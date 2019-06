Ảnh chứng minh thế giới luôn tồn tại những phép màu

Chú mèo với những đốm đệm thịt khác màu trông thật khác biệt. "Tôi vô tình phát hiện ra hai cây này được vẽ cách nhau 2 năm mà không hề hay biết." Vạch an toàn màu xanh trước đường ray tàu hoàn toàn nổi bật so với cảnh vật xung quanh. Ai đó đã tìm thấy hòn đá hình tròn hoàn hảo này ở bãi biển. Những quả dưa này bị "bay màu" một cách kỳ lạ. Đây chính xác là nơi tận cùng của cơn mưa. Miếng phô mai cuối cùng trong túi vừa khít với mặt của một chú bò in trên bao bì.

