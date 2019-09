Bất ngờ thú vị cây cóc mẳn mọc hoang khắp Việt Nam

Cây cóc mẳn còn có rất nhiều tên gọi khác là cóc mẩn, cỏ the, cúc trăm chân, bách hài, cóc ngồi, thuốc mộng, thạch hồ tuy, nga bất thực thảo, địa hồ tiêu, cầu tử thảo. Ảnh: ho. Cây cóc mẳn là một loài thực vật thuộc họ Cúc, mềm, mọc bò lan trên mặt đất ẩm, phân rất nhiều cành, ở ngọn có lông mịn trắng, toàn thân nhẵn bóng. Ảnh: namlimxanh. Cây cóc mẳn có lá đơn mọc so le, cụm hoa hình đầu mọc ở nách lá, quả bế 4 cạnh, trên cạnh có lông mịn nhỏ. Ảnh: namlimxanh. Cây cóc mẳn là loài bản địa ở châu Á ôn đới (Trung Quốc, Nhật, Đài Loan), châu Á nhiệt đới (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Pakistan…), châu Đại Dương (Úc, New Zealand…). Ảnh: namlimxanh. Ở Việt Nam, cây cóc mẳn phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng, trung du và núi thấp, thường mọc nhiều ở những nơi ẩm thấp, ruộng bỏ hoang. Ảnh: doctors24h. Cây cóc mẳn còn được sử dụng làm thuốc trị cảm cúm, hỗ trợ điều trị viêm mũi dị ứng, trị ho khan,...Ảnh: blogsudo.Cây cóc mẳn thường bị nhầm lẫn với nhiều loài cây khác do chúng đều có bề ngoài nhìn rất giống nhau. Ảnh: baoquangngai. Mời quý vị xem video: Người có bệnh gan nên tìm ngay những cây thuốc dân giã này

