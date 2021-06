Lịch thi đấu Euro hôm nay 13/6: Sư tử Anh đại chiến Croatia

Xem lịch thi đấu Euro 2021 hôm nay ngày 13/6 và rạng sáng ngày 14/6 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Anh có trận mở màn Euro bằng trận gặp Croatia của Luka Modric và các trận đấu thuộc bảng C Euro 2021

Thông tin lịch thi đấu Euro 2021 hôm nay

Anh vs Croatia 20h ngày 13/6 (Bảng D)

Tại vòng loại Euro 2020, Anh nằm ở bảng A với CH Séc, Kosovo, Bulgaria và Montenegro. Được đánh giá cao nhất bảng, Harry Kane và các đồng đội đã dễ dàng có được vị trí dẫn đầu. Sau 8 lượt trận, Tam sư giành chiến thắng tới 7 trận. Với 21 điểm, họ bỏ lại CH Séc, đội xếp thứ 2 tới 6 điểm. Tại VCK, thầy trò HLV Gareth Southgate nằm ở bảng D với Croatia, Scotland và CH Séc.

Anh mang đến VCK Euro 2020 một đội hình gồm nhiều ngôi sao ở cả 3 tuyến, trong đó nổi bật là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2020/21 – Harry Kane. Với 33 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 23 bàn ở Premier League, cầu thủ sinh năm 1993 đang quyết tâm giành danh hiệu Chiếc giày Vàng ở Euro năm nay. Ngoài cầu thủ 27 tuổi thì những Jadon Sancho, Phil Foden và Mason Mount cũng được đánh giá rất cao sau phong độ ấn tượng trong màu áo CLB.



Ở lượt trận đầu tiên bảng D, Anh sẽ có cuộc đối đầu với Croatia. Trong những năm gần đây, hai đội gặp nhau khá nhiều. Anh từng để thua 1-2 trước đội bóng sọc caro ở bán kết World Cup 2018, sau đó 2 đội có thêm 2 lần đụng độ ở UEFA Nations League 2018/19. Ở trận lượt đi, Tam sư hòa đối thủ 0-0 trên sân khách, sau đó họ giành chiến thắng 2-1 khi được thi đấu trên sân nhà ở lượt về.

Với dàn sao trải dài ở cả 3 tuyến, Anh được đánh giá là một trong 3 ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, bên cạnh Pháp và Bồ Đào Nha. Chắc chắn thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ nỗ lực giành 3 điểm ở trận ra quân trước Croatia, qua đó tạo đà tâm lý hưng phấn cho những trận đấu tiếp theo.

Xem thêm:

Soi kèo hiệp 1 Anh vs Croatia



Trong 9 lần tham dự VCK Euro, Anh chưa từng giành chiến thắng ở trận mở màn. Lần gần nhất, họ để Nga cầm hòa với tỷ số 1-1 ở Euro 2016. Và đây là cơ hội không thể tốt hơn để Harry Kane và các đồng đội “phá dớp”.



Phong độ của Sư tử Anh trong thời gian gần đây là cực tốt. Trước thềm Euro 2020, họ có 2 trận giao hữu với Áo và Romania. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, song Tam sư vẫn áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Tính ra thầy trò Southgate đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Dù Bukayo Saka và Harry Maguire chưa chắc ra sân, song Anh vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Croatia.

Trong 9 lần tham dự VCK Euro, Anh chưa từng giành chiến thắng ở trận mở màn. Lần gần nhất, họ để Nga cầm hòa với tỷ số 1-1 ở Euro 2016. Và đây là cơ hội không thể tốt hơn để Harry Kane và các đồng đội “phá dớp”.Phong độ của Sư tử Anh trong thời gian gần đây là cực tốt. Trước thềm Euro 2020, họ có 2 trận giao hữu với Áo và Romania. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, song Tam sư vẫn áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Tính ra thầy trò Southgate đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Dù Bukayo Saka và Harry Maguire chưa chắc ra sân, song Anh vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Croatia.

Áo vs Macedonia 23h ngày 13/6 (Bảng C)

Tại vòng loại Euro 2020, Áo nằm ở bảng C với Ba Lan, Bắc Macedonia, Slovenia, Isreal và Latvia. Họ giành 6 chiến thắng và để thua 3 trận, với 19 điểm, thầy trò Franco Foda giành vé vào VCK với vị trí thứ 2 ở bảng C, sau đội dẫn đầu Ba Lan (25 điểm). Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Áo giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp độ đội tuyển, sau 2 lần trước đó vào năm 2008 và 2016.



Trong 2 lần trước đó tham dự, Áo không thể vượt qua vòng bảng. Năm nay, họ quyết tâm lần đầu tiên có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Ở giải đấu năm nay, David Alaba và các đồng đội nằm ở bảng C với Hà Lan, Ukraine và Bắc Macedonia. Ở bảng đấu này, Áo bị đánh giá thấp hơn Hà Lan, nhưng họ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với 2 đối thủ còn lại cho vị trí nhì bảng.

Áo đến với Euro 2020 với một vài cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở châu Âu, trong đó phải kể đến tân binh của Real Madrid - David Alaba, Christop Baumgartner của Hoffenheim hay cựu tiền đạo của West Ham - Marko Arnautovic.

Xem thêm:

Ở lượt trận đầu tiên ở bảng C, Áo sẽ gặp Bắc Macedonia, đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Franco Foda giành 3 điểm, qua đó gây sức ép lên Hà Lan và Ukraine. Phong độ gần đây của Áo không được tốt. Trong 5 trận đấu gần nhất, David Alaba và các đồng đội chỉ có được một chiến thắng trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Fareo Islands. Ở trận đấu mới nhất gặp Slovakia, Áo bị đối thủ cầm hòa với tỉ số 0-0, trước đó nữa là thất bại 0-1 trước ĐT Anh.

Hà Lan vs Ukraine 2h ngày 14/6 (Bảng C)

Hà Lan cuối cùng đã trở lại! Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, “Cơn lốc màu da cam” xuất hiện ở một giải đấu lớn. Sau 7 năm dài đằng đẵng, giờ thì Hà Lan đã hồi sinh và sẵn sàng ghi dấu ấn ở Euro 2020 với một lứa trẻ tài năng và đầy hứa hẹn.

Sức mạnh của Hà Lan chủ yếu tới từ hàng tiền vệ. De Boer đã mang 6 tiền vệ tới Euro và đây đều là những tài năng sáng giá. Frenkie de Jong là người nổi bật nhất sau một mùa giải là trụ cột ở Barcelona. Sát cánh bên cạnh cầu thủ này còn có Wijnaldum và tiền vệ trụ của Atalanta là Marten de Roon. Họ được hỗ trợ bởi những sao trẻ đang lên ở giải VĐQG Hà Lan là Ryan Gravenberch và Teun Koopmeiner. Cựu binh Davy Klaassen của Ajax cũng góp mặt ở giải đấu lần này.

Trên hàng công, Hà Lan cũng sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc. Memphis Depay đã trở lại sau chấn thương và đạt phong độ tốt với 6 bàn thắng trong 6 trận gần đây của Ligue 1. Wout Weghorst là một người đá cặp hoàn hảo trên hàng công. Tiền đạo 28 tuổi đã ghi 20 bàn ở Bundesliga mùa vừa qua và giúp Wolfsburg lọt vào sân chơi Champions League lần đầu tiên sau 5 năm. Ngoài ra, Donyell Malen cũng sẽ là một nguồn bàn thắng đáng tin cậy sau khi đã ghi 27 bàn trong 45 trận đấu cho PSV mùa vừa qua.

Nhìn chung, đội hình của Hà Lan rất khá. Tuy nhiên, họ lại sở hữu một trong những HLV tệ nhất giải đấu. Frank de Boer từng gặp nhiều khó khăn ở Inter, Crystal Palace và Atlanta United. Hà Lan dưới thời của ông sở hữu lối chơi chậm và thiếu cảm hứng. Phong độ của Hà Lan khi bước vào giải đấu cũng không tốt khi chỉ thắng 7 trong 15 trận gần đây.

Một CĐV của Hà Lan thậm chí đã thuê máy bay để căng dòng chữ: “Frank, chỉ cần sơ đồ 4-3-3 thôi!”. Nó cho thấy De Boer ít được người dân Hà Lan tín nhiệm ra sao. Cách huấn luyện của De Boer khá giống với Solskjaer và Southgate, khi mà ông chủ yếu làm yên được phòng thay đồ nhưng khía cạnh chiến thuật quá kém nên khó giúp đội bóng lên ngôi vô địch.

Đối đầu với một Ukraine cũng đang thăng tiến mạnh mẽ là thử thách không đơn giản với Hà Lan. Đoàn quân của Shevchenko đã gây ấn tượng khi dẫn đầu vòng loại dù rơi vào một bảng đấu có Hà Lan và Serbia. Vì vậy, một kết quả nào khác ngoại trừ vượt qua vòng đấu bảng có thể xem là thất bại với Ukraine.

Ukraine đang dựa nhiều vào khả năng phòng ngự ở thời điểm này. Suốt vòng loại Euro, họ chỉ thủng lưới có 4 bàn. Thành tích này thua kém đúng 2 đội tuyển là Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Trên hàng công, Ukraine có thể dựa vào những phút giây lóe sáng của Yarmolenko. Cầu thủ này đã ghi được tới 40 bàn sau 94 lần ra sân dù đá tiền vệ.

Vấn đề cốt lõi của Ukraine là thiếu một tiền đạo cắm tầm cỡ như HLV Shevchenko khi xưa. Họ mang đến Euro lần này 3 lựa chọn nhưng đều là những cầu thủ vô danh. Người nhiều khả năng xuất phát nhất là Roman Yaremchuk nhưng cũng ít người biết đến và chưa có thành tích gì nổi bật ở cấp CLB.

Khởi đầu giải đấu bằng chuyến làm khách đến sân của Hà Lan là một nhiệm vụ tương đối khó khăn. Tránh thất bại là điều tốt nhất với Ukraine khi họ còn cơ hội đi tiếp nếu thắng ở những trận đấu sau với Áo và Bắc Macedonia. Và mục tiêu này là hoàn toàn khả thi bởi Ukraine đang sở hữu khả năng phòng ngự không phải dạng vừa.