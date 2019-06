Canada: Bỗng dưng câu được cá tầm cực khủng hơn 360kg

Theo Global News, Alex Kirk, Tom Kirk và Terry Jacobson bắt được con cá tầm khổng lồ khi đi câu trên sông Fraser ở tỉnh British Columbia, Canada hôm 11/6. Con cá tầm dài 3,3m và nặng hơn 360kg.

"Chúng tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Con cá nhô cao khỏi mặt nước khiến chúng tôi lầm tưởng nó là một con cá mập", Tom chia sẻ. "Đúng hơn là một con cá mập trắng khổng lồ. Thật là kinh ngạc", Jacobson nói thêm.

Việc đưa con cá tầm khổng lồ lên khỏi mặt nước không phải điều dễ dàng. "Mọi điều không hay có thể xảy ra cho đến khi chúng tôi khuất phục được nó", Tom nói.

Quá trình chinh phục con cá tầm nặng hơn 360 kg không hề dễ dàng.

Trang For The Win cho biết con cá tầm khiến dây câu 4 lần bị rối nhưng đều được các tay câu gỡ rối kịp thời. Nhưng sự kịch tính chưa dừng ở đó khi phần tay quay cần câu bị gãy. Steve Kaye, tay câu nhiều kinh nghiệm đi cùng Alex, Tom và Terry, nhanh trí cắt dây câu và nối nó vào một cần câu khác. Cuộc giằng co giữa người và cá lại tiếp tục. Một lúc lâu sau, con cá tầm mới bị khuất phục.