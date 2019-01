Ảnh động vật: Rắn ăn thịt thằn lằn, báo dùng nước tiểu đánh dấu...

Hình ảnh động vật do người dân địa phương ghi lại được ghi cảnh rắn ăn thịt thằn lằn khổng lồ giữa bãi biển Little Beach, Albany, Australia. (Nguồn Guardian) Hai mẹ con cá voi trắng bơi trong trung tâm nhân giống Chimelong Ocean Kingdom ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn Guardian) Người đàn ông mạo hiểm bơi sát cá mập trắng lớn ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ. (Nguồn Guardian) Nhân viên thú y kiểm tra một con đười ươi được giải cứu ở South Aceh, Indonesia. (Nguồn Guardian) Trâu và ngựa được tắm dưới suối nước nóng tại ngôi làng Budakli ở Guroymak, Bitlis, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn Guardian) Gấu trúc lớn chơi với tuyết trong công viên giải trí World of Everland ở Yongin, Hàn Quốc. (Nguồn Guardian) Chim diều hâu bắt mồi trên tuyết ở thành phố Washington DC, Mỹ. (Nguồn Guardian) Hươu đỏ đứng dưới mưa tuyết trong vườn quốc gia Polonezköy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn Guardian) Đàn chim sáo đá bay trên bầu trời tại ngôi làng Nobber ở Meath, Ireland. (Nguồn Guardian) Báo gấm dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa của chúng trong vườn quốc gia Masai Mara, Kenya. (Nguồn Guardian) Thỏ nâu chạy trên đồng cỏ gần ngôi làng St Boswells ở Scotland. (Nguồn Guardian) Cặp rắn nước nằm trên cành cây trong vườn quốc gia Everglades ở bang Florida, Mỹ. (Nguồn Guardian) Mời quý vị xem video: Khi động vật dùng mưu kế cực đỉnh

Hình ảnh động vật do người dân địa phương ghi lại được ghi cảnh rắn ăn thịt thằn lằn khổng lồ giữa bãi biển Little Beach, Albany, Australia. (Nguồn Guardian) Hai mẹ con cá voi trắng bơi trong trung tâm nhân giống Chimelong Ocean Kingdom ở thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Nguồn Guardian) Người đàn ông mạo hiểm bơi sát cá mập trắng lớn ở ngoài khơi Hawaii, Mỹ. (Nguồn Guardian) Nhân viên thú y kiểm tra một con đười ươi được giải cứu ở South Aceh, Indonesia. (Nguồn Guardian) Trâu và ngựa được tắm dưới suối nước nóng tại ngôi làng Budakli ở Guroymak, Bitlis, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn Guardian) Gấu trúc lớn chơi với tuyết trong công viên giải trí World of Everland ở Yongin, Hàn Quốc. (Nguồn Guardian) Chim diều hâu bắt mồi trên tuyết ở thành phố Washington DC, Mỹ. (Nguồn Guardian) Hươu đỏ đứng dưới mưa tuyết trong vườn quốc gia Polonezköy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn Guardian) Đàn chim sáo đá bay trên bầu trời tại ngôi làng Nobber ở Meath, Ireland. (Nguồn Guardian) Báo gấm dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh địa của chúng trong vườn quốc gia Masai Mara, Kenya. (Nguồn Guardian) Thỏ nâu chạy trên đồng cỏ gần ngôi làng St Boswells ở Scotland. (Nguồn Guardian) Cặp rắn nước nằm trên cành cây trong vườn quốc gia Everglades ở bang Florida, Mỹ. (Nguồn Guardian) Mời quý vị xem video: Khi động vật dùng mưu kế cực đỉnh