Xem con số may mắn hôm nay 26/7/2021 của 12 con giáp.

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 26/7/2021

Theo tử vi ngày 26/7/2021 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý được tận hưởng một ngày yên bình và thuận lợi. Bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên dù có gặp phải khúc mắc cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ.

Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn sẽ được giới thiệu cho nhiều nhiệm vụ giúp phát huy năng lực.

Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, nghỉ ngơi đúng lúc và đừng cố tình lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 26/7/2021

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình, dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa. Hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quây quần bên các thành viên, cùng trò chuyện và làm các công việc nhà, đừng dồn mọi trách nhiệm cho nửa kia.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề phụ

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Chăm chỉ sẽ được trả công xứng đáng

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Nên sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ tiêu xài phung phí

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan tâm đến gia đình nhiều hơn

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Cà phê, xám

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 26/7/2021

Cục diện Tương Phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi Dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu đã lấy vợ, lấy chồng thì bản mệnh cần phải quan tâm tới nửa kia nhiều hơn, đồng thời giữ khoảng cách với người khác.

Những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu. Bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình. Bạn hãy kiên trì chờ thêm một khoảng thời gian nữa, rồi người bạn chờ mong sẽ đến.

Trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài cho thấy bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Đừng để sự nóng nảy chi phối khiến bạn làm ra những hành động nông nổi, gây ảnh hưởng đến tiền đồ.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Không tìm được người phù hợp

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Dễ nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đừng để sự nóng nảy chi phối hành động của mình.

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh da trời

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 26/7/2021

Xem tử vi ngày 26/7/2021 của 12 con giáp, Tam Hợp tác động khiến người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, ngay khi mọi người đều muốn chối từ.

Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. Điều bạn nên làm trong khoảng thời gian tới là xác định một hướng đi đúng đắn phù hợp với năng lực của mình và tình hình thực tế.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Hăng hái bắt tay vào công việc

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Không ngại nhận thêm trách nhiệm

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu nhau

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh lá cây, xanh rêu

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 26/7/2021

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Thìn làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Thổ khắc Thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân, hạ thấp quan điểm của người ấy.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Khẳng định được vị thế, vai trò của mình

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Nhận được phần thưởng xứng đáng với đóng góp

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Không nên vội vàng bằng lòng với thực tại

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 26/7/2021

Theo tử vi ngày 26/7/2021 của 12 con giáp, cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn.

Hôm nay là ngày 22 âm lịch, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 17 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Dễ gây mất lòng mọi người xung quanh

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Ôm đồm nhiều công việc, không nên tham lam

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt.

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 26/7/2021

Thủy khắc Hỏa, vợ chồng người tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng mâu thuẫn với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này, hai người lại càng cần phải học cách bình tĩnh và đặt mình vào vị trí đối phương.

Lúc nào cũng vậy, khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, khó chịu, ảnh hưởng xấu đến tất cả các thành viên.

May mắn, trên phương diện tài lộc có Thực Thần hỗ trợ, những người làm nghề tự do có thể thu hồi được vốn, thậm chí kiếm được một khoản lời lãi triển vọng. Đây là nguồn an ủi lớn trong thời buổi khó khăn như hiện giờ

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Dễ bất đồng ý kiến với nửa kia

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nhận được khoản tiền lời lãi triển vọng

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Tin tưởng hơn nữa vào định hướng của mình

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 26/7/2021

Theo tử vi hàng ngày, Thiên Tài trợ vận, người tuổi Mùi dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng.

Tuy nhiên, dù đạt được thành công lớn đến mức nào, bạn cũng không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của mình. Bạn vẫn cần phải tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé mà thôi.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Định là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp, chữa bệnh. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện trong ngày hôm nay, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có cơ hội phát tài nhờ các công việc tay trái

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Không nên ba hoa, khoác lác về bản thân mình

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 26/7/2021

Xem tử vi tuổi Thân 26/7/2021

Cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người không hiểu rõ tình hình có cái nhìn không đúng về bạn.

Trong tình huống xấu nhất ấy, bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại tác dụng nào quá lớn. Bạn cần dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình.

May mắn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, như vậy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và mọi người cũng có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Đối mặt tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Chứng minh bản thân bằng hành động thực tế

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 26/7/2021

Kim sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi Dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình khi xuất hiện ở bất cứ đâu. Nếu muốn thoát kiếp độc thân, Con giáp ấn tượng này nên nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn.

Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù công việc ngoài xã hội có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên giúp đỡ nửa kia trong mọi công việc nhà, nhờ vậy mà tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan khuyên bạn nên cẩn thận khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Có thể kẻ tiểu nhân đang đố kị với những thành công của bạn và tìm cách hãm hại bạn đấy

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Hãy cởi mở với những người tiếp cận mình

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Cẩn thận kẻ tiểu nhân tìm cách hãm hại

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nên cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, xám

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 26/7/2021

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tuất có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Có thể bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Thổ khắc Thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Xây dựng được các mối quan hệ xã giao triển vọng

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Khẳng định được uy tín trong chuyện làm ăn

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cần quan tâm đến con cái nhiều hơn

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình xa cách

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Vàng, cam

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 26/7/2021

Thiên Ấn mang tới những ý tưởng tuyệt vời cho con giáp tuổi Hợi. Đừng ngại thử thách đầu óc, trí tuệ của bản thân bằng những câu hỏi thú vị và thực sự giá trị ngày hôm nay. Vậy thì hãy cho bộ não hoạt Tiếp nối tử vi ngày 25/7/2021 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi