5 bí ẩn của rừng Amazon vẫn chưa có câu trả lời

Con người luôn có khao khát được khám phá, chinh phục thiên nhiên suốt ngàn năm tiến hoá qua, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn có những điều bí ẩn mà chúng ta chưa tài nào lý giải được thoả đáng, hoặc những điều kỳ lạ chưa được biến đế chính xác. Nếu phải tìm một cái tên trong danh sách những nơi bí ẩn nhất Trái Đất, chắc chắn phải nhắc đến cánh rừng Amazon (Brazil) đầu tiên! Cứ thế cứ thế, chúng ta đi du lịch, đi trải nghiệm, đi khám phá rừng Amazon ngày càng nhiều hơn để tìm cho mình câu trả lời.

Ảnh: Những đám cháy lớn đến mức có thể quan sát từ vệ tinh vũ trụ. Và Amazon thì đang cháy - bốc cháy thực sự suốt 3 tuần qua mà thế giới mới chỉ biết đến gần đây thôi. “Lá phổi xanh” cung cấp 20% lượng oxy cho con người đang phải “oằn mình” trước những ngọn lửa dữ dội, trong đó 99% là do con người gây nên. Có lẽ những bí ẩn này của Amazon sẽ lụi tàn cùng đám lửa kia, trước khi con người kịp chinh phục nơi đây 1 lần nữa mất.

1. Bộ lạc tách biệt với văn minh thế giới loài người Bộ lạc này được phát hiện tại thung lũng Javari gần biên giới với Peru, có thể thuộc cộng đồng ngôn ngữ Pano, hiện đang sống trong rừng Amazon. Thung lũng Javari được xem là nơi có mật độ tập trung các nhóm bộ lạc biệt lập cao nhất trong vùng rừng Amazon và thế giới, là nơi sinh sống của khoảng 2.000 người bản địa từ ít nhất 14 bộ lạc. 2. Sông ngầm Rio Hamza

Hầu hết du khách đều biết sông Amazon nhưng còn một dòng sông khác không kém phần quan trọng ở khu rừng này là sông Rio Hamza. Rio Hamza là một dòng sông ngầm rộng hơn gấp nhiều lần so với sông Amazon, lưu lượng nước gấp 40 lần sông Thames ở Anh. Tuy nhiên, vẫn chưa có những hình ảnh nào cụ thể được ghi lại về sông Rio Hamza, các nhà sinh vật học cho rằng có những loài động/ thực vật chưa bao giờ xuất hiện sinh sống ở đó. 3. La Lupuna - cây nguyền rủa

La Lupuna là tên gọi những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu các đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc xúc phạm chúng. Cũng vì thế La Lupuna còn được mệnh danh là “cây phù thủy”. Tương truyền, bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây (ví dụ đi tiểu vào gốc cây) đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày, vỡ ruột rồi chết. Dân xung quanh còn đồn rằng, để hãm hại một người chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây, bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. 4. Bufeo Colorado - cá heo hồng biến hình đi hãm hại các cô gái

Không chỉ thực vật mà những loài động vật cư trú trong rừng Amazon cũng mang nhiều điều bí ẩn, hấp dẫn. Một trong số đó là loài cá heo hồng Bufeo Colorado. Xung quanh cá heo hồng có rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Theo đó, Bufeo Colorado thường xuyên hóa thành những ngư dân đẹp trai, quyến rũ. “Anh ta” sử dụng vẻ ngoài đó để dụ dỗ các cô gái nhà lành và quan hệ tình dục với họ. Những nạn nhân này sau đó sẽ mang thai và đẻ ra một con cá heo màu hồng. 5. Ếch thủy tinh

Loài động vật này có một đặc điểm rất nổi bật là lớp da dưới bụng của chúng gần như trong suốt nên có thể nhìn thấy tim, gan, đường tiêu hóa bên trong cơ thể. Kích thước của ếch thủy tinh khá nhỏ, khoảng 3 - 7,5 cm, chúng thường hoạt động về đêm và hiện nay các nhà khoa học chưa thể biết chúng ăn gì để sống, rất có thể là côn trùng nhỏ. Con người có thể du lịch và chinh phục 1 nơi rộng lớn như Amazon không?

Tuy được xem là những điều bí ẩn chưa thể lý giải với giới khoa học, nhưng chúng đều là những loài cây, loài động vật sinh sống trong rừng Amazon - hiện nay đang cháy lụi theo từng phút một. Không biết liệu thế giới còn có cơ hội lý giải 5 bí ẩn này trong tương lai nữa không, hay tất cả sẽ mãi mãi là bí ẩn?

Ảnh: Cánh rừng Amazon khi chưa bị phá hoại bởi ngọn lửa của con người. Bên cạnh những hành vi xấu xí, phá hoại môi trường, gây cháy rừng Amazon thì vẫn luôn có những con người hành động để bảo vệ nơi này, tìm đến du lịch, chia sẻ để cho thế giới biết Amazon trù phú, hấp dẫn như thế nào. Tìm kiếm nhanh trên Google, chúng ta sẽ nhận được hơn 100 triệu kết quả với các từ khoá như “travel in Amazon Jungle”, “adventure in Amazon Jungle”... Thậm chí dân tình còn quay vlog ở đây nữa này!

Những bí ẩn liệu có bị chôn vùi trong đống trò tàn luôn không? Du lịch ở Amazon là có thật. Hiện tại các tour du lịch đến Amazon phần lớn là tour ngắn ngày, ngoại trừ những hoạt động thực tế nghiên cứu khu rừng. Các du khách đến đây có thể trải nghiệm trekking khám phá rừng nhiệt đới, trôi theo sông Amazon, tìm hiểu cuộc sống của bộ lạc và 1 số loài động vật…

Youtuber thế giới còn quay vlog ở đây này! Nếu đặt ra câu hỏi “Liệu con người có thể du lịch ở 1 nơi rộng lớn như Amazon vậy không?” thì xin khẳng định là có thể. Thế nhưng, để chinh phục toàn bộ những điều bí ẩn, kỳ thú ở Amazon thì là không. Chưa kể đến việc những đám cháy khủng khiếp suốt chục năm qua do con người gây ra đã phá huỷ hệ sinh thái của nơi này như thế nào… Những hình ảnh trong các chuyến du lịch rừng Amazon, nơi này vẫn còn vô vàn điều lý thú chờ đợi con người.

