Xem con số may mắn hôm nay 22/5/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày thứ bảy 11/4/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 22/5/2021

Tiếp nối tử vi ngày 22/5/2021, Ngọ Tý Tương Xung báo hiệu một ngày không mấy suôn sẻ với người tuổi Tý. Vận xui liên tiếp kéo tới, công việc của những chú Chuột xuất hiện những trở ngại khó hiểu. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Có thể con giáp này đang bị kẻ xấu làm khó dễ.

Thương Quan càng khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Con giáp này trở nên lúng túng, mất tập trung và dễ gây ra sai sót cũng vì thế. Có thể tuổi Tý sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Ngũ hành Thủy – Hỏa bất dung còn cho thấy những trúc trắc trên đường tình duyên của mệnh chủ. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Có nhiều lúc, chúng ta cần phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng để những xô bồ trong cuộc sống khiến mình tâm trạng bất ổn mà nổi nóng với người thương

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Vận xui liên tiếp kéo tới, công việc trở ngại

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Khó lòng có thể giải quyết khó khăn trong một sớm một chiều

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đễ gây ra sai sót vì lúng túng, mất tập trung

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 22/5/2021

Xem tử vi hàng ngày 22/5/2021, cục diện Tương Hại án ngữ trong vận trình ngày hôm nay của người tuổi Sửu nhắc nhở con giáp này nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình kẻo gặp thị phi. Kẻ xấu có thể đơm đặt những lời nói vô tình của bạn để gây bất lợi cho bạn. Dù tuổi Sửu có muốn thanh minh cũng khó biết nói sao cho mọi người thông cảm.

Muốn ngày hôm nay có thể trôi qua một cách yên bình hơn thì bản mệnh hãy cẩn thận hơn trong cách cư xử và tránh xa những kẻ tiểu nhân nếu bạn không muốn vướng vào những chuyện rắc rối không cần thiết.

May mắn chuyện tình cảm của những chú Trâu đang diễn ra bình ổn trong thời điểm này. Bạn nên lắng nghe trái tim mình để không lỡ nhịp với người mình yêu. Hãy bật đèn xanh để người ấy biết rằng bạn cũng quan tâm đến đối phương chứ đừng chỉ đơn giản là lẳng lặng đón nhận tình cảm của người ta.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình kẻo gặp thị phi

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Gặp bất lợi với những lời đơm đặt của kẻ tiểu nhân

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Cẩn thận hơn trong cách cư xử và tránh xa những kẻ tiểu nhân

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Chuyện tình cảm diễn ra bình ổn trong thời điểm này

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên lắng nghe trái tim mình để không lỡ nhịp với người mình yêu

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu, Tý

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 22/5/2021

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Dần có một ngày nhiều điều tốt lành. Cát thần này giúp vận trình tình duyên tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Bản mệnh có nhiều thời gian bên gia đình, giành cho những người mình yêu thương sự quan tâm chăm sóc mà trước đó do quá bận rộn nên khó có thể có được.

Người còn độc thân hãy năng đi chơi với bạn bè nhiều hơn nữa nhé. Cơ hội tìm thấy được định mệnh của đời mình trong ngày này của bạn là rất cao. Đừng ngần ngại nếu có ai đó nói bạn quá chủ động tìm kiếm tình yêu, bởi suy cho cùng cuộc đời này đâu có ai sống được thay mình.

Lại thêm Thiên Tài nâng đỡ, những chú Hổ được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Vận trình tình duyên tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Có nhiều thời gian bên gia đình, bồi đắp tình cảm

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Người còn độc thân hãy năng nổ mở rộng mối quan hệ

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 22/5/2021

Thứ 7 này, Ngọ Mão Tương Phá tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Mão. Công việc nhiều trục trặc, bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân thọc gậy bánh xe, cản trở bước tiến do ghen ghét, đố kỵ với những gì bạn đạt được. Chớ nên nhẹ dạ mà trao niềm tin lầm chỗ, bạn cần tỉnh táo và sáng suốt hơn trong vấn đề nhìn người.

Bù lại, Chính Tài trợ vận, hôm nay bản mệnh có thể thoải mái đi mua sắm bởi vận tài lộc đang rất dồi dào. Cát tinh này mang đến cho những chú Mèo những vận may khá lớn về tiền bạc trong ngày, nếu biết tận dụng thì không cần phải quá lo lắng chuyện chi tiêu trong những ngày tới.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển tốt đẹp nhờ Mộc sinh Hỏa. Những ngày cuối tuần cũng là lúc hai người dành cho nhau nhiều thời gian hơn để cùng vun vén tình cảm, tìm hiểu về đối phương, tận hưởng khoảng không gian thư giãn lý tưởng mà cả hai đều yêu thích.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công việc nhiều trục trặc, đề phòng tiểu nhân cản trở

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Gặp rắc rối do tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Chớ nên nhẹ dạ mà trao niềm tin lầm chỗ

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Có được vận may khá lớn về tiền bạc trong ngày

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Chuyện tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển tốt đẹp

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 22/5/2021

Có Thiên Ấn tác động, người tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định. Bạn sẽ được trao những cơ hội có tác động tích cực đến công việc hiện tại và đường phát triển trong tương lai. Hãy tận dụng chúng thật tốt, bởi không phải lúc nào thời cơ cũng bày ra sẵn.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa. Vợ chồng dù có bận rộn tới đâu nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ, nên bản mệnh cũng được đỡ đần phần nào.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng giã gạo, phòng xay bột. Do đó, thai phụ không nên lúi tới, tiếp xúc với các đồ vật trong đó, tiến hành di chuyển vị trí hoặc sửa chữa chúng. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Có một ngày làm việc suôn sẻ, thuận lợi

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Được trao những cơ hội có tác động tích cực đến tương lai

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Nên tận dụng cơ hội, lợi thế sẵn có hiện tại

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 22/5/2021

Ngày có Thiên Quan rình rập, người tuổi Tỵ cần thận trọng giữ chặt túi tiền, bởi nguy cơ mất tiền trong ngày hôm nay của bạn rất cao. Những mánh khóe của kẻ tiểu nhân có thể khiến bạn đánh mất tiền bạc một cách không thể hiểu nổi. Vốn dĩ những chú Rắn rất tỉnh táo trong vấn đề tiền nong nhưng hôm nay bạn có thể sẽ có quyết định sai lầm.

Kẻ tiểu nhân dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh tin theo những điều phi lý đến mù quáng. Bản mệnh nếu cứ thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ tiểu nhân gian ngoan, xảo quyệt kia thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng có bánh mỳ từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng mà không cần phải làm gì.

Trong ngày Hỏa khí vượng, tâm trạng của tuổi Tỵ dễ nóng nảy vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt, khi đó bạn có xu hướng trút giận lên người thân. Đây là lý do dẫn đến trục trặc trong chuyện tình cảm gia đình. Các mối quan hệ vốn có sợi dây gắn kết bền chặt cũng trở nên lung lay, lỏng lẻo vì sự vô lý của bạn.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Thận trọng giữ chặt túi tiền trong ngày có nguy cơ mất tiền

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Đánh mất tiền bạc vì mánh khóe của tiểu nhân

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Dễ gặp bất lợi khi đưa ra những quyết định sai lầm

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Chớ vì ham cái lợi trước mắt mà rơi vào bẫy rập của kẻ xấu

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Tâm trạng nóng nảy, có xu hướng trút giận lên người thân

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 22/5/2021

Ngọ - Ngọ Tự Hình có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Ngọ quá tự tin vào những quyết định của mình. Bạn cứ đinh ninh những gì mình làm là đúng và quyết định bỏ ngoài tai lời khuyên, nhắc nhở của mọi người. Đây chính là lý do khiến công việc của bạn dễ gặp trục trặc.

Chẳng những vậy, tâm tư tình cảm của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trở nên nhạy cảm hơn hẳn trong hôm nay. Nữ mệnh thì tâm hồn treo ngược cành cây, làm việc lơ là, dễ phạm sai lầm. Nam mệnh lại dễ nổi nóng, bực bội, dễ gây chuyện vì những chuyện chẳng đáng, cảm giác vô cùng khó chịu.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Gặp rắc rối vì quá tự tin vào những quyết định của mình

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chớ nên bỏ ngoài tai lời khuyên, nhắc nhở của mọi người

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Công việc trục trặc vì chủ quan, không kiểm tra kĩ càng

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tâm tư tình cảm nặng nề, nhạy cảm với những vấn đề nhỏ nhặt

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Dễ gây chuyện vì những chuyện chẳng đáng

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, tìm

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 22/5/2021

Ngày này, tuổi Mùi được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn, thậm chí có thể nói là bản mệnh khá may mắn trong việc kiếm tiền nữa. Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió. Hãy chớp cơ hội này mà thu lợi về tay nhé.

Chẳng những thế, bản mệnh còn được cát thần này hỗ trợ không ít ở phương diện sự nghiệp, nhờ thế mà vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Hôm nay dù có gặp phải khó khăn thì tuổi Mùi cũng đều có thể thuận lợi hóa giải nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Hỏa sinh Thổ giúp đường tình duyên vượng sắc, bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Được quý nhân nâng bước dẫn đường để tìm kiếm tài lộc thuận lợi

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Thuận lợi hóa giải khó khăn nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Đường tình duyên vượng sắc, tình yêu ngọt ngào

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 22/5/2021

Xem tử vi tuổi Thân 22/5/2021

Tỷ Kiên xuất hiện đẩy cái tôi cá nhân của người tuổi Thân lên cao, gây ra không ít rắc rối cho con giáp này. Bản mệnh dễ vướng phải những cuộc tranh luận gay gắt với những đồng nghiệp xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc của tập thể.

Có chính kiến là tốt nhưng bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống và biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Đừng quá kiêu ngạo, cho rằng mình là nhất và không coi ai ra gì. Tôn trọng mọi người là một trong những nguyên tắc xã giao cơ bản, giúp bạn “an toàn” trong môi trường tập thể.

Phương diện tình cảm trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ cho lắm do Hỏa – Kim xung khắc. Dường như còn nhiều vấn đề trong quá khứ khiến bạn do dự, lo sợ, không dám bước vào một mối quan hệ mới. Lý do là bởi bạn sợ mắc phải sai lầm rồi lại chia tay, lại phải trải qua nỗi đau thất tình từng phải trải qua trong quá khứ.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Gặp rắc rối vì cái tôi cá nhân quá cao

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Dễ vướng phải tranh luận gay gắt với đồng nghiệp

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Nên hạ cái tôi của mình xuống và biết lắng nghe ý kiến của mọi người

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Tôn trọng mọi người để “an toàn” trong môi trường tập thể

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Người độc thân do dự, lo sợ, không dám bước vào một mối quan hệ mới

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 22/5/2021

Bị Kiếp Tài ngáng trở, chuyện làm ăn của người tuổi Dậu trở nên khó khăn hơn hẳn, có nguy cơ thất thoát tiền bạc. Những chuyện không đâu xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, nhiều khi chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc trôi đi trước mắt mà không thể làm gì khác.

Con giáp này cần phải thận trọng trong chuyện đầu tư, đừng ham rẻ, ham lãi lời trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau. Không có miếng bánh nào là từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, đừng để lòng tham khiến mình sập bẫy.

Ngũ hành xung khắc tô thêm vào bức tranh vận trình hôm nay của những chú Gà màu sắc ảm đạm khi đường tình duyên của con giáp này khá lận đận. Hôm nay bản mệnh làm gì cũng chẳng được như ý, tâm tình đã tỏ bày mà chẳng được chấp nhận, có thể tuổi Dậu sẽ phải chịu nỗi buồn vì thái độ lạnh lùng, thờ ơ của người ấy.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Chuyện làm ăn trở nên khó khăn, có nguy cơ thất thoát tiền bạc

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Nhiều chuyện không đâu xảy ra, trở tay không kịp

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Cần phải thận trọng trong chuyện đầu tư, chớ ham rẻ, ham cái lợi trước mắt

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Đừng để lòng tham khiến mình sập bẫy

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tình duyên lận đận, chịu nỗi buồn vì tổn thương tình cảm

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 22/5/2021

Tam Hợp cục che chở cho vận trình người tuổi Tuất trong ngày thứ 7 này khi mang tới cho bản mệnh nhiều tin vui về tình cảm. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này.

Cát khí lan tràn cũng giúp dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Mệnh chủ tạo dựng được uy tín nên luôn có lượng khách hàng cố định, cần tiếp tục phát huy ưu điểm này.

Thêm Thiên Ấn trợ mệnh, tuổi Tuất có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình. Hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có được những thành công mới trên con đường sự nghiệp.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nhân duyên vượng sắc, đón nhiều tin vui về tình cảm

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 22/5/2021

Được Thực Thần nâng đỡ, người tuổi Hợi có tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức. Cát tinh này đặc biệt ưu ái những người làm nghề kinh doanh buôn bán nên hôm nay sẽ là ngày lợi nhuận tăng lên gấp bội, việc bạn cần làm lúc này là tính toán cho những bước đi kế tiếp để duy trì tài khí nhé.

Có điều, niềm vui về tài lộc có lẽ chẳng khỏa lấp được những nỗi buồn trong tim con giáp này khi chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn. Thủy – Hỏa tương xung khiến cho bạn và người ấy nảy sinh những mâu thuẫn từ chuyện chẳng đáng có chút nào. Đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng leo thang, nếu không kịp thời xử lý thì có lẽ mối quan hệ sẽ sớm tan vỡ.

Hôm nay là ngày 22/5/2021 tức ngày 11/4 âm lịch. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Tài vận tăng tiến mạnh mẽ, tiền bạc tiêu xài không cần phải căn ke quá mức

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Người làm nghề kinh doanh buôn bán đón lợi nhuận tăng lên gấp bội

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Cần tỉnh táo để tính toán cho những bước đi kế tiếp nhằm duy trì tài khí

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn, đôi lứa nhiều mâu thuẫn

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Tình cảm có thể tan vỡ vì đôi bên thiếu sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần