giống chó rất thông minh, nhanh nhạy và có một chút hung dữ. Chúng rất trung thành với chủ nhân của mình. Luôn ra sức bảo vệ chủ khỏi những nguy hiểm rình rập xung quanh. Bản tính tinh khôn, khi đi săn, chó Lài thường đi cặp, gặp con mồi cả hai con cùng lao vào với mãnh lực khủng khiếp, không hề sủa bóng rồi cúp đuôi chạy như giống chó nhà. Người ta thường nuôi chó Lài từng đôi để đi săn, để phát huy tác dụng của lối tấn công bẩm sinh của nó. Khi săn cọp, phường săn tung vào trận khoảng chục con chó Lài để làm vướng chân cọp và tận dụng sức tấn công bày đàn như cách mà lũ sói hoang vẫn sử dụng lúc săn mồi. Mời quý vị xem video: Những vật nuôi đắt đỏ nhất thế giới

