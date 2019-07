Cá giống dài và những loài vừa vào sách đỏ vì nguy cơ tuyệt chủng

Trong danh sách được IUCN công bố hôm 18/7, 9.000 loài động vật trên Trái Đất được xếp vào loại bị đe dọa, nâng tổng số loài bị đe dọa lên 105.732. Không có loại nào trong số này được cải thiện tình trạng bị đe dọa so với báo cáo năm trước. Cá giống dài (guitarfish), một loài thuộc họ cá đuối, được thêm vào danh sách năm nay. Ảnh: IUCN. Khỉ Roloway là một trong 7 loài linh trưởng được thêm vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng do tình trạng phá rừng và săn bắn ở phía tây châu Phi. IUCN cho rằng sự phát triển của loài người là nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm các hệ sinh thái tự nhiên của Trái Đất. Ảnh: IUCN. Cùng với cá giống dài, cá đuối Clown cũng là một loài cá đuối khác bị đe dọa tuyệt chủng. Loài này được tìm thấy ở Indonesia và Singapore. Ảnh: IUCN. Cá đèn lồng là một trong 500 loài sinh vật ở tầng đáy đại dương bị đe dọa trong danh sách của IUCN. Những loài này phải đối mặt với các mối đe dọa tiềm tàng từ hoạt động đánh bắt sâu, khoan dầu khí và khai thác dưới đáy biển. Ảnh: IUCN. Cùng với cá đèn lồng là ốc sên Scaly-foot, những con vật này sinh sống ở độ sâu 2.400-2.800 m dưới mặt nước Ấn Độ Dương và đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ảnh: IUCN. Cá nhám Tây Thái Bình Dương, một loài cá sống ở đáy dọc theo bờ biển Nhật Bản, cũng bị đe dọa do hoạt động thăm dò khai thác ở thềm lục địa Nhật Bản. Ảnh: NOAA. Việc dân số con người tăng khiến nhu cầu thực phẩm tăng theo, điều này dẫn tới các biện pháp nông nghiệp như sử dụng thuốc sâu, làm nhiều loài nấm quý hiếm bị đe dọa, tiêu biểu như nấm splendi waxcap ở châu Âu. Ảnh: IUCN.

