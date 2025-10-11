Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Tuyên Quang, Đắk Lắk; 498 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 124.000 đảng viên trong toàn đảng bộ và 406 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng; đại biểu khách mời từ các cơ quan Đảng, các bộ, ngành Trung ương, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo chủ chốt các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận cũ qua các thời kỳ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu khai mạc đại hội.

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa đa dạng, tiềm năng, lợi thế và đổi mới, sáng tạo; tăng cường quốc phòng - an ninh; kiến thiết tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-10 sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 xác định: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 khoảng 10-10,5%; đến năm 2030, Lâm Đồng cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; triển khai thực hiện 15 nhóm công trình trọng điểm như: Trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh; cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, các tổ hợp nhà máy luyện bô-xít và chế biến alumin…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đa dạng văn hóa, là điểm hội tụ và giao thoa giữa các vùng miền, giữa đồng bào các dân tộc anh em. Trong kháng chiến, nơi đây đã nuôi dưỡng nhiều phong trào cách mạng sôi nổi, nhiều chiến công oanh liệt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân Lâm Đồng (bao gồm 3 tỉnh cũ: Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) đã đoàn kết một lòng, nỗ lực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và đại biểu tham dự đại hội.

Phó thủ tướng cho rằng, việc hợp nhất 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Thuận cũ thành tỉnh Lâm Đồng mới hiện nay là một quyết sách mang tầm lịch sử của Trung ương, mở ra cho Lâm Đồng một không gian phát triển rộng lớn chưa từng có, hội tụ sức mạnh của cao nguyên trù phú và vùng duyên hải năng động. Vận hội mới đòi hỏi một tầm nhìn mới, một quyết tâm chính trị mới và những hành động đột phá. Đây chính là thước đo bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh đại hội.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước, Phó thủ tướng đề nghị Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo cần phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực để tạo ra những đột phá về kinh tế; tập trung nguồn lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2025-2030. Phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân. Đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lâm Đồng sẽ luôn mang trong mình một quyết tâm hành động cho chặng đường mới, đó là “Lâm Đồng: Hội tụ tinh hoa - Phát triển bứt phá”, chung tay xây dựng tỉnh Lâm Đồng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.