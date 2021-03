Xem con số may mắn hôm nay 7/3/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày chủ nhật 24/1/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 7/3/2021

Chính Ấn là động lực để con giáp tuổi Tý không muốn gặp lại sự nhàm chán. Bản mệnh sẵn sàng cho những thay đổi ngày hôm nay. Hẳn nhiên đó không cần phải là một thay đổi mang tính bước ngoặt, toàn diện, bởi vì bạn sẽ cần có lý do cũng như định hướng cụ thể trước đã. Bạn cũng có thể bắt đầu bằng những bước đi nhỏ trước tiên.

Mộc - Thủy tương sinh là dịp tốt để con giáp tuổi Tý có thể kết nối, hàn gắn lại những mối quan hệ từng bị rạn nứt. Nếu có thể, bạn mời bạn bè về nhà chơi và cùng hỏi han nhau về dự định trong tương lại xem có thể giúp nhau việc gì không nhé.

Ngày 7/3/2021 dương lịch là ngày Can Giáp: Ngày can Giáp không trị bệnh ở đầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động vị trí này trong ngày hôm nay đâu nhé.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Có cơ hội gặp quý nhân, nhận được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Nguồn thu nhập vững vàng, tài chính không có gì phải lo lắng

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Người làm kinh doanh có nhiều cơ may phát tài phát lộc

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Đón được những cơ hội lớn may mắn hơn

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 7/3/2021

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 7/3/2021 của 12 con giáp, hôm nay, Chính Tài xuất hiện như là thần may mắn để kéo con giáp tuổi Sửu ra khỏi khó khăn, thậm chí có người thân, bạn bè còn nhiệt tình giúp bản mệnh bằng tiền bạc, hoặc họ đầu tư cho những dự án của bạn vì đủ tin tưởng tiềm năng phát triển trong tương lai

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy tinh thần không vui, bạn nên hạn chế tương tác với mọi người, thay vào đó dọn dẹp nhà cửa vào ngày Chủ nhật cũng rất tốt. Việc dọn dẹp phòng ốc không chỉ giúp cho tinh thần bạn được giải tỏa, mà hơn thế nữa, bạn cũng có thời gian để sắp đặt lại những suy nghĩ của chính mình.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Do đó bản mệnh lưu tâm để tránh thực hiện những việc trên trong ngày này.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Có cơ hội gia tăng tiền bạc trong thời gian ngắn

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hiểu rõ điều bản thân cần và muốn là gì

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Sẵn sàng chịu trách nhiệm với chọn lựa của mình

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Chuyện tình cảm gặp không ít trục trặc

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Đừng lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa, giận dỗi nửa kia

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu, Tý

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 7/3/2021

Tam Hợp là dấu hiệu tốt để con giáp tuổi Dần độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người mà bạn đang để ý. Bạn hãy tìm cơ hội để tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình một cách tế nhị đi nhé. Những cặp đôi cũng đang có những kế hoạch thú vị cùng các chuyến đi du lịch trong năm nay

Tỷ Kiên là tác nhân để con giáp tuổi Dần trở nên dũng cảm hơn trong ngày hôm nay, thậm chí có người khuyên can, ngăn cản nhưng bạn đã tính toán kỹ để biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quá mù quáng đâu bạn nhé.

Mộc khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn, nhất là những người có bệnh sẵn, cơ thể ốm yếu. Do đó, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hạn chế việc di chuyển quá nhiều.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Ngày thích hợp để tiến hành các kế hoạch hợp tác, làm ăn

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Giữ tinh thần tỉnh táo và minh mẫn khi làm việc

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý, sáng tạo

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp, đừng quên hâm nóng mối quan hệ

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 7/3/2021

Tử vi hàng ngày 7/3/2021 của 12 con giáp, Tam Hội xuất hiện cho thấy đây là ngày mà rất cần đến sự khuyến khích và ủng hộ, thế nên đừng ngại mở rộng các mối quan hệ bạn bè, xây dựng các tương tác, bởi vì thông qua đó bạn sẽ có thêm thật nhiều niềm vui thú vị lẫn sự góp sức ngày hôm nay đấy

Kiếp Tài gây ra những cản trở bao gồm những lời chỉ trích từ người thân khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy nghi ngờ chính mình. Đừng quá hà khắc với bản thân ngày hôm nay nhé. Mở lòng mình, sẵn sàng để đón nhận, sẵn sàng để chiều chuộng mình một chút cũng là cách để bạn có thể có những phút giây thoải mái và vui vẻ thực sự trong đầu tuần đấy.

Mộc khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh không được tốt, một phần có thể là vì bạn suy nghĩ tiêu cực, trở thành tâm bệnh nên cộng thêm ngoại cảnh nên rất dễ ốm đấy nhé.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Có cơ hội hàn gắn mối quan hệ đang xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Đôi lứa ngày càng hiểu nhau hơn, giảm bớt mâu thuẫn

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Đề phòng nguy cơ thị phi đeo bám và phá hoại vận trình công danh

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Dễ đắc tội tiểu nhân vì suy nghĩ quá đơn giản

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 7/3/2021

Tam Hội ghé thăm cũng là lúc một nhân vật đầy thú vị nào đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho bạn ngày hôm nay, bởi cách xử lý công việc, sự độc lập của họ. Bạn có thể học hỏi từ họ để có những bước đường đi riêng cho mình

Kế hoạch đúng hay sai không quan trọng bằng việc chúng có thể giúp con giáp tuổi Thìn kiếm được tiền trong ngày này. Hôm nay có Thiên Tài nên hứa hẹn bản mệnh sẽ có được những chỉ dẫn đúng đắn giúp bạn cải thiện thu nhập hiện tại.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bạn nên đối mặt với thực tế, di chuyển sang các bên một cách khéo léo và vượt qua chướng ngại vật đang đến với bạn. Sự bình tĩnh và chủ động chính là chìa khóa để bạn có thể đi qua mọi thử thách trong ngày này với một thái độ vững vàng, tự tin nhất.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Có nguy cơ mất tiền hao của rất lớn trong ngày hôm nay

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nên hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Nên từ chối khéo lẽo lời vay mượn tài chính dịp đầu xuân

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Đường tình duyên không được thuận lợi

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đôi lứa ngày càng có nhiều bất đồng, đôi trái tim ngày càng xa nhau

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 7/3/2021

Tử vi hàng ngày 7/3/2021 của 12 con giáp, Dần Tỵ Tương Hại khiến tâm trạng của con giáp tuổi Tỵ đang vui cũng bị chững lại khi bạn nhận ra có người không thật lòng với mình. Có thể bạn phải trả giá cho bài học của mình nhưng điều đó cũng có thể gây ra vết thương lòng cho bạn.

Một chút gia vị, một chút mới mẻ mà Thực Thần đưa tới quả thực cần thiết cho tuổi Tỵ lúc này, nếu bạn cảm thấy rằng những ngày trôi qua thật yên ả và có chút bình lặng. Chỉ cần thay đổi không khí một chút thôi thì bạn cũng thấy mỗi phút giây trở nên ấn tượng và màu sắc hơn rất nhiều đấy

Mộc - Hỏa tương sinh tốt cho việc chia sẻ những hiểu biết, kiến thức của mình thực sự cần thiết ngày hôm nay, bởi vì thông qua đó, bạn có thể nhận được sự đóng góp và rồi có thêm được vốn sống, các kỹ năng cho mình. Đừng ngại ngần bày tỏ những quan điểm cá nhân và lắng nghe ý kiến đóng góp nhé.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Có điềm báo có tranh chấp, cãi vã trong ngày này

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Có xu hướng trở nên nóng giận, sẵn sàng tranh cãi với người khác

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, ảnh hưởng tới công việc chung

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Hãy suy nghĩ thấu đáo hơn nếu không muốn trở thành kẻ khó ưa

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Tình cảm rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 7/3/2021

Người tuổi Ngọ cảm nhận rõ được sự tâm đầu ý hợp của mình và người ấy trong ngày Tam Hợp nâng đỡ. Những ai độc thân cũng đã có góc nhìn mới mẻ, sáng sủa hơn cho chuyện tình cảm của mình trong tương lai.

Thương Quan xuất hiện trong ngày hôm nay dự báo con giáp tuổi Ngọ phải chịu nhiều thiệt thòi. Tự tin một chút và mình đi nào. Nụ cười rạng rỡ của bạn, sức lan tỏa của bạn sẽ thực sự gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Vậy thì hãy nở nụ cười thật tươi và giao tiếp với mọi người bằng sự tự tin mà bạn có nhé.

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy tình hình tài chính của bạn đang được cải thiện một phần là nhờ bạn đã biết tích lũy và lắng nghe, làm theo những người có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh càng cảm thấy hào hứng hơn với các kế hoạch tiền bạc cho tương lai.

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Không lùi bước dù gặp phải không ít khó khăn

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Có sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như năng lực vững vàng

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Có tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Đừng vì mải mê công việc mà không quan tâm tới gia đình

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, tìm

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 7/3/2021

Hôm nay con giáp tuổi Mùi cảm thấy an ổn một phần cũng là vì Chính Tài giúp cho tình hình tài chính của bản mệnh khởi sắc. Khi thoát được khỏi tâm trạng nặng nề của những rắc rối liên quan tới tiền bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Mộc - Thổ xung khắc ảnh hưởng tới cách hành xử của bạn với mọi người, thái độ của bạn được đánh giá là không tốt, không phù hợp. Nếu bạn càng ngang ngạnh cho rằng mình đúng càng chỉ khiến cho bản thân bị đơn độc mà thôi.

Ngày 7/3/2021 là ngày Ngày Vãng vong, không nên làm các công việc quan trọng, việc lớn trong cuộc đời và đặc biệt là kỵ xuất hành trong ngày vãng vong này.

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Giải quyết nhanh gọn mọi việc, luôn luôn dẫn đầu

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Người làm lãnh đạo, quản lý có thể duy trì uy tín trước tập thể

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội của mình

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Mạnh dạn kí kết hợp đồng với đối tác sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đôi lứa dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn khó kiềm chế

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 7/3/2021

Xem tử vi tuổi Thân 7/3/2021

Ảnh hưởng của Hình hại vô ơn nên con giáp tuổi Thân cảm nhận thấy sự thất vọng trong lòng mình khi nhìn thấy cách hành xử của một người thiếu hiểu biết, nông cạn đang hiện diện trước mắt mình

Thiên Quan nhắc nhở con giáp tuổi Thân đừng để sự bất ổn bên trong bạn vào những tình huống bên ngoài. Đối phó với những gì trước mặt bạn là cách phù hợp nhất để có được một tinh thần tích cực trong ngày đầu tiên của tuần mới. Khi bạn giải quyết mọi việc ổn thỏa thì tinh thần bạn tự khắc cũng tốt hơn

Mộc - Kim tương sinh cho thấy niềm vui của bạn trong hôm nay tuy ngắn hạn nhưng đủ xốc lại tinh thần cho bản mệnh. Có thể bạn từng mất niềm tin trong chuyện tình cảm nhưng nay đã tìm thấy ánh sáng mới.

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây rắc rối cho chính mình

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Tất dễ bị hoàn cảnh chi phối, thiếu tính độc lập

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đơn thương độc mã thì rất khó thành công như mong muốn

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Đường tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 7/3/2021

Chính Quan khuyến khích con giáp tuổi Dậu gặp gỡ mọi người vì các cuộc trao đổi với người xa lạ sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh thần bạn ngày hôm nay. Thông qua đó, bạn cũng có thể học hỏi được những kiến thức thú vị và giá trị, nhờ đó có thêm được định hướng cho cuộc sống của chính mình.

Mộc - Kim xung khắc cũng là một trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng giữa hai vợ chồng bạn trong ngày hôm nay. Để chuyện bé không xé thành to thì bạn không nên tỏ ra tức giận, nóng nảy mà nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình khi có chuyện không như ý.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở giường ngủ. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa đục đẽo giường, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Đưa ra được những quyết định dứt khoát, lựa chọn rõ ràng cho tương lai

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Có một ngày bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nên tạo cho mình thói quen lập kế hoạch tài chính để chi tiêu phù hợp

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tiết kiệm trước khi tiêu sẽ đảm bảo tài chính ổn định

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Mối quan hệ tình cảm không quá tốt đẹp, dễ xảy ra hiểu lầm

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 7/3/2021

Nhân khi có Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Tuất nên tận dụng lợi thế của mình. Những ai đang kinh doanh đã có dấu hiệu khởi sắc về tài chính. Bạn có thể mở rộng được thị trường của mình hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bản mệnh nên bớt việc tranh cãi với một nửa của mình vì chuyện sẽ không đi đến đâu và hai người chỉ thêm xa cách hơn mà thôi. Cách duy nhất là cố gắng bình tĩnh, không nổi giận và cùng ngồi lại để chuyện trò.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 24 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Đề phòng nguy cơ mất tiền khá cao

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên sửa đổi thói quen tiêu xài phung phí, cân đối chi tiêu

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Người làm kinh doanh buôn bán chớ nên vội tin lời bất cứ ai

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Vợ chồng có thể vì chuyện cơm áo gạo tiền mà xảy ra tranh cãi

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 7/3/2021

Dần Hợi Tương Phá khiến cho một số kế hoạch của tuổi Hợi dễ bị đổ bể trong thời gian này có thể là vì bạn không đủ hiểu về lòng người. Có những người rắp tâm hại bạn từ lâu nay bạn mới nhận ra chân tướng sự việc.

Thiên Ấn khuyến khích con giáp tuổi Hợi trở nên sáng tạo hơn, bạn hãy thử thay đổi một chút xem sao. Một chút thay đổi trong cách tiếp cận vấn đề có thể mang đến những tầm nhìn đầy mới mẻ cho bản thân, điều mà bạn vẫn chưa nghĩ tới đấy

Mộc - Thủy tương sinh mang đến tin vui trong chuyện tình cảm của con giáp tuổi Hợi, có thể bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người và bạn cảm thấy tin tưởng về tương lai của cả hai. Người độc thân hứa hẹn có cuộc hẹn hò thú vị trong ngày này.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Trở nên cứng đầu, cố chấp, khăng khăng làm mọi thứ theo ý mình

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Bỏ ngoài tai những lời góp ý, chỉ tin tưởng vào nhận định của mình

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Sức sáng tạo giảm sút, hiệu quả công việc không cao

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên dành thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tỉnh táo

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, dễ nói lời tổn thương người khác

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần