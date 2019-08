Ảnh gây giật mình về mức độ cháy rừng Amazon

Khói bốc lên mịt mù trong trận cháy rừng Amazon ở Humaita, bang Amazonas, Brazil ngày 17/8/2019. Theo trung tâm nghiên cứu không gian INPE của Brazil, mức độ cháy rừng ở Amazon đã lên tới con số kỷ lục năm 2019 với 72.843 vụ cháy được ghi nhận cho tới nay. Điều này làm gia tăng mối lo ngại đối với chính sách về môi trường của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Cảnh tượng cháy rừng ở khu vực Porto Velho, bang Rondonia tại Brazil hôm 21/8. Chính quyền bang Amazonas đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở phía nam bang này và tại thủ phủ Manaus ngày 9/8. Bang Acre, tiếp giáp biên giới với Peru cũng đưa ra cảnh báo về môi trường từ 16/8 do cháy rừng. Ngoài ra, các hình ảnh cũng cho thấy bang Roraima phủ kín khói đen. Số lượng các vụ cháy rừng tăng lên ở Mato Grosso và Para, 2 bang nông nghiệp của Brazil. Các vụ cháy rừng thường phổ biến vào mùa khô song cũng có khi là do nông dân phá rừng bất hợp pháp để chăn nuôi gia súc. Khói bốc lên trong một vụ cháy rừng ở khu vực Humaita, bang Amazonas, Brazil. Hastag #PrayforAmazonas nằm trong top những chủ đề được quan tâm hàng đầu trên Twitter cho thấy phản ứng của cộng đồng quốc tế khi "lá phổi của hành tinh" đang bị đe dọa. Hình ảnh từ trên cao cho thấy những khu rừng bị lửa dữ thiêu rụi tại Porto Velho, bang Rondonia, Brazil ngày 22/8. Những cây lớn đổ gục hoặc chết khô sau các vụ cháy rừng ở bang Amazonas, Brazil. Ảnh vệ tinh cho thấy khói bốc lên từ các vụ cháy rừng ở bang Rondonia, Brazil cũng như mức độ phá hủy kinh hoàng của thảm họa này. Những khu rừng không còn màu xanh ở bang Rondonia, Brazil ngày 21/8. Các hình ảnh vệ tinh của INPE cho thấy, các vụ cháy rừng đã hủy hoại diện tích kỷ lục gần 73.000 ha trong năm nay, chủ yếu là tại vùng rừng rậm Amazon. Các vụ cháy rừng tại Brazil gia tăng mạnh từ khi Tổng thống Bolsonaro nhậm chức vào tháng 1/2019 do chính phủ đương nhiệm khuyến khích mở rộng đất nông nghiệp tại Amazon dẫn đến việc đốt thảo nguyên để lấy đất canh tác. Khói vẫn không ngừng bốc lên trong một vụ cháy rừng ở Humaita, bang Amazonas, Brazil hôm 14/8. Một thân cây cháy thành than trong rừng rậm Amazon ngày 20/8. Một vạt rừng chỉ còn trơ lại đất trống ở Brazil ngày 22/8. Những thân cây bị thiêu cháy sau khi những người nông dân đốt rừng để lấy đất canh tác tại Novo Airao, bang Amazonas. Khói phủ kín những khu rừng ở Brazil. Hai thế giới. Những cột khói dày đặc bao phủ rừng Amazon ngày 21/8./.

