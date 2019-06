Bí ẩn cây cưa ra máu và đốt nhang không cháy

Cưa cây… chảy máu



Người ta đồn ở cách điện Kim Sơn (núi Cấm, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) chừng 20m (tính theo đường chim bay) có 1 cây cổ thụ mà chẳng ai dám đốn hạ. Kể cả chủ nhân của cái cây này từng đốn nhưng không xong. Bởi khi cưa thì từ thân cây chảy ra loại nước giống như máu người, thật ghê gợn. Giống như có người khuất mặt trú dựa vào cây vậy. Những tưởng lời truyền miệng ấy là hoang đường...

Anh Hoài, người chứng kiến cây chảy máu khi bị cưa - Ảnh: Thanh Vĩnh Để diện kiến “cụ cây” kỳ dị ấy, chúng tôi đã tìm gặp anh Trần Văn Hoài (33 tuổi, nhà nằm trên đỉnh núi Cấm thuộc ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, H.Tịnh Biên). Anh Hoài hành nghề chạy xe ôm, chở chúng tôi men theo con đường núi quanh co khúc khuỷu đến nơi cây cổ thụ kỳ lạ kia. Anh Hoài cho biết, anh là em rể của chủ khu đất khoảng 100 công (1 công = 1.000m2), nơi có cây Sơn Kim cổ thụ. Chủ đất là ông Nguyễn Văn Đức, một cán bộ ở H.Tịnh Biên. Thân cây Sơn Kim cổ thụ - Ảnh: Thanh Vĩnh

Anh Hoài kể, khu đất núi rộng lớn nằm gần đỉnh núi Cấm thuộc ấp Rau Tần, xã An Hảo của ông Đức là do cha mẹ ông Đức ngày xưa khai khẩn để lại. Trên khu đất này có nhiều loài cây, nhưng trong đó có cây Sơn Kim độ chừng 200 năm tuổi, rất đặc biệt. Khoảng chục năm trước, ông Đức cho xây nhà ở trên khu đất này nhưng chưa biết gì về chuyện linh thiêng của cây Sơn Kim trong đất mình.



Theo anh Hoài, cách đây khoảng 5 năm, do có nhu cầu chặt hạ cây để trồng lại cây ăn trái như dâu, mít, hồng quân… ông Đức thuê 1 đội quân cưa cây đến cưa hạ cây Sơn Kim trong đất mình. Đội cưa cây có 4 - 5 người, là người Khơme trong xã được thuê đến đốn cây. Khi họ đến gốc cây Sơn Kim thì anh Hoài và ông Đức có mặt chứng kiến. 3 - 4 cây cưa máy đặt vào rú ga cưa phần gốc cây Sơn Kim thì một chuyện vô cùng kỳ lạ xảy ra. Cây cưa này bị dính kẹt vào cây cổ thụ, còn cây cưa kia thì cưa không ra dăm gỗ mà chảy ra... thứ nước màu đỏ.

“Tui đứng coi mấy ông thợ cưa nhìn thấy rất rõ là từ trong thân cây Sơn Kim chảy ra loại nước màu đỏ hực, y hệt như máu người vậy. Khi đó 5 - 6 người có mặt tại chỗ đốn cây hốt hoảng và đầu óc bấn loạn như chẳng còn biết chuyện gì xảy ra. Giống như mình cưa vào người nào đó làm chảy máu vậy. Lúc đó mạnh ông nào ông nấy xách cưa bỏ chạy. Tôi và anh Đức cũng tốc chạy thục mạng”, anh Hoài nói.

Anh Hoài tâm sự tiếp: “Anh Đức là người làm việc nên vốn không tin mấy chuyện kỳ quặc. Nhưng ngay trong đêm của ngày cưa cây Sơn Kim cổ thụ đó, anh Đức kể đã nằm mộng thấy con rắn khổng lồ bò quanh nhà ảnh. Lúc ảnh ngủ thì nó bò lòng vòng như báo mộng có Sơn Thần trú dựa ở cây. Từ đó, anh Đức mới bỏ ý định đốn cây và lập luôn cái miếu nhỏ cạnh cây Sơn Kim để thờ. Tui cũng nghĩ chắc có thần linh nào đó ở dựa trong thân cây này. Vì chuyện cưa cây chảy ra máu là vô cùng kỳ lạ, mà mình chẳng biết giải thích làm sao”.

Đánh giá về chuyện cưa cây Sơn Kim chảy máu, anh Đồng Văn Được (43 tuổi, chủ điện Kim Sơn) cho biết, chuyện cưa cây Sơn Kim ở đất anh Đức chảy ra nước giống như máu người đỏ tươi là hoàn toàn có thật. “Khi tôi về núi Cấm sinh sống thì đã nghe và biết chuyện này. Cây Sơn Kim cổ thụ cao vút và ở cách điện Kim Sơn vài chục mét nên tôi rành nó lắm. Người không tu hành có thể không tin nhưng với tôi thì tin tưởng vào điều kỳ diệu này. Bây giờ mấy vết cưa vào gốc cây Sơn Kim chắc đã lành, không còn thấy được nữa”, anh nói.

Thắp nhang không cháy

Anh Được chia sẻ: “Tôi là người tu hành nên không biết nói dối. Chuyện cây cổ thụ và những tảng đá lớn có thần linh ngự theo tôi là có thật. Mà chuyện này chỉ có thể giải thích về mặt vô vi, chứ khoa học thì khó chứng minh lắm. Tại sao có những cây cổ thụ người ta đến dùng búa đốn, rồi cứ chặt vào tay mình chảy máu. Rốt cuộc không đốn được cây. Chỉ có thể lý giải là do thần thánh ngự ở đó thôi. Ở điện Kim Sơn có những tảng đá mà tôi tin là có thần linh ở. Do vậy mà tôi thờ cúng mỗi ngày, nhằm cầu cho quốc thới dân an, bá tánh trăm họ được mạnh giàu”.

Ngoài cây Sơn Kim thì trên khu đất của ông Đức còn có 1 cây Sộp thuộc hàng cổ thụ, ước chừng 150 năm tuổi. Cây Sộp nằm trong khuôn viên và trước cửa nhà anh Đức. Nó không cao như cây Sơn Kim nhưng thân rất to, mọc cheo leo bên vực và chung quanh là đá. Thế nhưng vào mùa khô nắng hốc những ngày này, cây Sộp nhà ông Đức vẫn um tùm bóng mát, lá xanh biêng biếc một màu.

Nhìn vẻ ngoài thì cây Sộp chẳng thấy gì đặc biệt, ngoài chuyện quanh đó có nhiều cây cao héo lá nhưng “cụ Sộp” vẫn xanh tươi. Tuy nhiên, anh Trần Văn Hoài cho hay đó cũng là cây cổ thụ mà theo cảm nhận của anh cũng có thần linh ngự ở. Bởi sau sự việc cưa cây Sơn Kim đầy ghê rợn thì có người đến hỏi ông Đức mua cây Sộp định mang về làm cây kiểng. Nhưng ông Đức từ chối bán và lập lư hương thờ cúng. Bởi có lần anh Hoài đi vào vườn hái dâu ăn thì cảm nhận như trong thân cây Sộp ẩn chứa điều gì đó huyền bí mà không giải thích được.

Anh Hoài cho biết, do có cảm nhận cây Sộp có người khuất mặt trú ngụ như ở cây Sơn Kim nên anh ngăn không cho ông Đức bán cây. Thấy vậy ông Đức thuê người mé nhánh vào mùa nắng hạn. Thế nhưng không lâu sau cây Sộp vẫn đâm nhánh um tùm và tươi tốt. Biết có điềm gì đó nên anh Hoài nói với ông Đức rằng: “Anh đừng bán cây mà lập lư hương thờ cúng, vái cho vợ chồng anh làm ăn phát đạt”. Nghe lời anh Hoài nên ông Đức làm theo, thì rõ ràng vợ chồng ông Đức mua bán rất khá.

Anh Hoài chia sẻ, anh là người được ông Đức cậy nhờ lui tới chăm sóc, trông coi căn nhà trên núi Cấm, chỗ có mấy cây cổ thụ. Chiều đến, sau khi chạy xe hết khách, anh Hoài vào nhà ông Đức rồi ra chỗ cây Sộp và miếu cây Sơn Kim thắp nhang khấn nguyện. Đôi khi đến chỗ cây Sộp và cây Sơn Kim thắp hương, anh Hoài có cảm giác hơi ớn lạnh trong người, như gặp phải điều gì đó khó lột tả. Đặc biệt là sau khi lập lư hương thờ cúng ở chân cây Sộp, thì lại xảy ra một chuyện vô cùng kỳ dị. Và điều đó càng minh chứng cho cảm nhận của anh Hoài có thật.

“Có lần anh Đức đốt nén nhang cháy rồi mang đến cắm lên lư hương đặt dưới gốc cây Sộp thì 2 - 3 phút sau là cây nhang đó tắt ngấm. Lần đầu anh Đức nghĩ là chuyện bình thường, chắc gió trên núi cao thổi mạnh nên nhang tắt. Nhưng anh Đức thắp lần khác thì cây nhang cũng tắt giống y như vậy. Kỳ lạ ở chỗ là, khi tôi và chị Hương (vợ ông Đức) đến thắp nhang tại cây Sộp, thì cây nhang cháy đến tàn lụi chứ không tắt giữa chừng như anh Đức thắp. Tôi nghĩ điều đó do thần linh ở cây Sộp muốn nói điều gì đó. Từ đó anh Đức mới tin và thỉnh thoảng chị Hương mua heo quay về cúng ở cây Sộp này”, anh Hoài thổ lộ.

Ông Đinh Văn Chắc - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch núi Cấm, cho biết: “Bộ mặt Khu du lịch núi Cấm hôm nay đã đổi mới so với trước. Chúng tôi đã hạn chế tối đa “những thứ cấm” nhằm làm khó du khách và người dân, từng tồn tại trước đây. Đây là “nóc nhà miền Tây” và là “Đà Lạt 2” của vùng. Nó ẩn chứa rất nhiều huyền tích mà có những chuyện có thật nhưng chưa thể giải thích nổi. Chuyện về cây Sơn Kim và cây Sộp là một hiện thực kỳ bí mà khó lý giải như thế”.