Chiêm ngưỡng viên kim cương đầu tiên trên thế giới được in 3D

Là vật chất cứng nhất trong tự nhiên, kim cương không những đứng đầu thế giới trang sức, mà còn giữ một vai trò quan trọng, khó có thể thay thế trong lĩnh vực công nghiệp của toàn thế giới, điển hình như trở thành lưỡi dao cắt các vật liệu cứng, hay để chế tạo những chi tiết thường xuyên phải chịu mài mòn.

Tuy nhiên, độ cứng của kim cương lại vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm, bởi việc cắt gọt, uốn nắn loại vật liệu này trở thành các dáng theo ý muốn là điều thực sự khó khăn, nhất là khi đó là những hình dáng phức tạp.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật in 3D, mới đây hãng công nghệ Sandvik (Thụy Điển) đã thành công trong việc sản xuất kim cương nhân tạo với hình dáng theo ý muốn, từ đó hóa giải nhược điểm tồn tại bấy lâu nay của kim cương, mở ra những bước đột phá lớn cho nhiều lĩnh vực công nghiệp trên thế giới.

Viên kim cương nhân tạo được in bằng công nghệ 3D.

Mấu chốt công nghệ của phương pháp in 3D kim cương này chính là kỹ thuật in Li-tô lập thể. Hiểu một cách đơn giản, từ một bản thiết kế số trong máy tính, máy in 3D sẽ sử dụng polymer lỏng cảm quang (đông cứng khi tiếp xúc với tia cực tím) làm mực và tạo ra vật thể theo từng lớp một.

“Trong lịch sử, in kim cương bằng công nghệ in 3D là thứ mà không ai trong chúng ta tưởng tượng được. Ngay cả bây giờ, chúng tôi mới bắt đầu nắm bắt các khả năng và ứng dụng mà bước đột phá này có thể có” - Ông Oh Ohsonson, Giám đốc giao hàng của Công ty Sandvik, cho biết.

Bước đột phá mở ra rất nhiều cánh cửa, đến nỗi Sandvik không hoàn toàn chắc chắn nên đi theo hướng nào, như Ohlsson giải thích: “Hồi chúng tôi bắt đầu tự hỏi có thể làm gì khác từ việc in 3D hình dạng phức tạp trong một vật liệu cứng hơn thép gấp 3 lần, độ dẫn điện cao hơn đồng, sự giãn nở nhiệt gần với invar – và với mật độ gần bằng nhôm. Những lợi ích này khiến chúng tôi tin rằng, bạn sẽ thấy hỗn hợp kim cương trong các ứng dụng công nghiệp tiên tiến mới, từ các bộ phận mặc đến các chương trình không gian, chỉ trong vài năm nữa”.

Kim cương cứng hơn 58 lần so với bất kỳ vật liệu tự nhiên nào, vì vậy không có gì lạ, khi các nhà khoa học vật liệu đã cố gắng khai thác nó cho mục đích công nghiệp. Vật liệu tổng hợp kim cương đã có sẵn từ năm 1958, nhưng việc định hình vật liệu rất khó khăn, vì gia công kim cương là gần như không thể.