Cuộc thi kỳ quặc nhất TG, phần thưởng là thứ ai cũng hãi

Copa Ataúdes hay Coffin Cup, một giải đấu futsal hàng năm do thành phố Juliaca của Peru tổ chức, đã được mệnh danh là cuộc thi thể thao gây thất vọng nhất thế giới khi trao giải thưởng là những chiếc quan tài cho ba đội xuất sắc nhất.

Theo thông tin đăng tải, Coffin Cup không phải một giải đấu futsal thông thường, đây là một cuộc thi kỳ quặc giữa các đội bóng đại diện cho 12 nhà tang lễ lớn nhất vùng Puno, phía Đông Nam Peru.

Nghe có vẻ hợp lý cho các đội bóng khi giải thưởng chính là những chiếc quan tài đắt tiền, thế nhưng cống hiến hết sức trên sân cho một chiếc quan tài mà phải chia sẻ với 5 đồng đội khác có vẻ không xứng đáng cho lắm.

Được biết, giải đấu lạ độc này còn thú vị ở chỗ các đội bóng tham dự thường đặt cho mình những cái tên vô cùng tuyệt vọng như Last Goodbye - Lời tạm biệt cuối cùng”, “Eternal Dream - Giấc mơ vĩnh cửu”, “Rest and Peace - An giấc ngàn thu ”, “Road to Paradise - Con đường tới thiên đàng”...

Mời quý vị xem video: TQ - đập quan tài để buộc người dân hỏa táng. Nguồn video: VTC11

Được biết, chiếc quan tài đắt nhất trị giá 1300 đô la Mỹ (khoảng 29 triệu đồng) sẽ được trao cho đội quán quân. Đội đạt giải nhì và ba sẽ được những chiếc quan tài rẻ hơn một chút.