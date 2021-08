Xem con số may mắn hôm nay 22/8/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày chủ nhật 15/7/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 22/8/2021

Kiếp Tài xúi giục nên con giáp tuổi Tý dễ có những quyết định không giống ai ngày hôm nay. Một ngày mà bạn không nên vội vàng mua sắm những món đồ mình cần, hãy chậm lại và tính toán thật kỹ đã. Đừng mua sắm bốc đồng, bạn sẽ lại mắc sai lầm đấy.

Nếu bạn gặp khó khăn ngày hôm nay thì đừng ngại ngần lên tiếng hỏi những người có kinh nghiệm, ví dụ như người thân của bạn. Đừng ngại ngần xin lời tư vấn, họ sẽ giúp được bạn đáng kể.

Ngày 22/8/2021 dương lịch là ngày Can Nhâm: Ngày Can Nhâm không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh lưu ý không nên tác động lên vị trí này ở đây.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sóng gió rồi sẽ sớm qua thôi mà

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Nên dành thời gian tính toán lại đường đi nước bước

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Cơ thể bạn cũng cần nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Tính toán có thể sai thì tìm cách sửa, đừng tiêu cực

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Hãy tin tưởng vào quyết định của bản thân

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Ngọ

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 22/8/2021

Xem Tử vi, Chính Quan nhắc nhở đây là ngày mà người tuổi Sửu cần phải tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, các giác quan thực sự đóng vai trò quan trọng khi bạn khám phá một điều gì đó. Chúng sẽ không khiến bạn thất vọng đâu.

Hãy tìm kiếm niềm vui, bởi vì sự thư giãn và thoải mái chính là những giá trị tích cực nhất mà bạn có được ngày hôm nay đấy. Đừng áp lực với công việc đến mức không cho mình thời gian nghỉ ngơi.

Thủy - Thổ xung khắc khuyên bản mệnh đừng "kiếm chuyện" rồi làm phiền một nửa của bạn khi mà họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Bạn nếu không thông cảm được thì cũng đừng khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Bạn chẳng thể nào lường trước hết mọi sự cố

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Đừng vội mừng, khó khăn vẫn còn đấy

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Quan tâm đến gia đình nhiều hơn

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 22/8/2021

Tử vi ngày 22/8/2021 của 12 con giáp, Thực Thần xuất hiện lúc này cho thấy tuổi Dần xứng đáng với một chút thời gian tự chiều chuộng, chăm sóc bản thân, nhưng đừng thái quá. Hãy hiểu rằng điều gì là quá đều không tốt, vậy thì mọi việc cần có ngưỡng mà thôi.

Thủy - Mộc xung khắc cho thấy khả năng xử lý vấn đề của bạn không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ cho tới tình cảm của mình ngày hôm nay. Bạn nên lưu ý hơn đến cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để tránh lặp lại điều này nhé.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Do đó, bản mệnh nên lưu ý không thực hiện những việc này trong ngày hôm nay nhé.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nên sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ tiêu xài phung phí

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hôm nay bạn rất cần những lời động viên từ người thân

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Lời nói không mất tiền mua, hãy biết lựa lời mà nói

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Suy nghĩ có phần chủ quan nên dễ quyết định sai

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Học cách ngăn lại những suy nghĩ tiêu cực

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, trắng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 22/8/2021

Theo Tử vi hàng ngày, Tam Hội hỗ trợ cho tuổi Mão mở rộng mối quan hệ, ai đó với tư duy rất nhạy bén sẽ đem đến cho bạn những ý tưởng thú vị, những gợi ý giá trị về việc nên làm thế nào. Vậy thì hãy nắm bắt lấy và nhanh chóng triển khai các ý tưởng của mình nhé

Thương Quan cho thấy con giáp tuổi Mão đang tự làm khổ mình khi bị kịch hóa vấn đề lên. Hãy thả lỏng và thư giãn đi, đừng cố gắng trói buộc một thứ gì đó vốn không thuộc về bạn, bởi vì những gì vốn là của bạn thì sẽ không rời xa bạn. Hãy thoải mái và sống đúng như những gì phù hợp với bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy dù khó khăn vẫn còn nhưng tình cảm của bạn và một nửa của mình vẫn rất tốt đẹp, dù sao thì bạn vẫn có điểm tựa tốt tinh thần để tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Hôm nay đừng quên động viên người ấy bạn nhé.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Đối đãi với người khác bằng sự chân thành

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Tìm hướng đi phù hợp khi gặp khó khăn

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Hãy trở thành chỗ dựa tinh thần cho người thân

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tránh xa những tác nhân tiêu cực khiến bạn nổi nóng

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Hãy tự tìm cách giải tỏa cơn nóng giận trong lòng

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Trắng, hồng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 22/8/2021

Tử vi ngày 22/8/2021 của 12 con giáp, Tam Hội khuyến khích con giáp tuổi Thìn gia tăng sự kết nối với mọi người hơn trong ngày hôm nay. Đừng vội nghĩ tới việc được mất làm gì, hãy thê hiện sự vô tư, thoải mái khi tìm hiểu một người, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn từ họ.

Ảnh hưởng của Thiên Quan nên cảm giác thất bại có thể khiến cho tuổi Thìn nóng mặt, nhưng hãy hiểu rằng không phải lúc nào bạn cũng có thể giành chiến thắng. Hãy coi những mất mát ấy như một bài học, giúp cho bạn trưởng thành hơn, vậy thôi.

Thủy - Thổ xung khắc ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay, nhiều người cảm nhận rõ cơ thể đang yếu hơn trước rất nhiều. Bạn nên chịu khó tập luyện, thường xuyên sưởi nắng để gia tăng sức đề kháng cho mình nhé.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Tin tưởng và luôn tâm sự để hai người ngày càng thấu hiểu

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Chớ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy chăm lo hơn cho sức khỏe của bản thân

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Trong một số việc giải thích cũng vô nghĩa

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Lòng tin của bạn đang bị mai một dần

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 22/8/2021

Tiếp nối Tử vi ngày 21/8/2021 của 12 con giáp, ảnh hưởng của Dần Tỵ Tương Hại khiến người tuổi Tỵ dễ vướng phải khó khăn khó lường, hôm nay đòi hỏi bạn phải quan tâm tới chi tiết. Sự hậu đậu có thể là nguyên nhân khiến bạn làm hỏng một số việc trong ngày hôm nay đấy.

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Tỵ nay đã được cải thiện trong ngày Thiên Tài nâng đỡ, bạn có thể được giúp hoặc làm thêm nghề tay trái để kiếm đồng ra đồng vào trong thời gian khó khăn này. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể giải tỏa được lo lắng về vấn đề tiền nong.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn đang đi xuống, hôm nay là ngày nghỉ bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc dưỡng sinh, dưỡng tâm, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Bạn phải tự biết chăm lo cho sức khỏe bản thân

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Dễ gây mất lòng mọi người xung quanh

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Đừng vội suy diễn mọi việc theo ý mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 22/8/2021

Tử vi ngày 22/8/2021 của 12 con giáp, Tam Hợp cho thấy những thay đổi liên quan tới chuyện tình cảm. Ai đó dường như quan tâm đến con giáp tuổi Ngọ theo cách vượt xa mối quan hệ bạn bè ngày hôm nay. Bạn đã sẵn sàng cho bước biến chuyển này trong quan hệ tình cảm hay chưa . Hãy thể hiện rõ lòng mình

Chính Tài dự báo có khoản tiền đang về mang lại cho con giáp tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn về cách thức làm việc, gia tăng thu nhập của mình. Số tiền tuy không không nhiều nhưng đáng trân trọng, do đó bạn chớ nên tiêu hoang đấy nhé.

Thủy - Hỏa tương sinh hỗ trợ để bản mệnh nhanh khỏi bệnh, ai đang ốm cũng tìm được cách thức phù hợp để chữa trị. Bạn phải nghiêm túc thực hiện theo chỉ dẫn của các y bác sĩ để sớm hồi phục nhé.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Tìm được sự đồng điệu với một nửa của mình

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chỉ khi có tiền bạn mới cảm thấy tự tin hơn

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Hãy dành sự tin tưởng cho người ấy bạn nhé

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tạo lòng tin cho người khác bằng việc bạn làm

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 22/8/2021

Chính Quan cho thấy mạnh mẽ chính là những điểm mạnh của con giáp tuổi Mùi ngày hôm nay, hãy phát huy nó, đẩy mạnh nó, bạn sẽ đạt được điều mà bạn mong muốn ngày hôm nay đấy. Đừng bỏ lỡ vận may của mình - để thể hiện bản thân theo cách tốt nhất.

Ngũ hành xung khắc dự báo xung đột trong chuyện tình cảm, có thể hai người to tiếng với nhau chỉ vì một chuyện nhỏ. Nếu hai người vẫn không chịu nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn sẽ dễ bị kéo dài.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong nhà kho, phòng bếp và phòng của thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Một số việc đi theo kế hoạch nên cảm thấy an tâm

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Đừng lãng phí thời gian bằng những việc không đâu

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Đừng cáu bẳn người ấy chỉ vì những việc không liên quan

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thái độ của bạn không hoàn toàn đúng mực

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Ngọ

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 22/8/2021

Xem tử vi tuổi Thân 22/8/2021

Ảnh hưởng của Lục Xung nên con giáp tuổi Thân dễ bị tủi thân vì những lời nói gây tổn thương, nếu cần khóc thì bạn nên học cho nhẹ lòng. Nhưng sau đó lại lấy lại sự mạnh mẽ của mình để tiếp tục đối mặt với khó khăn trong cuộc sống của mình nhé.

Thiên Ấn xuất hiện cho thấy, đây là ngày mà dường như bạn có thể có được sự ủng hộ hết mình cho cả những ý tưởng điên rồ nhất. Vậy thì tại sao không nắm lấy cơ hội này để trình bày những kế hoạch thú vị mà bạn đang ấp ủ chứ, không chừng bạn sẽ có được nhiều sự giúp đỡ bất ngờ đấy.

Ngũ hành tương sinh mang tới tín hiệu tích cực về tiền bạc để bạn cảm thấy an tâm hơn với các kế hoạch của mình. Nếu ai đang đầu tư, chớ theo tâm lý đám đông nhé vì bạn đang đi đúng hướng rồi đấy.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Tâm lý của bạn không được tốt, hãy ở một mình

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy giữ bình tĩnh mới xử lý được sự cố

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Một số nghi ngờ được giải tỏa giúp bạn an tâm

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đối mặt tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Dù thế nào cũng nên giữ chứ tín

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Mậu, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 22/8/2021

Chính Ấn nhắc nhở đây là thời gian để tuổi Dậu học hỏi những điều mới mẻ, vậy thì đừng để áp lực khiến cho bạn phải tăng tốc và vấp ngã. Hãy chậm lại để trải nghiệm từng chút một, ắt bạn sẽ trưởng thành hơn.

Ngũ hành tương sinh tốt cho việc đôi lứa cải thiện tình cảm trong giai đoạn này. Lúc này vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết khi hai bạn càng ngày càng biết chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội để có thể chọn được người ưng ý.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 15 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Bạn đủ nhanh nhạy tìm cách xử lý vấn đề

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Đừng lãng phí thời gian với kẻ không liên quan

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Nhớ tính toán lại để cân đối lại tiền nong

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Hãy biết chia sẻ cho người có hoàn cảnh khó khăn

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tình cảm cũng cần thời gian để chín muồi

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Nâu, hồng

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Mùi

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 22/8/2021

Tam Hợp cho thấy người tuổi Tuất tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng cần phải từ tốn. Khả năng tương thích thực sự là quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả. Mọi thứ cần có thời gian để kiểm nghiệm và xác thực, đặc biệt trong các mối quan hệ, vì thế hãy tôn trọng cảm xúc của mình nhé.

Thiên Quan mang lại cho con giáp tuổi Tuất cảm giác không dễ chịu chút nào. Có những vấn đề mà bạn cần phải lưu tâm, chú ý, thay vì né tránh. Sự giả vờ không khiến cho mọi việc được giải quyết tốt, thế nên cách tốt nhất là hãy đối diện nó và xử lý nó sao cho ổn thỏa nhất

Thủy - Thổ xung khắc dự báo chuyện tiền nong không rõ ràng có thể là nguyên nhân khiến bạn "mua cục tức" vào mình ngày hôm nay. Thậm chí, nếu xui xẻo bạn còn có thể bị mất tiền nữa chứ.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Không nên than thân trách phận vì chẳng ích gì

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Tình cảm bền vững khi hai người tin tưởng nhau

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Chớ nên giận cá chém thớt ảnh hưởng tới mối quan hệ

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dành thời gian nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi quá nhiều

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Tình cảm gia đình hài hòa, vui vẻ

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Vàng, cam

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 22/8/2021

Lục Hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Hợi cảm nhận được tình cảm của những người thân của mình rõ ràng hơn, những nghi ngại trong lòng bạn nhờ thế mà cũng được giải tỏa. Bạn cũng nên học cách đáp lại tình cảm của họ nhé vì những gì mọi người dành cho bạn thực sự đáng quý.

Hành vi của ai đó là điều có thể hiểu được, nhưng người tuổi Hợi đừng vội nóng nảy dưới sự tác động của Tỷ Kiên, hãy chậm lại để quan sát và xem điều gì sẽ diễn ra nhé. Phía trước còn nhiều điều để bạn nhìn nhận và đánh giá đấy

Thủy khí vượng khiến sức khỏe là vấn đề mà bản mệnh cảm thấy lo lắng nhất vào lúc này. Bạn nên tìm cách để nghỉ ngơi nhiều hơn, chăm sóc cơ thể đúng cách hơn, tránh việc suy nghĩ quá nhiều.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Không nên ba hoa, khoác lác về bản thân mình

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Nên bình tĩnh trao đổi với mọi người

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thìn