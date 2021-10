Xem con số may mắn hôm nay 5/10/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày thứ ba 29/8/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 5/10/2021

Chính Quan tương trợ để con giáp tuổi Tý hoàn thành sớm một số nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Có thể có sự giúp đỡ của đồng nghiệp hoặc cấp trên nhưng nhìn chung mọi thứ sẽ suôn sẻ, đạt được mục tiêu đề ra.

Thổ - Thủy xung khắc dự báo rắc rối về tiền bạc, nếu ai có hỏi vay mượn thì bạn cũng nên biết cách từ chối khéo vì đây có thể là khoản nợ khó đòi. Hơn nữa, thời gian này bạn cũng khó khăn, đâu dư dả tiền bạc để dễ dàng cho mượn tiền cơ chứ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Câu quyết cho các tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Cẩn thận kẻo có hiểu nhầm, cần giải thích rõ

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có tín hiệu được cải thiện trong công việc

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Bạn rất biết cách phát huy năng lực của mìnhTử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tính toán cẩn thận, tránh để xảy ra sai sótTử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Tình cảm không hoàn toàn như ý

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 5/10/2021

Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền trong ngày hôm nay nên khuyên người tuổi Sửu không nên vội vàng làm gì hãy bình tĩnh và từ tốn. Điều bạn cần lúc này là quan sát nhiều, tốt hơn hết là nên thu thập thông tin hơn là ra quyết định.

Thương Quan soi chiếu để tuổi Sửu thấy cái sai của mình. Bảo vệ quan điểm là đúng, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được phép bảo thủ, không chịu lắng nghe. Nếu không muốn gây ấn tượng xấu, cách tốt nhất là hãy kiểm soát cái tôi của mình, hành động trưởng thành hơn nhé.

Thổ khí vượng càng làm cho sức khỏe của bản mệnh giảm sút, nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng cả tinh thần của bạn. Hãy dậy sớm vận động, sau đó ngồi vào bàn làm việc, bạn sẽ cảm nhận được hiệu suất công việc hôm nay cao hơn hẳn mọi khi.

Câu quyết cho các tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hãy khiêm tốn mới học hỏi được nhiều hơn

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Nếu làm sai đừng ngại việc xin lỗi

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Đừng tự cho mình quyền bắt nạt người khác

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Dù thế nào cũng phải tin vào năng lực bản thân

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nếu khó khăn hãy xin có thêm sự hỗ trợ

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Vàng, hồng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 5/10/2021

Tử vi ngày 5/10/2021 của 12 con giáp, Tam Hợp mang lại cho con giáp tuổi Dần cảm giác hạnh phúc mà bao lâu nay bạn mong chờ, hai người dành cho nhau sự quan tâm thật lòng và cũng rất ý thức trong việc làm mới tình cảm. Người độc thân có thể tìm được người để chia sẻ, trò chuyện trong lúc này.

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Dần đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời!

Thổ - Mộc xung khắc khuyên bạn hôm nay nên gác mọi công việc sang một bên, dành thời gian thư giãn dù đang khá bận rộn. Bạn đã "quá tải", và cần nghỉ ngơi trước khi kiệt sức. Bạn nên nhờ thêm ai đó hỗ trợ, đừng một mình chịu đựng như vậy

Câu quyết cho các tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Hãy tính toán lại đường đi nước bước cụ thể hơn

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Tinh thần dễ bị lung lay khi có những ý kiến khác

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Hãy tin vào cách đánh giá về người khác

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nếu mệt hãy cố gắng nghỉ ngơi, đừng làm quá sức

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tình cảm đôi lứa ngày càng đong đầy

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Đỏ, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 5/10/2021

Nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà mối quan hệ của tuổi Mão với bạn bè, đồng nghiệp, người thân hôm nay rất hài hòa. Khi gần gũi hơn bạn được biết rõ thêm về cuộc sống và thậm chí là bí mật của họ.

Chính Ấn mang lại quyền lợi cho con giáp tuổi Mão nhờ thế mà bạn tự tin nói lên quan điểm, góc nhìn của mình mà không phải lo lắng điều gì. Không những thế, ý kiến của bạn còn được đánh giá cao, có thể hỗ trợ, cải thiện cho một số vấn đề đang tồn đọng.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe là điều khiến bạn phải bận tâm hôm nay. Thời gian qua, bạn đã quá bận rộn, không quan tâm tới vấn đề này. Dù có rất nhiều thứ phải lo lắng, bạn cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Khi cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể làm tốt mọi việc.

Câu quyết cho các tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Sớm nhìn ra chân tướng sự việc

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Được người thân chia sẻ, thấu hiểu

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nhớ chuẩn bị tinh thần cho những việc bất ngờ xảy ra

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Không ngừng tiết kiệm để đảm bảo cuộc sống

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 17h-19h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 5/10/2021

Lục Xung cho thấy tuổi Thìn vất vả khi phải nỗ lực để hòa giải những mâu thuẫn diễn ra trong gia đình. Trong khi đó, người thân của bạn lại không hề tỏ ý hợp tác. Sự nhiệt tình không được đáp lại có thể khiến bạn bực dọc và nói ra những lời khó nghe.

Nếu bạn cư xử không đúng mực chỉ khiến sự việc tệ hơn, khi vấn đề xảy ra thì bạn càng phải bình tĩnh để tìm cách xử lý. Chớ nên để tình huống sự việc điều khiến tới mức bạn thiếu đi sự kiểm soát, còn không nhớ mình đã nói ra những gì nữa.

Thực Thần xuất hiện là tín hiệu tích cực để tuổi Thìn có thể thoải mái thực hiện dự định của mình trong công việc. Nhờ thế mà bạn làm việc hăng say, nhìn chung bạn có đủ phúc lộc để vượt qua một số trở ngại nếu có trong hôm nay.

Câu quyết cho các tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Chớ đổ lỗi, bạn mới là người hiểu sai vấn đề

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Tránh tham gia những việc không phải của mình

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tính toán thiệt hơn quá đôi khi không tốt

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nhận được tín hiệu tích cực trong việc mình làm

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Càng lúc bạn càng không hiểu người ấy

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 17h-19h

Màu sắc cát tường: Trắng, tím

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 5/10/2021

Tác động tiêu cực của Tỷ Kiên nên có thể tuổi Tỵ phạm phải một vài lỗi giao tiếp. Điều này làm bạn gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng, quan điểm của mình đến mọi người. Bạn nên thận trọng với những gì mình chia sẻ, hãy có một kế hoạch bài bản và cụ thể!

Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình tài chính được cải thiện, trước đây có khó khăn nhưng nay bạn đã tìm ra cách phù hợp để cuộc sống trở nên tốt hơn. Thậm chí có người còn tìm được cách gia tăng nhiều nguồn thu khác nhau.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 29 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Câu quyết cho các tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Đừng tin kẻ liên tục thất hứa với bạn

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Vạch hết lỗi xấu của người ta là không nên

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Đừng vì một chút sai mà đã vội nản lòng

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Hãy tìm cách xua tan stress để thư giãn

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Hãy khoan dung độ lượng với mọi người

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đỏ, trắng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 5/10/2021

Người độc thân tuổi Ngọ có cơ hội tìm thấy bến đỗ cuộc đời trong ngày có Tam Hợp che chở. Với những kinh nghiệm đã qua, những gì bạn từng trải thì bạn đã biết quý trọng hơn những gì mà mình đang có.

Kiếp Tài dự báo tuổi Ngọ gặp nhiều xung đột, đặc biệt trong việc cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình. Bạn cũng thấy khó khăn trong việc tìm kiếm cách giải quyết triệt để những rắc rối hiện tại. Có lẽ, bạn cần cho bản thân thêm thời gian, đừng thúc ép mình quá!

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt, bạn có ý thức rất cao trong việc chăm sóc cơ thể. Có được điều này vì bạn đã từng tiêu tốn khá nhiều tiền bạc cho việc chạy chữa bệnh trong thời gian dài.

Câu quyết cho các tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có cảm giác ngượng ngùng khó nói

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Hãy tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nên học cách nói những lời dễ nghe

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Càng mong được chú ý bạn càng dễ sai đường

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Hãy học cách tiết kiệm trong từng khoản nhỏ

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 5/10/2021

Mùi Tuất Tương Phá dự báo có nhiều sự việc khó lường mà con giáp tuổi Mùi lúc này chớ nên đối đầu chỉ thêm thiệt thân. Có những người rất vô lý nhưng họ lại cực kỳ xuất sắc trong việc bảo vệ cái sự vô lý ấy, tranh cãi với kẻ như thế không ích gì.

Thương Quan xuất hiện cho thấy quá nhiều áp lực đè lên vai khiến tuổi Mùi mỏi mệt. Bạn đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân, nhưng mọi chuyện lại không đi đúng hướng. Bạn dần lạc lối và cảm thấy chán chường, muốn buông xuôi tất thảy. Lời khuyên cho bạn trong tình hình này là nên kiên trì, phần thưởng sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

Thổ khí vượng khiến thể trạng của bản mệnh không được tốt, cơ thể thường xuyên đau nhức, nhất là đối với những ai đang có bệnh thì lúc này bệnh hay bị tái phát. Ngoài việc uống thuốc đầy đủ bạn cũng nên biết chăm sóc cả yếu tố tinh thần nữa nhé.

Câu quyết cho các tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Bạn nên hạ giọng khi nói với người lớn tuổi

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Niềm vui đến từ việc giúp được người

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Đừng bi quan vì bạn sẽ tìm được hướng đi mới

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Lắng nghe lời nhắc nhở của người đi trước

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Hãy thông cảm cho khó khăn của đối phương

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Đen, nâu

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 5/10/2021

Xem tử vi tuổi Thân 5/10/2021

Tiếp nối Tử vi ngày 4/10/2021 của 12 con giáp, hôm nay, Tam Hội giúp con giáp tuổi Thân có cơ hội được gặp gỡ những đối tác quan trọng hỗ trợ bạn cải thiện vận trình sự nghiệp. Không những thế, bạn còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của người thân khiến bao mệt mỏi trong ngày tan biến hết.

Nhờ Thiên Tài mà quyết định liên quan tới tiền của tuổi Thân hôm nay sáng suốt hơn bao giờ hết. Ngay từ việc tiết kiệm trong chi tiêu bạn đã có thể giữ lại cho mình một khoản đáng kể.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm lứa đôi có cơ hội thăng hoa. Những ai đang muốn hàn gắn tình cảm với một nửa của mình thì đây là thời điểm tuyệt vời nhất.

Câu quyết cho các tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Nên xem xét lại các kế hoạch của mình

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy biết tha thứ lỗi lầm cho người khác

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Học hỏi được rất nhiều từ người giỏi

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Hãy tránh xa những kẻ hay đơm đặt chuyện

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Tình cảm đôi lứa hạnh phúc, hài hòa

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Đen, nâu

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 5/10/2021

Tử vi hôm nay, Dậu Tuất Tương Hại dự báo một số việc không đi theo kế hoạch cho dù con giáp tuổi Dậu đã chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu nhất có thể, lúc này đòi hỏi khả năng ứng phó của bạn với tình hình. Đa số là bạn đủ khả năng để vượt qua thách thức này.

Tuổi Dậu háo hức với số tiền mình kiếm được với sự nâng đỡ của Chính Tài. Có nhiều thứ bạn muốn mua và phải chi tiêu trong lúc này, thế nhưng hãy đánh giá lại tình hình hiện tại của mình trước đã.

Ngũ hành tương sinh cho thấy vận trình tình cảm của bản mệnh đã được cải thiện rõ rệt khi bạn cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho người ấy. Không những thế bạn cũng biết khơi gợi để cả hai chuyện trò, tâm sự về cuộc sống.

Câu quyết cho các tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Có cơ hội tìm được niềm đam mê mới

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy trân trọng những gì mình đang có

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Khó khăn cuối cùng cũng đã trôi đi thật xa rồi

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tinh thần chịu nhiều áp lực vì nghĩ nhiều

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tài chính được cải thiện rõ rệt

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 5/10/2021

Tử vi hàng ngày, Thực Thần dự báo hôm nay tràn đầy sức sống và lạc quan, tuổi Tuất tiếp cận mọi vấn đề với tinh thần hứng khởi. Tuy nhiên, đừng để sự háo hức, nhiệt tình ấy khiến bạn hành xử bất cẩn, vội vàng và thiếu thận trọng, nếu không, bạn sẽ mắc phải sai lầm lớn!

Đừng trốn tránh trách nhiệm của bạn ngày hôm nay vì thực ra bạn đủ khả năng xử lý vấn đề, ban đầu bạn thấy khó nên ngại ngùng chứ khi thực sự tìm hiểu sẽ tìm được cách tháo gỡ ngay thôi. Hôm nay bạn cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của một nửa của mình trong mọi việc.

Ngày 5/10/2021 dương lịch là ngày Can Bính: Ngày Can Bính không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên lưu ý điều này để tránh tác động lên vị trí này trong hôm nay

Câu quyết cho các tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Bạn đã có bước tiến xa so với trước đây

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Tránh xa những kẻ hay gieo rắc thị phi

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Bạn chẳng thể nào lên kế hoạch cho mọi thứ

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy nỗ lực từng bước nhỏ một

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Đơn giản hóa vấn đề cho cuộc sống nhẹ nhàng

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Hồng, vàng

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 5/10/2021

Thiên Quan cho thấy tuổi Hợi chưa sẵn sàng để đối diện với một quyết định quan trọng nào đó trong hôm nay. Lý do vì bạn đang trở nên cảm tính, không thể nhìn nhận mọi việc một cách lí trí và khách quan. Nếu vậy, bạn nên cho mình thêm thời gian để cân nhắc, đừng vội vàng đưa ra lựa chọn trong giai đoạn này.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy nếu bạn bộc lộ suy nghĩ trong hôm nay có thể khiến vài người khó chịu. Đừng trút hết những cảm xúc tiêu cực của mình lên mọi người xung quanh, họ chẳng cảm thấy thoải mái đâu. Thay vào đó, bạn nên cố tìm hướng giải quyết vấn đề, hoặc tìm một người bạn đáng tin cậy và thân thiết để chia sẻ.

Theo xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú thì khởi công trăm việc đều tốt. Tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

Câu quyết cho các tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thương nhớ chuyện cũ cũng chẳng ích gì

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Ai cũng có ý kiến riêng, bạn nên tôn trọng

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Đừng chỉ làm việc như một cái máy

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Chớ nên chuyện bé xé ra to làm gì

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Nuối tiếc lúc này cũng đã quá muộn màng rồi

Các chỉ số trong ngày:

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Nâu, trắng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ