Cầy meerkat nhút nhát chơi ú òa “đốn tim” mọi người

Mới đây, trong một chuyến thăm tới công viên văn hóa tự nhiên Inokashira, thuộc Musashino, Tokyo, Nhật Bản, nhiếp ảnh gia người Nhật có nickname là Mamekoro51 vô tình gặp gỡ một gia đình cầy meerkat rất đáng yêu. Trùng hợp thay, gia đình cầy meerkat lại vừa đón thêm các thành viên mới sinh, vô cùng đáng yêu và bắt mắt. Một trong số đó rất ngượng ngùng, xấu hổ khi được chụp ảnh. Trong hình ảnh có thể thấy, con cầy meerkat nhỏ xíu này nấp sau bức tường, nhìn trộm một cách thận trọng nhiếp ảnh gia. Ban đầu, con cầy meerkat này có vẻ sợ hãi và nhút nhát, không dám lộ diện. Thế nhưng sau đó, nhận ra không có gì đáng sợ, cầy meerkat con đã ló ra khỏi nơi ẩn náu của mình như để nói lời xin chào. Vẻ dễ thương, rụt rè của nó khiến mọi người có thể "tan chảy" ngay lập tức. Trong hình ảnh này, cầy meerkat con ngủ chổng vó trên trời,không hề suy nghĩ, mộng mị, trông vô cùng đáng yêu. Theo tìm hiểu, cầy meerkat là một loài thú ăn thịt nhỏ trong gia đình cầy mangut. Chúng có mặt ở tất cả các vùng sa mạc Kalahari thuộc Botswana, phần lớn sa mạc Namib ở Namibia, tây nam Angola và Nam Phi. Cầy meerkat thường sống theo nhóm khoảng 20 thành viên. Tuy nhiên, có một số nhóm lớn, gồm từ 50 thành viên trở lên. Trong tự nhiên, cầy meerkat có tuổi thọ khoảng từ 6 - 7 năm còn trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có thể sống từ 12 đến 14 năm. Meerkat thể hiện sự quan tâm lẫn nhau trong đàn, một hoặc nhiều meerkat đứng canh gác trong khi những con khác đang tìm kiếm thức ăn hay đùa nghịch, để cảnh báo khi có nguy hiểm đến gần. Cầy meerkat cũng có những thành viên có nhiệm vụ bảo mẫu, trông những con non trong nhóm. Những con cái chưa bao giờ sinh sản thường làm nhiệm vụ này, chúng chăm sóc những cặp thừa kế đầu đàn còn nhỏ, trong khi con cái đầu đàn không ở chung với phần còn lại của nhóm. Lúc có cảnh báo nguy hiểm, cầy meerkat bảo mẫu sẽ chuẩn bị an toàn để bảo vệ chúng, nếu chưa thể rút lui vào hang, nó gom các con non lại với nhau và nằm che chắn phần đầu cho chúng, thực sự rất có trách nhiệm. Mời quý vị xem video: Voi đực vô cớ tấn công rượt đuổi tê giác

