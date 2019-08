Con đường một năm xuất hiện 2 lần ở Hàn Quốc

Từ tháng 3-6, hàng nghìn người từ khắp nơi sẽ đổ về mũi phía nam của Hàn Quốc để tham gia lễ hội đường biển Jindo Miracle. Sự kiện này nhằm kỷ niệm hiện tượng tự nhiên độc đáo. Theo đó, mặt biển Jindo sẽ tách làm đôi, để lộ con đường nối liền 2 hòn đảo. Tương truyền, con đường này được tạo ra bởi thần biển. Ảnh: Korea Bizwire. Tuy nhiên, khoa học chứng minh rằng hiện tượng này xảy ra do tác động của lực hấp dẫn. Bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo này từ 2-3 lần trong một năm. Tại lễ hội, du khách sẽ tận hưởng những chuyến đi bộ nhàn nhã từ đảo Jindo đến Modo, đào ngao và chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Lonely Planet. Cảnh tượng này được cả thế giới biết đến sau khi Pierre Landy, sứ giả nước Pháp tận mắt chiêm ngưỡng vào những năm 1970. Trên một tờ báo Pháp, vị sứ giả đã ví con đường như phép màu của Moses, nhân vật đã tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm binh lính Ai Cập trong truyện cổ. Ảnh: Rove. Lực hấp dẫn tác động lên Trái Đất gây ra hiện tượng thủy triều, làm tăng, giảm mực nước biển theo định kỳ. Ngoài ra, những yếu tố khác bao gồm chu kỳ quay của Trái Đất, chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng cũng góp phần ảnh hưởng đến thủy triều, tạo ra các lực hấp dẫn khác nhau, dẫn đến một số hiện tượng độc đáo... Ảnh: Ally, Around the World. Con đường có chiều dài gần 3 km, rộng 40-60 m. Tượng đá khắc hình hổ và người phụ nữ được đặt bên bờ biển có liên quan tới một câu chuyện dân gian. Theo truyền thuyết địa phương, đảo Jindo từng là nơi sinh sống của hổ. Khi loài vật hung dữ này bắt đầu đe dọa các ngôi làng địa phương, người dân thị trấn không còn cách nào khác là phải chạy trốn đến đảo Modo. Tuy nhiên, một phụ nữ tên Bbyong đã vô tình bị bỏ lại phía sau. Ảnh: Twitter. Mong muốn được ở bên những người thân yêu của mình, cô đã cầu nguyện ngày này qua ngày khác với Yongwang, vị thần của đại dương. Cuối cùng, vị thần đã nói với trong giấc mơ rằng cầu vồng sẽ xuất hiện trên biển để cô có thể rời hòn đảo. Bbyong thức dậy vào sáng hôm sau và thấy rằng biển đã tách ra, một con đường cầu vồng dẫn cô đến hòn đảo nơi gia đình đang đợi cô ở đó. Ảnh: Choi_solip emza94.

Từ tháng 3-6, hàng nghìn người từ khắp nơi sẽ đổ về mũi phía nam của Hàn Quốc để tham gia lễ hội đường biển Jindo Miracle. Sự kiện này nhằm kỷ niệm hiện tượng tự nhiên độc đáo. Theo đó, mặt biển Jindo sẽ tách làm đôi, để lộ con đường nối liền 2 hòn đảo. Tương truyền, con đường này được tạo ra bởi thần biển. Ảnh: Korea Bizwire. Tuy nhiên, khoa học chứng minh rằng hiện tượng này xảy ra do tác động của lực hấp dẫn. Bạn có thể tới đây để chiêm ngưỡng hiện tượng độc đáo này từ 2-3 lần trong một năm. Tại lễ hội, du khách sẽ tận hưởng những chuyến đi bộ nhàn nhã từ đảo Jindo đến Modo, đào ngao và chụp ảnh sống ảo. Ảnh: Lonely Planet. Cảnh tượng này được cả thế giới biết đến sau khi Pierre Landy, sứ giả nước Pháp tận mắt chiêm ngưỡng vào những năm 1970. Trên một tờ báo Pháp, vị sứ giả đã ví con đường như phép màu của Moses, nhân vật đã tách nước biển ra làm 2 để đoàn người Do Thái có thể băng qua, sau đó nhấn chìm binh lính Ai Cập trong truyện cổ. Ảnh: Rove. Lực hấp dẫn tác động lên Trái Đất gây ra hiện tượng thủy triều, làm tăng, giảm mực nước biển theo định kỳ. Ngoài ra, những yếu tố khác bao gồm chu kỳ quay của Trái Đất, chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng cũng góp phần ảnh hưởng đến thủy triều, tạo ra các lực hấp dẫn khác nhau, dẫn đến một số hiện tượng độc đáo... Ảnh: Ally, Around the World. Con đường có chiều dài gần 3 km, rộng 40-60 m. Tượng đá khắc hình hổ và người phụ nữ được đặt bên bờ biển có liên quan tới một câu chuyện dân gian. Theo truyền thuyết địa phương, đảo Jindo từng là nơi sinh sống của hổ. Khi loài vật hung dữ này bắt đầu đe dọa các ngôi làng địa phương, người dân thị trấn không còn cách nào khác là phải chạy trốn đến đảo Modo. Tuy nhiên, một phụ nữ tên Bbyong đã vô tình bị bỏ lại phía sau. Ảnh: Twitter. Mong muốn được ở bên những người thân yêu của mình, cô đã cầu nguyện ngày này qua ngày khác với Yongwang, vị thần của đại dương. Cuối cùng, vị thần đã nói với trong giấc mơ rằng cầu vồng sẽ xuất hiện trên biển để cô có thể rời hòn đảo. Bbyong thức dậy vào sáng hôm sau và thấy rằng biển đã tách ra, một con đường cầu vồng dẫn cô đến hòn đảo nơi gia đình đang đợi cô ở đó. Ảnh: Choi_solip emza94.