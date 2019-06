Cận cảnh chuối to như bắp tay, 4 người mới ăn hết quả

Chuối là loại trái cây không quá xa lạ với mọi người. Hiện nay có rất nhiều loại chuối khác nhau nhưng giống chuối khổng lồ ở đất nước Papua New Guinea (một quốc gia nằm gần đường xích đạo về phía Đông Nam của châu Á) Giống chuối khổng lồ này có tên là Musa Ingens, chỉ trồng được trên cao nguyên nhiệt đới ở Papua New Guinea. Mặc dù nhiều quốc gia muốn trồng loại chuối này nhưng vì điều kiện thổ nhưỡng không phù hợp nên quả chuối không được to như mong muốn. Chỉ có quốc đảo ở Thái Bình Dương này mới có đủ điều kiện để chuối Musa Ingens sinh trưởng. Chiều cao trung bình của chuối Musa Ingens là từ 20-25 mét, tương đương với một tòa nhà 6 tầng, cao gấp 5 lần so với giống chuối thông thường. Toàn bộ thân cây được bọc trong lớp vỏ chồng chéo rất chặt chẽ, có kích thước rất lớn, thậm chí người trưởng thành cũng không thể ôm hết được. Là cây chuối lớn nhất thế giới nên quả của chúng cũng không thể nhỏ được. Quả của chuối Musa Ingens rất to, to bằng cánh tay của người trưởng thành, dài tới 30cm, nặng trung bình từ 1.5-3kg. Về màu sắc và mùi vị không khác nhiều so với chuối thông thường, nó chỉ có khác mỗi kích thước và trọng lượng. Một quả chuối Musa Ingens có thể cần khoảng 4 người mới ăn hết. Chuối Musa Ingens là loại trái cây quan trọng nhất ở Papua New Guinea. Ngoài việc ăn trực tiếp, người dân cũng chế biến chúng thành bột chuối hoặc chuối sấy. Ruột chuối được sử dụng trực tiếp như một món ăn nhẹ, bột chuối là nguồn thực phẩm chính của người dân địa phương. Đồng thời vỏ chuối được dùng cho lợn ăn, hoa chuối được xem như một loại rau và thân chuối có thể dệt làm bao hoặc vải. Vì vậy, có thể nói rằng chuối Musa Ingens là một kho báu đối với người Papua New Guinea. Mời quý vị xem video: Nam thanh niên nhảy với cây chuối

