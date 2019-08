Cá “thành tinh” trăm tuổi bị bắt giết, dân làng hãi hùng “thần sông”...

Vạn vật đều có linh tính, một số sinh vật có hình dạng đặc biệt, màu sắc nổi bật hay kích thước khổng lồ, hơn hẳn các đồng loại khác thường được người xưa cho rằng đó là hóa thân của các vị thần. Mới đây, các ngư dân ở tỉnh Sisaket, Thái Lan bắt được một con cá "thành tinh", là cá nheo khổng lồ nặng tới 120kg, mệnh danh là thần sông. Tuy nhiên sau khi bị bắt, con cá thần sông không được thả đi mà bị giết chết và xẻ thịt bán, gây xôn xao dư luận. Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở làng Phra Ee, quận Pho Si Suwan, tỉnh Sisaket, Thái Lan. Ngư dân trong làng đã bất ngờ quăng lưới, bắt được một con cá nheo khổng lồ nặng tới 120kg. Có thể thấy trong ảnh, con cá nheo có chiều dài và kích thước lớn hơn hẳn một người trưởng thành. Đây thực sự là một trường hợp siêu hiếm, lôi kéo sự chú ý của đông đảo mọi người trong làng. Nhiều người đứng tuổi trong làng cho rằng con cá này đã thành tinh, phải có tuổi đời ít nhất hơn 100 tuổi. Họ cũng cho rằng con cá nheo khổng lồ này là hóa thân của vị thần sông quyền năng, vì vậy tại chỗ, họ đã quỳ xuống, dập dầu bái lạy. Đáng nói, sau khi nhận được những cái bái lạy đầy tôn kính của người dân, cuối cùng, con cá nheo khổng lồ mang danh thần sông vẫn bị giết chết và xẻ thịt đem bán. Giá bán của con cá thần sông này là 100 baht/kg (khoảng 70.000 đồng/kg), hoàn toàn không đắt đỏ. Tổng số tiền thu được là 12.000 baht (khoảng 8,4 triệu đồng). Chuyện bắt được cá "thành tinh" và những câu chuyện thú vị kèm theo nó không phải hiếm. Vào năm 2017, do ảnh hưởng của bão, hồ chứa Trường Đàm thuộc quận Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã mở cửa xả, người dân bắt được cá khổng lồ, nhưng thật trùng hợp, ngày hôm sau sườn núi sạt lở đúng hình con cá bị bắt. Con cá có chiều dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, được gọi là "cá vua" hay "cá thành tinh". Đáng ngạc nhiên là, đúng đêm hôm đó, tại khu vực hồ chứa xảy ra một trận sạt lở. Tuy rằng trận sạt lở không lớn, không khiến ai bị thương thế nhưng lại khiến nhiều người không khỏi giật mình. Lý do là bởi sườn núi bị sạt lở lộ ra một khoảng đất có hình giống hệt hình dáng của một con cá khổng lồ, vừa vặn, con đường cắt ngang núi lại giống như chiếc cọc tre xiên qua mang cá. Năm 2018, một người đàn ông ở Anh trong một lần đi câu cá cùng bạn bè ở nơi hoang dã đã bất ngờ câu được một con cá da trơn siêu lớn. Ngay sau khi kéo được con cá thành tinh vào vùng nước nông, người đàn ông này đã vội vã lội xuống nước và khống chế con cá bằng tay. Tuy nhiên, ngay sau khi người đàn ông vươn tay ra và định ôm lấy con cá, con cá khổng lồ đột nhiên há to mồm, đớp thẳng vào cánh tay của người đàn ông. Sợ hãi, người đàn ông vội vã lùi lại, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái miệng rộng của con cá khổng lồ. Anh Jason Fugate, một người đàn ông ở Mỹ đã bắt được một con cá vàng khổng lồ siêu kỳ lạ. Con cá vàng "thành tinh" này có chiều dài lên đến 91cm, nặng tới 14kg. Các chuyên gia tin rằng, con cá này rất có thể đã hơn 100 tuổi. Tại Thạch Cương, Đài Trung, một người đàn ông họ Trần đã bắt được một con cá chình hoa khổng lồ, dài đến 175cm, nặng 22,8kg, tính ra đã khoảng 35 tuổi, cực kỳ hiếm thấy. Ở Đan Giang Khẩu, thị Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người đàn ông câu được một con cá mè khổng lồ sinh sống trong môi trường hoang dã. Con cá có kích thước khủng, dài hơn 1m, nặng 65kg. Mời quý vị xem video: Quái cá khổng lồ 100 tuổi mắc lưới ngư dân

Vạn vật đều có linh tính, một số sinh vật có hình dạng đặc biệt, màu sắc nổi bật hay kích thước khổng lồ, hơn hẳn các đồng loại khác thường được người xưa cho rằng đó là hóa thân của các vị thần. Mới đây, các ngư dân ở tỉnh Sisaket, Thái Lan bắt được một con cá "thành tinh", là cá nheo khổng lồ nặng tới 120kg, mệnh danh là thần sông. Tuy nhiên sau khi bị bắt, con cá thần sông không được thả đi mà bị giết chết và xẻ thịt bán, gây xôn xao dư luận. Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở làng Phra Ee, quận Pho Si Suwan, tỉnh Sisaket, Thái Lan. Ngư dân trong làng đã bất ngờ quăng lưới, bắt được một con cá nheo khổng lồ nặng tới 120kg . Có thể thấy trong ảnh, con cá nheo có chiều dài và kích thước lớn hơn hẳn một người trưởng thành. Đây thực sự là một trường hợp siêu hiếm, lôi kéo sự chú ý của đông đảo mọi người trong làng. Nhiều người đứng tuổi trong làng cho rằng con cá này đã thành tinh, phải có tuổi đời ít nhất hơn 100 tuổi. Họ cũng cho rằng con cá nheo khổng lồ này là hóa thân của vị thần sông quyền năng, vì vậy tại chỗ, họ đã quỳ xuống, dập dầu bái lạy. Đáng nói, sau khi nhận được những cái bái lạy đầy tôn kính của người dân, cuối cùng, con cá nheo khổng lồ mang danh thần sông vẫn bị giết chết và xẻ thịt đem bán. Giá bán của con cá thần sông này là 100 baht/kg (khoảng 70.000 đồng/kg), hoàn toàn không đắt đỏ. Tổng số tiền thu được là 12.000 baht (khoảng 8,4 triệu đồng). Chuyện bắt được cá "thành tinh" và những câu chuyện thú vị kèm theo nó không phải hiếm. Vào năm 2017, do ảnh hưởng của bão, hồ chứa Trường Đàm thuộc quận Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã mở cửa xả, người dân bắt được cá khổng lồ, nhưng thật trùng hợp, ngày hôm sau sườn núi sạt lở đúng hình con cá bị bắt. Con cá có chiều dài gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, được gọi là "cá vua" hay "cá thành tinh". Đáng ngạc nhiên là, đúng đêm hôm đó, tại khu vực hồ chứa xảy ra một trận sạt lở. Tuy rằng trận sạt lở không lớn, không khiến ai bị thương thế nhưng lại khiến nhiều người không khỏi giật mình. Lý do là bởi sườn núi bị sạt lở lộ ra một khoảng đất có hình giống hệt hình dáng của một con cá khổng lồ, vừa vặn, con đường cắt ngang núi lại giống như chiếc cọc tre xiên qua mang cá. Năm 2018, một người đàn ông ở Anh trong một lần đi câu cá cùng bạn bè ở nơi hoang dã đã bất ngờ câu được một con cá da trơn siêu lớn. Ngay sau khi kéo được con cá thành tinh vào vùng nước nông, người đàn ông này đã vội vã lội xuống nước và khống chế con cá bằng tay. Tuy nhiên, ngay sau khi người đàn ông vươn tay ra và định ôm lấy con cá, con cá khổng lồ đột nhiên há to mồm, đớp thẳng vào cánh tay của người đàn ông. Sợ hãi, người đàn ông vội vã lùi lại, khó khăn lắm mới thoát khỏi cái miệng rộng của con cá khổng lồ. Anh Jason Fugate, một người đàn ông ở Mỹ đã bắt được một con cá vàng khổng lồ siêu kỳ lạ. Con cá vàng "thành tinh" này có chiều dài lên đến 91cm, nặng tới 14kg. Các chuyên gia tin rằng, con cá này rất có thể đã hơn 100 tuổi. Tại Thạch Cương, Đài Trung, một người đàn ông họ Trần đã bắt được một con cá chình hoa khổng lồ, dài đến 175cm, nặng 22,8kg, tính ra đã khoảng 35 tuổi, cực kỳ hiếm thấy. Ở Đan Giang Khẩu, thị Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, một người đàn ông câu được một con cá mè khổng lồ sinh sống trong môi trường hoang dã. Con cá có kích thước khủng, dài hơn 1m, nặng 65kg. Mời quý vị xem video: Quái cá khổng lồ 100 tuổi mắc lưới ngư dân