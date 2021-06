Xem con số may mắn hôm nay 20/6/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày chủ nhật 11/5/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 20/6/2021

Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng vì công việc bận rộn mà quên mất thời gian bên bạn bè, người yêu thương. Hãy chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư với người mà bạn tin cậy và lắng nghe những tâm sự của họ nhé.

Thiên Tài xuất hiện cho thấy có chút tiền bạc trong tay con giáp tuổi Tý càng trở nên phù phiếm hơn. Đừng vì phóng khoáng mà tiêu dùng hết số tiền mà bạn vừa kiếm được đấy nhé.

Thủy khí vượng dự báo rắc rối mà bạn có thể phải đối mặt hôm nay liên quan tới sức khỏe. Trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay, bạn nhớ tìm cách để bảo vệ bản thân một cách cẩn thận, chớ chủ quan nhé.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Hãy tối giản hóa cuộc sống của mình đúng cách

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Tiền bạc dồi dào hơn nhờ vào việc bạn chăm chỉ đầu tư

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tìm cơ hội mới vào lúc này rất phù hợp với kế hoạch của bạn

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Bạn có thêm những mối quan hệ tốt đẹp để cải thiện cuộc sống

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Sức khỏe không được tốt khi bạn thức khuya thường xuyên

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 20/6/2021

Tử vi hàng ngày 20/6/2021 của 12 con giáp, Tam Hội giúp con giáp tuổi Sửu ngày Chủ nhật này có nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình nhỏ của mình. Cả gia đình có thể quây quần nấu nướng, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon lành, vui vẻ bên nhau.

Đời sống của con giáp tuổi Sửu những ngày này có phần cực đoan với tác động của Tỷ Kiên, những niềm vui thì mạnh mẽ và những nỗi buồn cũng thâm sâu. Nếu có ai đó tìm cách hại bạn thì cũng nên bình tĩnh, hãy cho mình thời gian và cơ hội để trải nghiệm, để trưởng thành hơn và đừng suy nghĩ mọi thứ một cách quá tiêu cực.

Thổ - Thủy xung khắc khuyên bản mệnh cần chăm sóc cả sức khỏe tâm hồn mình nữa. Bận rộn đến mấy cũng đừng quên dành một chút thời gian cho âm nhạc và nghệ thuật, nhờ thế những cảm xúc nơi bạn sẽ được nuôi dưỡng, giúp bạn có một ngày vô cùng ý nghĩa và lành mạnh đấy.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Hãy thôi than vãn về vấn đề của mình, nên tập trung xử lý

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Thử tìm cách thức mới để giải quyết công việc của bạn

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có người gợi ý cho bạn một ý tưởng khá hay ho

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Tính toán lại cho đúng tình hình tài chính của mình

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Hãy cẩn thận hơn với lời ăn tiếng nói của mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Cà phê, xám

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 20/6/2021

Người tuổi Dần hôm nay nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà bạn may mắn có cơ hội trút bầu tâm sự với một người bạn, người thân rất hiểu bạn. Thậm chí, sau buổi trò chuyện của họ bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn, tìm được hướng đi mới cho mình.

Chính Quan chỉ lối nên con giáp tuổi Dần nhờ đó mà có nhiều quyết định đúng đắn, khôn ngoan trong ngày hôm nay. Dù có vấn đề gì xảy ra bạn cũng nhìn nhận một cách thấu đáo và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bạn nên trò chuyện chân thành và cởi mở với người yêu về những điều bạn muốn từ họ và từ mối quan hệ này cũng như lắng nghe mong muốn của họ, thay vì áp đặt những đòi hỏi của bản thân lên đối phương.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Hãy cứ thật thà, đừng mưu mô quá sẽ không có lợi dài lâu

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Cứ chủ động thực hiện vì bạn hiểu rõ tình hình

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Chớ nên chê bai điểm yếu của người khac dù lý do là gì

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người thân

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Hồng, trắng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 20/6/2021

Tam Hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Mão được tận hưởng hạnh phúc, bạn hiểu ra rằng những người yêu thương nhau sẽ giúp nhau phát huy được những điều đẹp nhất của chính họ mà không phải đánh mất bản ngã của mình. Một tình cảm chân chính sẽ chấp cánh cho ước mơ của mỗi người bay xa hơn.

Thiên Quan dự báo nhiều việc không như ý, con giáp tuổi Mão hãy luôn động viên bản thân nỗ lực thật nhiều, bạn sẽ bất ngờ với những kết quả mà mình đạt được. Đừng vì một chút khó khăn mà vội chùn bước ngày hôm nay nhé.

Mộc - Thủy tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại chỉ thông qua việc ăn uống và nghỉ ngơi. Những món ăn đủ chất và lành mạnh giúp bạn tiết kiệm thời gian chế biến mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Đi ngủ sớm giúp bạn trẻ ra và tinh thần tỉnh táo hơn

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Đừng so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Tình cảm đôi lứa ngày càng rực rỡ, nhiều niềm vui

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Đừng hứa hẹn những điều gì mà bản thân không chắc chắn

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Không nên nghiêm khắc quá với người khác

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Tím, trắng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 20/6/2021

Tử vi hàng ngày 20/6/2021 của 12 con giáp, đừng vì một số hoàn cảnh không thuận lợi, không như ý do ảnh hưởng của Kiếp Tài mà con giáp tuổi Thìn đã nản chí, bỏ cuộc. Nếu có mâu thuẫn trong tập thể hãy xem như đó là việc đương nhiên và bạn cần thời gian để cân nhắc, cân đối lại trước khi thống nhất được ý kiến.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh dễ bị vỡ mộng về chuyện tình cảm. Những chuyện tình trên phim hoặc trong tiểu thuyết khiến chúng ta hiểu nhầm rằng tình yêu đích thực chính là việc sống chết phải có nhau nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Hãy cân đối lại tiền bạc, bạn sẽ biết nên làm gì với số tiền của mình

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Cân đối lại cuộc sống để tỉnh táo hơn trong cách xử lý

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Hãy thực hiện mọi thứ đúng thời gian để có được uy tín

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Bạn có kêu ca nhiều thì cũng không có ai hỗ trợ bạn đâu

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy chân thật rồi người ta sẽ tha thứ cho bạn

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 20/6/2021

Ảnh hưởng của Lục Xung dễ khiến các cặp đôi tuổi Tỵ xảy ra tranh cãi có thể vì bạn hoặc người ấy đang kiểm soát nhau quá mức. Hai bạn nên dành cho nhau không gian riêng để phát triển những đam mê và năng lực cá nhân cũng là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy kết quả tuyệt vời mà con giáp tuổi Tỵ đạt được ngày hôm nay đều là do những cố gắng của bạn. Đây không phải lúc để khiêm tốn, hãy tự tin lên để cảm ơn và để đón nhận những thành quả tuyệt vời mà bạn có được

Ngũ hành xung khắc khuyên bạn nên giữ gìn sức khỏe, với thời tiết nắng nóng như hiện tại chớ nên cố gắng hoạt động quá sức. Tập luyện là cần thiết nhưng phải tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bản thân mình.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Bạn đang an toàn quá mức, cần vượt qua giới hạn của mình

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Tránh nói điều sai quấy khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn hơn

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Làm việc gì cũng phải ân cần, từ tốn và đúng mực

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Đừng nên suy diễn mọi việc quá mức vì bạn đang lãng phí thời gian

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Công sức của bạn đang dần dần được ghi nhận

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu, Thân

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 20/6/2021

Tử vi hàng ngày 20/6/2021 của 12 con giáp, Thiên Ấn thúc đẩy đang mang tới liều thuốc mang tên tham vọng mạnh mẽ sẽ giúp cho con giáp tuổi Ngọ thoát khỏi tình trạng trì trệ trong sự nghiệp hiện nay, vì thế bạn hãy mạnh mẽ lên, cứng rắn hơn, và kết quả sẽ đầy bất ngờ.

Hỏa - Thủy xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn và một nửa của mình. Bạn đang tự chuốc rắc rối vì muốn thay đổi người ấy, nếu bạn yêu một người nhưng lại luôn cố gắng thay đổi con người họ, có lẽ người bạn yêu chỉ là hình dung hoàn hảo trong đầu bạn mà thôi.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt.

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Góc nhìn của bạn hoàn toàn thiển cận

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Nói nhiều không xử lý vấn đề bằng việc thực sự hành động

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Nói dối dễ bị phát hiện trong ngày này

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Dùng lời lẽ khéo léo để phát hiện ra sự thật

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, đỏ

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 20/6/2021

Tiếp nối Tử vi hàng ngày 19/6/2021 của 12 con giáp, Tam Hợp mang tới cho người tuổi Mùi cảm giác lâng lâng trong tình yêu, bản mệnh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy, dành hàng giờ chỉ để được nói chuyện, hay chỉ đơn giản là được ở bên người ấy.

Tỷ Kiên khuyên con giáp tuổi Mùi có thể bước những bước dài đến tương lai bằng cách đặt những vấn đề cũ kỹ lại phía sau lưng. Hãy dành cho mình thời gian để tận hưởng, suy nghĩ cuộc sống theo một chiều hướng hoàn toàn tích cực và mới mẻ nhé, điều đó rất quan trọng.

Thổ - Thủy xung khắc không tốt cho những ai đang bị bệnh nền, sức khỏe vì một lý do khách quan nào đó mà bị giảm sút. Bạn nên cố gắng làm theo lời bác sĩ để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra với mình nhé.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Hãy nhường người ta phần thắng đi, bạn chẳng cần phải tranh đấu

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Tình cảm của bạn đang ở giai đoạn rực rỡ

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Niềm tin của bạn có vẻ thiếu cơ sở, cần thêm thời gian

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Hãy biết hài lòng với những gì mình đang có

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Không nên so sánh vợ/chồng mình với bất cứ ai

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 20/6/2021

Xem tử vi tuổi Thân 20/6/2021

Thân Hợi Tương Hại dự báo một vấn đề trong quá khứ đang làm tuổi Thân thấy buồn phiền hơn. Dù đầy tiếc nuối, nhưng hãy cất những kỷ niệm đẹp đẽ đó vào trái tim mình và rút ra kinh nghiệm cho bản thân để cư xử đúng đắn hơn trong tương lai.

Ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Thân rất dễ bị tổn thương trong ngày này. Nhưng hãy xem rằng đó là bài học cần thiết để bạn trưởng thành.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn như ý, nhìn chung bạn không có vấn đề gì phải lo lắng, thời gian này bạn ăn cũng ngon miệng và ngủ đủ giấc. Có thể thấy, bạn rất giỏi trong việc giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống của mình.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Hãy đơn giản hóa vấn đề, chớ bới lông tìm vết

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Thông cảm cho những sai lầm của người ta

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Có lối sống lành mạnh, văn minh

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Tránh nói nặng lời với những người thân

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Bạn không cần biết rõ ràng một việc trong khi cần giả khờ một chút

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Vàng, trắng

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 20/6/2021

Thực Thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Dậu có được những điều kiện thuận lợi. Ngay cả khi mọi thứ đang tốt đẹp, hãy cứ nghe những cảm xúc trong lòng bạn mách bảo để biết thực tế mọi việc đang như thế nào và bạn cần phải làm gì nhé. Hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa. Nhờ đó mà lúc này mà bạn vẫn có được sự cân bằng trong công việc, sức khỏe, sở thích hay những mối quan hệ xã hội khác

Xem ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Sức khỏe của bạn đang bị giảm sút

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Hãy cho bản thân được thưởng thức một bữa thật ngon

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Tránh lo chuyện bao đồng của người khác

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Bạn có thể gặp gỡ người thân trong ngày hôm nay

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Hãy cân nhắc thêm nhiều thông tin xung quanh sự việc

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Tím xám

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 20/6/2021

Kiếp Tài xuất hiện giúp bạn nhận ra một số người chống đối. Sự thiếu nhiệt tình của ai đó khiến cho người tuổi Tuất không hào hứng dấn thân vào một trải nghiệm tập thể nào đó ngày hôm nay. Dường như bạn muốn làm việc độc lập và chủ động với những công việc của mình thì hơn.

Ngũ hành xung khắc khiến tuổi Tuất nhận ra rằng bạn mãi cũng không thể hòa hợp với tính cách của người ấy, có lẽ hai bạn không phải là một nửa hoàn hảo của nhau. Thay vì cố gắng thay đổi điều này, hãy tìm cho mình người khác phù hợp hơn.

Hôm nay là ngày 20/6/2021 dương lịch là ngày Can Kỷ: Ngày can Kỷ không trị bệnh ở tì. Do đó, bản mệnh lưu ý để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Những kế hoạch của bạn có thể bị phá vỡ

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Cẩn thận vì thông tin của bạn bị bóp méo

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nên hòa nhập với mọi người xung quanh nhiều hơn

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Hãy cho người ta cơ hội sửa sai

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Vàng, cam

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần, Ngọ

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 20/6/2021

Hợi Hợi Tự Hình khiến con giáp tuổi Hợi hôm nay có nhiều điều khiến bạn phải suy tư, băn khoăn suy nghĩ cũng không ích gì, tốt hơn hết là hành động. Khi bạn hoạt động chân thay nhiều hơn, bận rộn hơn thì bạn cũng sẽ bớt nghĩ ngợi mông lung hơn.

Một ngày mà cơ hội của con giáp tuổi Hợi tăng cao khi có Chính Quan ghé thăm, vì vậy hãy nắm bắt lấy cơ hội của bạn và có định hướng rõ ràng cho những mục tiêu mà mình cần thực hiện, nếu bạn muốn có một ngày hiệu quả nhé.

Khi bạn tìm thấy ước mơ, khát vọng của mình, bạn chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ những người đang có cuộc sống không được tích cực. Hãy để mong muốn đó dắt lối cho bạn đi con đường mà bạn muốn nhé.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Chớ nên kiêu căng kẻo bị ganh ghét đấy nhé

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Có người hỗ trợ nên mọi việc trở nên hanh thông, dễ dàng hơn

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Bạn có tính toán chi ly cũng không tránh hết được rắc rối

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có người tương trợ để bạn tự tin hơn nữa

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Vấn đề tiền nong chớ nên mập mờ kẻo hỏng việc

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Mùi