Bất ngờ "choáng" về cây quao nước ở Việt Nam

Cây quao nước có tên khoa học là Dolichandrone spathacea (L.f.) Schum. Loài cây này thường mọc hoang ở nơi rừng rậm, cho màu trắng rất đẹp nên còn được trồng làm cảnh. Ảnh: adiva. Cây quao nước là cây to rụng lá, cao từ 10m - 15m, lá kép lông chim, cụm hoa đầu cành gồm 4 - 8 cái màu trắng, quả nang tròn và dẹt. Ảnh: blogspot. Trên thế giới, cây quao nước phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Campuchia, Malaysia... Tại Việt Nam, quao nước chỉ thấy ở phía nam, từ Quảng Nam trở vào đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nhiều nhất ở Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Tháp… Ảnh: ydhvn. Cây quao nước thường mọc dọc theo bờ các kênh rạch có nước thủy triều, hay nước lợ; sinh trưởng phát triển tốt trên đất phèn. Ảnh: theferns. Vỏ thân, lá, rễ và hạt của cây quao nước có thể được thu hái quanh năm để sử dụng làm thuốc. Ảnh: wikimedia. Đặc biệt, hạt quao nước có tác dụng kháng khuẩn và chống co thắt. Ảnh: equatorialexotics. Trong khi đó, hoa và quả của cây quao nước được dùng trị bọ cạp đốt. Ảnh: zimbabweflora.

