Lịch thi đấu Euro hôm nay 17/6: Chờ Đan Mạch vượt khó

Thông tin lịch thi đấu Euro 2021 hôm nay

Italia vs Thụy Sĩ 2h 17/6 (Bảng A)

Italia bước vào EURO 2021 với đội hình không có nhiều ngôi sao tầm cỡ, song đội bóng của HLV Mancini vẫn nhận được sự tôn trọng của những đối thủ cạnh tranh vô địch. Thực tế, màn trình diễn trước và trong EURO của đội bóng áo Thiên Thanh đang khiến nhiều đối thủ phải nể sợ.

Lùi lại ít ngày trước, Italia đã đem tới khán giải một trận đấu mãn nhãn khi vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3 bàn không gỡ. Nhìn rộng hơn, Azzurri là đội bóng có phong độ ổn định nhất lục địa già với mạch 28 trận bất bại – thắng 23 và hòa 5.

Bên phía đối diện, Thụy Sỹ bước vào trận đấu đêm nay với phong độ ổn định, thắng 6 và hòa 2 ở 8 trận mới đây. Nhưng nên nhớ, đối thủ của họ là Italia vốn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt và 90 phút sắp tới sẽ là khoảng thời gian lành ít dữ nhiều đối với Thụy Sỹ.

Ukraine vs Bắc Macedonia 20h00 17/6 (Bảng C)

Ukraine và Bắc Macedonia sẽ có cuộc chạm trán trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng EURO 2021. Sau thất bại trong ngày ra quân, cả hai đội bóng đều đang hướng tới mục tiêu 3 điểm trong trận đấu lần này.

Sau khi có màn chạy đà tương đối ấn tượng trước thềm EURO 2021 với 2 chiến thắng liên tiếp, Ukraine đã phải nhận một thất bại trong trận đấu ra quân trước Hà Lan. Đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko đã để đối thủ dễ dàng nã vào lưới tới 3 bàn thắng, tuy nhiên với một lối chơi kiên cường, đội bóng này sau đó đã ghi được 2 bàn rút ngắn cách biệt.

Về phía Bắc Macedonia, đội bóng này cũng vừa phải nhận một thất bại trước ĐT Áo trong trận đấu ra quân. Thầy trò HLV Igor Angelovski đã không thể gây bất ngờ trước Áo và để đối thủ đánh bại với tỉ số 1-3. Xét về tương quan lực lượng, Bắc Macedonia đang bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng C và đồng thời cũng là một trong những đội bóng yếu nhất tại VCK EURO năm nay.

Trong quá khứ, Ukraine và Bắc Macedonia đã có 4 lần đối đầu, trong đó, Ukraine có 2 chiến thắng, Bắc Macedonia có 1 chiến thắng và hai đội hòa nhau một lần. Tuy nhiên, lần gần nhất Bắc Macedonia giành chiến thắng đã là từ năm 2004 và ở cả hai lần đối đầu gần nhất, phần thắng đều đã thuộc về Ukraine.

Trận đấu sắp tới được xem là trận đấu quan trọng với Ukraine, một chiến thắng sẽ giúp đội bóng này nuôi vọng đi tiếp, trong khi đó một kết quả hòa sẽ khiến đoàn quân của HLV Andriy Shevchenko sớm phải chia tay với giải đấu.

Đan Mạch vs Bỉ 23h 17/6 (Bảng B)

Có lẽ đối với đội tuyển Đan Mạch, thứ làm tổn thương họ nhiều nhất ở trận ra quân không phải là thất bại. Biến cố xảy đến với Christian Eriksen là một cú sốc quá lớn đối với các đồng đội của anh.

Có thể thông cảm cho các cầu thủ Đan Mạch, khi những đôi chân của họ khó có thể chơi bóng được như ý. Nhưng, khi Eriksen đã khỏe lại và động viên từ xa, các đồng đội của anh phải trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Điều quan trọng đối với thầy trò HLV Kasper Hjulmand lúc này là nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đan Mạch có một trận đấu tấn công không tệ trước Phần Lan. Vấn đề của họ nằm ở khâu dứt điểm khi đa số những cú sút đều được thực hiện cẩu thả. Đây là điểm Đan Mạch cần phải cải thiện, bởi trước một đối thủ như Bỉ, cơ hội không đến nhiều.

Đội bóng số một thế giới không thể hiện được nhiều điều trong trận thắng ở ngày ra quân. Các học trò của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng theo một kịch bản thực dụng. Họ làm chủ trận đấu mà không cần áp đảo, để rồi kết liễu đội tuyển Nga từ chính những sai lầm của đối thủ.

Nhìn chung, đội tuyển Bỉ cho thấy họ vẫn có một hệ thống vận hành ổn khi không có Kevin de Bruyne và Eden Hazard. Sự vắng mặt của 2 ngôi sao này chỉ khiến cho Quỷ đỏ giảm đi tính bùng nổ ở mặt trận tấn công. Dẫu vậy, trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn ở vòng bảng, đội tuyển Bỉ vẫn có thể yên tâm vào lực lượng hiện có.

Hà Lan vs Áo 2h 18/6 (Bảng C)

Hà Lan vs Áo sẽ có cuộc chạm trán ở lượt trận thứ hai thuộc bảng C vòng chung kết EURO 2021. Cả hai đội đều đã giành được thắng lợi trong ngày ra quân, qua đó hứa hẹn sẽ có màn so tài nảy lửa để tranh ngôi đầu bảng.

Không chỉ đánh bại Ukraine ở, Hà Lan còn mang đến bộ mặt tích cực với màn trình diễn được đánh giá là ấn tượng nhất kể từ khi HLV Frank de Boer lên nắm quyền. Hàng công với sự xuất sắc của Memphis Depay đang trình diễn thứ bóng đá tấn công ấn tượng.

Tuy nhiên, 3 điểm đầu tay chưa thật sự hoàn mỹ. Hệ thống phòng ngự của Hà Lan vẫn tỏ ra thiếu tập trung trong một vài thời điểm. Hệ quả: Cơn lốc màu da cam phải nhận liền hai bàn thua chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút (75’ và 79’).

Phía bên kia chiến tuyến, dù giành chiến thắng nhưng Áo đã không thể hiện được những màn trình diễn đúng với kỳ vọng trong trận đấu với tân binh Bắc Macedonia. Lối chơi của đội bóng này vẫn phụ thuộc nhiều vào David Alaba, ngôi sao được sáng nhất trong đội hình.

Khả năng phòng ngự của Áo cũng chưa được thể hiện tốt khi họ nhiều lần để Bắc Macedonia xẻ nách và tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Trước hàng công cực mạnh của ĐT Hà Lan, Áo đang đối mặt với rất nhiều thử thách.

Thành tích đối đầu cũng đang quay lưng với ĐT Áo. Thống kê cho thấy, trong 6 lần đụng độ gần nhất với Hà Lan, họ thậm chí còn không kiếm nổi một trận hòa. Chính vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu Áo thêm một lần nữa phải nhận thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn.