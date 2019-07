Bí ẩn UFO lọt bẫy radar, khoa học đau đầu lý giải

Nhiều UFO bí ẩn được phát hiện bởi radar. Tháng 8/2008, một UFO được phát hiện tại Compound Yenikent, phía tây của Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân chứng chứng kiến thậm chí đã ghi lại được video rất rõ nét về UFO này. Hiện các hình ảnh và video được lưu trữ để nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu UFO Space Science Sirius. Ngày 8/1/2008, hàng chục người dân tại thành phố Stephenville, bang Texas, Mỹ trông thấy một vật thể lớn kỳ lạ bay ngang qua bầu trời. Nhân chứng nói kích thước của vật thể bay này to bằng một sân bóng đá, còn một số người khác thì ước tính nó dài gần 2km, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Một nhân chứng vốn là một phi công nghiệp dư khẳng định đã trông thấy tiêm kích F-16 của quân đội rượt theo vật thể này. Ảnh minh họa. Một báo cáo từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khẳng định radar có nhận thấy một vật thể rất lớn quanh bầu trời tại thành phố Stephenville, bang Texas, Mỹ đang bị các máy bay bám đuổi ngay thời điểm mà các nhân chứng thấy UFO. Ảnh minh họa. Tháng 3/2004, một phi đội máy bay do thám của quân đội Mexico đã bắt gặp ba vật thể bay không xác định trên màn hình radar khi đang tuần tra theo dõi đường dây buôn ma túy. Chính phủ Mexico sau đó đã cung cấp băng hình, cũng như thông tin về phi đội nói trên cho báo chí. Ảnh: abc.new.au Ngày 26/7/2002, radar của NORAD và lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia Mỹ phát hiện một vật thể bay không xác định bay vào vùng cấm bay của thủ đô Washington. Chiến đấu cơ F-16 được điều động để ngăn chặn vật thể, nhưng phi công báo lại rằng họ không trông thấy gì khi bay đến vị trí radar phát hiện ra vật thể nói trên. Vật thể cũng biến mất khỏi màn hình radar. Vụ việc đã được hãng tin Fox News và tờ Washington Post đăng tải lại. Ảnh minh họa Tối 25/5/1995 (giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không America West (Mỹ) bay tại độ cao khoảng 12.000 mét gần thành phố Bovina thì phi công phát hiện một chuỗi đốm sáng lấp lánh kỳ lạ bay sát bên máy bay, ước lượng các đốm sáng này dài khoảng từ 90 đến 120 mét và có hình dạng giống điếu xì gà. Sau đó, giám sát không lưu đã kiểm tra với báo cáo radar của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và phát hiện ra một vật thể bay không xác định vào đêm trước đó. Ảnh minh họa Tối 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo có nhân chứng trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. Hình ảnh của một vật thể bị nghi là UFO do Kho Lưu trữ Quốc gia Anh công bố hồi năm 2010 - Ảnh Reuters Ngày 17/11/1986, toàn bộ phi hành đoàn trên một chiếc máy bay chở hàng của Nhật đã trông thấy hai UFO di chuyển bên trái máy bay của họ khi đang bay ngang qua Alaska. Dưới mặt đất, màn hình radar của FAA cũng phát hiện các vật thể lạ và đã hướng dẫn cho máy bay Nhật chuyển hướng để tránh các vật thể này. Ảnh minh họa Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã chuyển hướng và hạ xuống hơn 1.200 mét, UFO thứ ba vẫn bám theo máy bay Nhật đến gần 644km trước khi biến mất. Ảnh minh họa Khu rừng Rendlesham Nằm ở quận Southern English của Suffolk trở thành tâm điểm gây chú ý của các phương tiện truyền thông vào năm 1980 sau khi tại đây, nhiều binh lính Không quân Mỹ cho biết rằng họ nhìn thấy những ánh sáng lạ trong 3 đêm liên tiếp. Nhiều công bố phát hiện UFO tại dãy núi Kaikoura ở New Zealand vào năm 1978. Vào ngày 21/12/1978, phi hành đoàn trên một chiếc máy bay bay qua dãy núi Kaikoura phát hiện những đốm sáng lạ bay xung quanh máy bay. Các đốm sáng cũng được phát hiện bởi màn hình radar của trạm không lưu dưới mặt đất. Đến 30/12/1978, một nhóm làm phim Úc cũng quay được các đốm sáng lạ khi đang trên đường đi đến thành phố Christchurch (New Zealand). Vào tháng 8/1956, radar tại một căn cứ không quân Hoàng gia Anh ở hạt Suffolk (Anh) phát hiện những vật thể di chuyển kỳ lạ. Căn cứ không quân này sau đó đã thông báo cho trụ sở Không lực Hoàng gia Anh tại quận Wimbledon ở thủ đô London và một đội chiến đấu cơ đã được gửi đến để kiểm tra. Vụ việc này được xem như một trong những bí ẩn UFO độc đáo nhất vì nó được chứng kiến tận mắt bởi một quân nhân và được phát hiện bởi radar quân đội. Ngày 19/7/1952, một nhân viên không lưu tại sân bay Washington phát hiện bảy vật thể bay trên màn hình radar. Các nhân viên này sau đó đã gọi điện cho Căn cứ không quân Andrews gần đó và được xác nhận rằng radar không quân cũng phát hiện vật thể lạ. Không quân Mỹ sau cùng thông báo đây chỉ là radar mắc sai sót do “có sự biến đổi của nhiệt độ môi trường”, dù rằng đã có nhân chứng tận mắt trông thấy. Năm 1952, Trung sĩ không quân Hoàng gia Anh Roland Hughes đang lái máy bay quay về căn cứ sau khi hoàn thành một đợt bay tập huấn thì bất ngờ trông thấy một vật thể hình dạng như chiếc đĩa màu bạc bay sát theo sau. Vật thể này cũng đã xuất hiện trên màn hình radar của Không quân Hoàng Gia Anh và báo cáo xác nhận dĩa bay di chuyển với tốc độ mà không có máy bay nào thời đó đạt được. Vài tháng sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood người ta đã phát hiện ra hàng loạt ánh sáng phát ra từ một vật thể bay không xác định. Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực

