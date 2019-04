Bí ẩn cồn cát như khủng long nổi giữa biển Quảng Nam

(Kiến Thức) - Xuất hiện từ năm 2017, cồn cát kỳ lạ nổi lên ở biển Hội An (Quảng Nam) ngày càng được bồi đắp, mở rộng. Nhìn từ trên cao, cồn cát trông giống như một con khủng long thời tiền sử.

Ngày 24/4, Chi cục Phòng chống thiên tai Miền Trung và Tây Nguyên (Chi cục) cho biết, vừa có báo cáo về việc khảo sát cồn cát Cửa Đại (TP Hội An) lần 2.

Cồn cát kỳ lạ nổi lên ở biển Cửa Đại cồn cát kỳ lạ nổi trên biển Cửa Đại và nhận thấy cồn cát đang tiếp tục phát triển theo hướng bồi về cả 3 hướng Bắc, Đông và Nam. Trong đó, cát bồi về hướng Bắc rộng nhất, còn hướng Tây cơ bản không thay đổi. Theo báo cáo, ngày 21/4, Chi cục đã tiến hành khảo sát lần 2nổi

Số liệu đo được cho thấy, tổng diện tích phần nổi của cồn cát là 13,6 ha, chu vi 3,6 km.

Chiều dài 2 điểm xa nhất là 1.126 m, tăng 83 m về phía Bắc và Nam so với thời điểm khảo sát lần một vào ngày 31/3, chiều rộng đoạn lớn nhất của cồn cát 220 m, tăng 20 m về phía Đông so với thời điểm lần một. Chiều cao trung bình 2 m so với mặt nước biển. Chi cục nhận định, cồn cát sẽ tiếp tục bồi mạnh về phía Bắc và Đông

Cồn cát nổi giữa vùng biển Cửa Đại kéo dài tới 3 cây số với bề rộng gần 200m. Trước đó, dư luận xôn xao với hình ảnh một cồn cát nổi lên trước cửa hạ nguồn sông Thu Bồn từ năm 2017 với chiều dài khoảng 100m.

Nhìn từ trên cao, cồn cát trông giống như một con khủng long nên nhiều người gọi là đảo “khủng long”.