Bò mẹ mang thai và cuộc trốn thoát khỏi tử thần ngoạn mục

Mới đây, một chiếc xe tải chở đàn bò đến lò mổ ở Paterson, New Jersey, Mỹ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp sự cố. Một con bò mẹ mang thai có tên là Brianna đã nhảy khỏi tầng thứ 2 của chiếc xe tải và trốn thoát khỏi hành trình tử thần đến lò mổ. Brianna lang thang trên đường cao tốc, mải miết chạy trốn cho đến khi cảnh sát địa phương đuổi theo và bắt nó lại. Thế nhưng câu chuyện không kết thúc ở đây, khi bị bắt lại, Brianna không được đưa trở về lò mổ mà được đưa đến khu bảo tồn Skylands of Wantage. Lý do là bởi, ngay khi bắt lại được Brianna, cảnh sát đã phát hiện ra sự thật, cô bò dũng cảm đã mang thai đến tháng thứ 9. Mọi người đều nghĩ rằng, Brianna đã cố gắng nhảy khỏi chiếc xe tải nghiệt ngã để cứu sống đứa con của mình. Ngay khi đến khu bảo tồn Skylands of Wantage, Brianna đã hạ sinh một con bò con, được đặt tên là Winter. Cả hai mẹ con bò hiện đều an toàn và được chăm sóc chu đáo. Mời quý vị xem video: Thăm quan mô hình nuôi bò sữa

