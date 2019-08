Bất ngờ cá dao cạo vừa hiếm vừa chung thủy ở VN

Cá dao cạo có tên khoa học là Solenostomus paradoxus. Loài cá này có thân dài tối đa là 12cm, mõm dài, có nhiều màu khác nhau từ đỏ, vàng và đen và gần như trong suốt. Ảnh: wikimedia. Cá dao cạo mẹ chăm sóc trứng và con non. Bụng của cá dao cạo mẹ có một túi da do phần trong của các vây bụng làm thành, túi này nửa hở, trứng và con non được nuôi dưỡng trong đó. Ảnh: wikimedia. Hình dạng và màu sắc của cá dao cạo giống hệt với những nhánh rong rảo dập dờn dưới đáy biển. Ảnh: wikimedia. Đặc biệt, cá dao cạo có khả năng đổi màu cho phù hợp với môi trường đang trú ẩn. Ảnh: fishesofaustralia. Cá dao cạo phân bố ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, dọc theo các rìa san hô dễ có dòng chảy mạnh. Ảnh: fishesofaustralia. Cá dao cạo là một loài cá chung thủy, thường sống theo đôi đến hết đời. Ảnh: australianmuseum. Ở Việt Nam, cá dao cạo được bắt một lần vào năm 1995 ở biển Nha Trang, từ đó đến nay không gặp lại nữa. Đây là loài cá rất hiếm. Ảnh: ozanimals. Mời quý vị xem video: Thú vị những khoảnh khắc động vật vui nhộn

Cá dao cạo có tên khoa học là Solenostomus paradoxus. Loài cá này có thân dài tối đa là 12cm, mõm dài, có nhiều màu khác nhau từ đỏ, vàng và đen và gần như trong suốt. Ảnh: wikimedia. Cá dao cạo mẹ chăm sóc trứng và con non. Bụng của cá dao cạo mẹ có một túi da do phần trong của các vây bụng làm thành, túi này nửa hở, trứng và con non được nuôi dưỡng trong đó. Ảnh: wikimedia. Hình dạng và màu sắc của cá dao cạo giống hệt với những nhánh rong rảo dập dờn dưới đáy biển. Ảnh: wikimedia. Đặc biệt, cá dao cạo có khả năng đổi màu cho phù hợp với môi trường đang trú ẩn. Ảnh: fishesofaustralia. Cá dao cạo phân bố ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, dọc theo các rìa san hô dễ có dòng chảy mạnh. Ảnh: fishesofaustralia. Cá dao cạo là một loài cá chung thủy , thường sống theo đôi đến hết đời. Ảnh: australianmuseum. Ở Việt Nam, cá dao cạo được bắt một lần vào năm 1995 ở biển Nha Trang, từ đó đến nay không gặp lại nữa. Đây là loài cá rất hiếm. Ảnh: ozanimals. Mời quý vị xem video: Thú vị những khoảnh khắc động vật vui nhộn