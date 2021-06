Xem con số may mắn hôm nay 6/6/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày chủ nhật 26/4/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 6/6/2021

Tương Phá cho thấy con giáp tuổi Tý vẫn rất "chịu khó" tin tưởng một người mà bạn đã biết họ rất vụng về. Hôm nay bạn tiếp tục nhận về hậu quả vì không chịu rút kinh nghiệm. Bạn có biết việc nhìn người và từ đó giao việc phù hợp cho họ cũng rất quan trong hay không, điều đó sẽ thuận lợi nhiều hơn cho cả đôi bên đấy nhé.

Thiên Ấn mang lại cho tuổi Tý cảm giác cô độc trong chính tài năng của mình. Có thể những gì bạn thể hiện không giống những người xung quanh nên không được hưởng ứng, bạn thực ra cũng không nên quá mong chờ ai đó cổ vũ bạn trong những trường hợp như vậy

Ngũ hành tương sinh mang lại những cảm xúc tốt đẹp cùng niềm tin của bạn dành cho một nửa của mình ngày càng tăng lên. Đừng ngần ngại bày tỏ yêu thương với một nửa của mình vì họ xứng đáng với điều đó bạn nhé.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Không nên nói trước bất cứ điều gì không chắc chắn

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nhận được sự hậu thuẫn nhiệt tình của người nhà

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tình cảm được cải thiện, đôi lứa thêm yêu thương

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Ngày mà bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và niềm tin

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Bạn sẽ phải trả giá cho sự vội vàng của mình

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 6/6/2021

Theo Tử vi, Tam Hợp hỗ trợ đẩy nhanh phát triển tình cảm giữa con giáp tuổi Sửu và một nửa của mình. Hứa hẹn nhiều cặp đôi quyết định về chung một nhà trong thời gian này. Bạn cũng mong bản thân sẽ ổn định sớm để còn có người đồng lòng với mình xây dựng cuộc sống tương lai

Thiên Tài dự báo một ngày người tuổi Sửu không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong, bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho cuộc sống mà không bị vấn đề tiền bạc cản đường. Thực ra lúc này bạn đã thực tế hơn, không mơ mộng hay đợi chờ một phép màu nào xảy ra, thay vào đó thì tìm cách làm chủ cuộc sống của mình.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn hôm nay khá tỉnh táo, có thể sau một đêm ngủ ngon bạn đang có cảm giác hồi sức. Nhờ đó mà cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng, có thể xử lý rất nhiều việc cùng một lúc.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đừng vội tin vào những tin đồn làm gì

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Bạn sáng suốt trong việc đánh giá tình hình

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Tình cảm đôi lứa khiến nhiều người ghen Tỵ

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Cẩn thận kẻo bị hiểu nhầm là thương hại

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tài lộc ổn định, có xu hướng tăng tiến mỗi ngày

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 6/6/2021

Xem Tử vi hàng ngày, Kiếp Tài nhắc nhở cho con giáp tuổi Dần biết rằng thực tế trước mắt có thể không phải là sự thật duy nhất. Hãy dành thời gian để xem xét và điều tra thông tin, thay vì vội vàng tin tưởng vào một điều gì đó mà bạn chưa thực sự chắc chắn nhé

Kim - Mộc xung khắc dự báo những xung đột liên quan tới mối quan hệ trong gia đình, bạn đừng vội vàng đưa ra những nhận định cá nhân quá sau đó "gân cổ" lên tranh cãi. Cuối cùng sự việc sẽ chẳng dẫn đi tới đâu trong khi tình cảm với mọi người lại bị sứt mẻ, khó hàn gắn.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú chỉ ra rằng, hôm nay bản mệnh nên làm một số việc như: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Bạn cần có mục tiêu mới để tập trung

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Các mối quan hệ trở nên hài hòa tốt đẹp hơn

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy tùy tình hình mà thích ứng, tùy cơ ứng biến

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Tranh cãi trong nhà khiến bạn buồn bực

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tránh xa những thị phi do hàng xóm đơm đặt

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 6/6/2021

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 6/6/2021 của 12 con giáp, Lục Xung ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng của con giáp tuổi Mão khi một số việc bạn tiến hành trong ngày hôm nay khó thành vì không nhận được nhiều sự ủng hộ. Thậm chí, bạn còn cảm thấy bực mình vì gặp kẻ xấu, tiểu nhân gây hại

Tỷ Kiên nhắc nhở con giáp tuổi Mão hãy kiên định, nếu người nào đó không sẵn sàng hỗ trợ bạn, việc dựa vào họ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng hơn mà thôi. Tốt nhất là đừng tin tưởng và hy vọng vào họ quá nhiều, nếu không bạn sẽ cảm thấy thất vọng

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn nên chăm chút cho bản thân một chút ngày hôm nay nhé vì bạn xứng đáng được như vậy. Hẳn nhiên tiền bạc là một yếu tố quan trọng, nhưng chúng ta cũng có những cách khác nhau để vui vẻ dù không cần đến quá nhiều tiền, phải không nào.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Việc bạn không gặp may cũng chỉ là nhất thời

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nếu có trở ngại hãy nhờ giúp đỡ

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Đừng tranh cãi người không hiểu chuyện làm gì

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Những tính toán của bạn có phần sai lệch

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Ngày cần thiết cho sự lắng nghe hơn là nói

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 6/6/2021

Lục Hợp khiến cho con giáp tuổi Thìn trở nên dễ tính hơn, bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình. Nếu bạn muốn một điều gì đó, hãy lên tiếng đề nghị và đặt câu hỏi, thay vì giữ im lặng như hiện tại. Sự im lặng chỉ khiến cho bạn đánh mất cơ hội của chính mình ngày hôm nay mà thôi,

Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Thìn trở nên thịnh vượng, rực rỡ hơn cũng một phần là bạn được nhiều người nâng đỡ, giúp sức. Những giúp đỡ về tiền bạc này bạn cần ghi chép lại để hoàn trả đầy đủ nhé, đừng cho rằng điều này là tất nhiên và bạn quên ngay sau đó.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe cũng trở thành ưu thế của bạn lúc này, trong khi mọi người rất nhanh đuối sức thì bạn rất mạnh khỏe và dẻo dai. Việc này không tự nhiên mà có, đó là kết quả của việc chăm chỉ tập luyện, bạn chỉ cần dành 15 phút mỗi ngày cho việc thể dục thể thao nhưng điều quan trọng nhất là duy trì đều đặn.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Một ngày bình yên đúng nghĩa sau những sóng gió

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Sự tính toán của bạn có phần cứng nhắc, thiếu linh hoạt

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tình cảm nhận được sự ủng hộ của người thân

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Chớ ép buộc ai đó bằng những quy định quá đáng

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Ngày thuận lợi, vận may tiền bạc tìm đến

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Cà phê, nâu

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 6/6/2021

Tam Hợp nhắc nhở bạn nhớ rằng hôm nay là một ngày để bạn thổi hồn lãng mạn cho những cảm xúc yêu đương của mình. Hẳn nhiên cuộc sống là những ngày bận rộn với công việc, nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất những phút giây dễ chịu, vui vẻ bên những người mà bạn yêu thương nhé

Thương Quan khiến cho người tuổi Tỵ trở nên rất dễ mất kiên nhẫn. Nếu bạn cảm thấy điều gì đó làm cho mình căng thẳng thì đừng gượng ép bản thân phải đối diện và làm quen với nó. Tìm kiếm cho mình sự thoải mái, thân thuộc ở những điều đơn giản và cũ kỹ cũng là một giá trị tích cực của đời sống đấy.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh nhân ngày nghỉ như thế này nên gác hết mọi việc sang một bên để dành thời gian nghỉ ngơi. Đừng vì mải mê việc này việc kia mà quên chăm sóc bản thân hay bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể nhé.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Tình cảm đôi lứa tốt đẹp, có cơ hội kết hôn

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Bạn đang phải nhận về hậu quả của sự bất cẩn

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Đừng quá tin tưởng một người mới quen

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Hãy lên kế hoạch chi tiết cho tiền bạc của bạn

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Lúc nóng nảy, tránh nói ra những câu nói khó nghe

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 6/6/2021

Tử vi hàng ngày 6/6/2021 của 12 con giáp, Thực Thần mang tới cho con giáp tuổi Ngọ nguồn năng lượng mới. Một ngày để bản năng dắt lối giúp bạn có thể tìm thấy những mối quan hệ thú vị, ý nghĩa mà thường thường bạn không trải nghiệm. Một chút thay đổi thực sự cần thiết ngày hôm nay đấy.

Kim - Hỏa xung khắc cho thấy để có một ngày nghỉ vui vẻ, bản mệnh đã tiêu tốn không ít tiền bạc cho những thú vui sở thích cá nhân rồi. Đừng chủ quan nghĩ rằng: Tiền hết rồi lại có, vì chẳng mấy chốc túi tiền của bạn sẽ rỗng không mất thôi trong khi rất lâu nữa mới nhận được lương.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 26 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Bạn mới là người duy nhất kiểm soát bản thân

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Sự ngọt ngào của người khác có thể là cái bẫy

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Vấn đề gì chưa rõ nên tìm hỏi người nhiều kinh nghiệm

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tình cảm với mọi người hài hòa, vui vẻ

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Sự hòa đồng của bạn là cần thiết lúc này

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Hồng, tìm

Quý nhân phù trợ: Thân, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 6/6/2021

Thiên Tài chỉ lối giúp người tuổi Mùi tìm ra con đường kiếm tiền phù hợp với năng lực của mình. Có thể hiện tại vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ rất rực rỡ nên bản mệnh kiên trì, không thấy khó mà vội nản lòng, bỏ cuộc

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho việc bản mệnh mở rộng mối quan hệ dù cho đó là mục đích làm ăn hay khía cạnh tình cảm. Việc lựa chọn đối tượng phù hợp để làm bạn sẽ giúp bạn có cơ hội nâng tầm cuộc sống của mình lên rất nhiều đấy.

Theo Lịch Vạn Niên, hôm nay là ngày 6/6/2021 dương lịch là ngày Can Ất: Ngày can Ất không trị bệnh ở hầu. Do đó, bản mệnh nên lưu ý để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có tiền giúp bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tránh đụng độ không đáng có với người thân

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Bạn nên tỉnh táo trong việc chọn người hợp tác

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nỗ lực là cần thiết nhưng cần phải đúng chỗ

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Kiên nhẫn giúp bạn rất nhiều trong ngày này

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 6/6/2021

Xem tử vi tuổi Thân 6/6/2021

Tử vi hàng ngày 6/6/2021 của 12 con giáp, Chính Quan trao cho người tuổi Thân cơ hội chủ động. Hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để bạn có thể kiểm soát kết quả mọi việc bạn làm. Điều gì xảy ra hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, thế nên bạn hãy lựa chọn cho riêng mình, thay vì phụ thuộc vào bất cứ ai nhé

Kim khí vượng cho thấy sức khỏe giảm sút rõ rệt vì một phần bạn có bệnh lại cộng thêm cả những căng thẳng trong cuộc sống. Nếu áp lực công việc và cuộc sống khiến sức khỏe tinh thần giảm sút thì lúc này bạn nên điều chỉnh lại lối sống cho lành mạnh hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Mọi việc trong ngày hanh thông thuận lợi

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Tình hình sức khỏe rất cần được quan tâm nhiều hơn

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Bạn hoang mang không biết lựa chọn cơ hội nào cho mình

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Tính cách của bạn khiến bạn thường chịu thiệt

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Hôm nay nghỉ ngơi, không nên tranh đấu

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xám, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 6/6/2021

Người tuổi Dậu có nhiều điều phải trăn trở, suy nghĩ do ảnh hưởng của Tự Hình, nếu ai đó bảo bạn không nên nghĩ nữa thì bạn lại càng nghĩ vì điều đó hiện tại không hoàn toàn dễ dàng cho bạn. Việc bạn cần đó là tìm một người từng có hoàn cảnh tương tự với mình để tâm sự, chia sẻ, họ sẽ cho bạn cái nhìn thoáng hơn về những gì đang gặp phải.

Thiên Quan dự báo, có thể điều gì đó đẩy tuổi Dậu vào một hoàn cảnh mà bạn không nghĩ rằng mình sẽ vướng phải. Nhưng hãy tùy cơ mà ứng biến, sự chủ động và tự tin dấn bước là một trong những năng lực mà bạn luôn nổi trội. Vậy thì tại sao không nhân cơ hội này để khám phá và trải nghiệm chứ

Đừng vì những chuyện không vừa ý liên tiếp xảy ra mà nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt tiêu cực bản mệnh nhé. Hãy tin rằng cuộc sống này luôn thay đổi không ngừng, vấn đề hôm nay có thể mai sẽ không còn là vấn đề nữa.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Khó khăn chất chồng nếu không kịp thời tháo gỡ

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Bạn đang bỏ qua nhiều tín hiệu tiêu cực

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên chuyện gì cũng đăng tải lên mạng xã hội

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Bạn bất ngờ con người thật của người bạn từng tin

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy ưu tiên giải pháp an toàn trong lúc này

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 6/6/2021

Tương Hại xuất hiện người tuổi Tuất tin rằng những gì mình làm sai trong hôm nay là do người khác hay hoàn cảnh xô đẩy. Nhưng thực ra, đánh giá lại sâu về tình hình bạn sẽ biết rằng chính bản thân mình có thể phòng tránh được, do là bạn quá chủ quan mà thôi.

Chính Tài tương trợ cho một số dự án làm ăn, kinh doanh của con giáp tuổi Tuất lúc này thêm phần thịnh vượng, hanh thông. Một số có thể may mắn kiếm tiền thêm từ nghề phụ, dù không được nhiều nhưng cần mẫn cũng có thể tích tiểu thành đại trong tương lai.

Kim - Thổ tương sinh mang tới tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Khi có thời gian ngồi lại trò chuyện, có vẻ như cả hai đã dần thấu hiểu nhau hơn rồi. Sự tâm đầu ý hợp của hai người khiến cho người khác phải ghen Tỵ.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Giữ tâm bình thản cho thấy bản lĩnh của bạn

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Tiền bạc rủng rỉnh cũng là nhờ bạn chăm chỉ tích lũy

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cơ may do chính bạn tạo ra và bạn xứng đáng

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Đừng tin một số người đang cố tìm cách tiếp cận bạn

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đôi khi sự ích kỷ là cần thiết để bảo vệ mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 6/6/2021

Tử vi hàng ngày 6/6/2021 của 12 con giáp, Tam Hội mang tới phút giây hạnh phúc, vui vẻ khi người tuổi Hợi quây quần bên bạn bè, người thân. Hoặc có cơ hội cao có người thân ở xa gọi điện "buôn chuyện" với bạn cả tiếng đồng hồ sau thời gian mất liên lạc

Ngày có Chính Ấn nâng đỡ, đây là cơ hội để con giáp tuổi Hợi hoàn tất những gì mà bạn đã khởi xướng. Vậy thì hãy cố gắng để xử lý mọi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất có thể nhé, điều đó thực sự quan trọng

Ngũ hành tương sinh cho thấy một số rắc rối liên quan tới tiền bạc của bản mệnh hôm nay được xử lý với sự giúp sức của bạn bè hoặc người thân. Tuy sự hỗ trợ này không nhiều nhưng giúp bạn thoát được rắc rối hiện tại.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Bạn rất dễ đánh giá sai vấn đề hiện tại

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Bạn nhận được những chỉ dẫn rất hợp lý

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn đủ khả năng để dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Một ngày thảnh thơi để bạn cải thiện mối quan hệ

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Niềm tin đã giúp bạn tự vực lại tinh thần

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Thân, Thìn