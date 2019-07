Bật mí thú vị về loài cua có vị ngon nhất thế giới

Cua pha lê Úc có mai cua to và màu trắng, sống ở dưới đáy biển cực sâu từ 300m - 1200m, có nhiều ở các duyên hải Tây Úc, Nam Úc. Ảnh: hieuhaisan. Dù được nấu chín, vỏ cua pha lê Úc vẫn giữ màu trắng nguyên thủy, khác hẳn với các loại cua khác đều đổi màu cam đỏ khi bị nấu chín. Ảnh: haisanhoanglong. Cua pha lê Úc có thân nhỏ nhưng chân rất to xòe ra như con nhện và thịt nhiều ở chân. Gạch cua thơm, béo không bị ngán trong khi thịt cua có màu trắng với phần xớ thịt rất chắc, ngọt. Ảnh: alouc. Do đó, cua pha lê Úc luôn được các đầu bếp trên thế giới chọn làm nguyên liệu trong các cuộc thi ẩm thực. Ảnh: ytimg. Cua pha lê Úc được đánh bắt ngoài tự nhiên. Loài cua này chỉ sống dưới đáy biển sâu nên việc khai thác không phải dễ dàng. Ảnh: nguoitieudung. Hiện nay, Úc là quốc gia cung cấp cua pha lê xuất khẩu trên toàn thế giới. Ảnh: cungcaphaisan. Cua pha lê Úc dễ dàng chế biến thành nhiều món ngon, thích hợp với nhiều kiểu ẩm thực phương Tây và phương Đông, từ hấp bia, hấp sả, nấu lẩu,đến nướng, cháy tỏi,…Ảnh: cungcaphaisan. Mời quý vị xem video: Xem rắn treo ngược mình trên cây nuốt chửng kỳ đà

