Xem con số may mắn hôm nay 20/5/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày thứ năm 9/4/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 20/5/2021

Tiếp nối tử vi ngày 20/5/2021, được Tam Hợp dẫn dắt, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý trong hôm nay đều rất khá, có người mang việc, mang của đến nhà. Bản mệnh không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kiếm tiền đầy đủ, cuộc sống trơn tru suôn sẻ.

Chính Tài nhập cục, đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho những chú Chuột. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể gây ra nhiều nỗi buồn về tình cảm. Người còn độc thân chưa tìm được bến đỗ cho mình, dù đã rất cố gắng và chân thành trao đi tình cảm. Các cặp đôi thiếu sự sẻ chia nên quan hệ dần nhạt nhòa, chẳng còn sự quan tâm và yêu thương như thuở nào.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Sự nghiệp và tài lộc đều có nhiều khởi sắc

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Có người mang việc, mang của đến nhà

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Có nguồn thu nhập vững vàng, ổn định

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Gặp nhiều nỗi buồn về tình cảm, đôi lứa thiếu sự sẻ chia

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh da trời

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 20/5/2021

Xem tử vi hàng ngày 20/5/2021, cục diện Tương Phá cảnh báo về những trục trặc trong công việc mà người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt trong ngày hôm nay. Điều bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo, đừng nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải.

Cũng trong hôm nay, Kiếp Tài ngáng trở những chú Trâu trên chặng đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Hung tinh này mang theo điềm báo phá tài khá lớn, nếu bản mệnh không cẩn trọng đề phòng thì tài lộc có tụ rồi cũng tiêu tán, tiền bạc kiếm được bao nhiêu, vào cửa trước rồi cũng ra hết cửa sau. Người làm kinh doanh càng cần phải thận trọng trong các quyết định đầu tư của mình.

Thổ khí vượng khiến cơ thể không được ổn định, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Ngoài ra, trong những ngày hè nóng bức này, không quên thường xuyên bổ sung đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể trong một ngày để làn da luôn đủ độ ẩm mịn.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đối mặt với nhiều những trục trặc trong công việc

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Cần giữ một trạng thái tinh thần thật tỉnh táo

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Có điềm báo phá tài, tài lộc có tụ rồi cũng tiêu tán

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Người làm kinh doanh cần phải thận trọng trong quyết định đầu tư

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Cơ thể không được ổn định, tâm trạng lúc lên lúc xuống

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Vàng, ghi

Quý nhân phù trợ: Tý, Tị, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 20/5/2021

Tử vi 12 con giáp nhận thấy, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tốt đẹp với những người tuổi Dần. Quý nhân Tam Hội dành cho con giáp này những mối nhân duyên bất ngờ, người độc thân nhân cơ hội này có thể để cải thiện vận trình tình cảm của mình.

Với những người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong những lúc đào hoa quá vượng kẻo vướng phải đào hoa xấu. Nhân duyên vượng giúp bạn được nhiều người quý mến, tuy nhiên cần vạch rõ ranh giới cho mình trong các mối quan hệ, tránh xảy ra hiểu lầm đáng tiếc.

Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý hơn trong công việc của mình. Chuyện tình cảm có thể khiến bạn xao nhãng trong công việc hàng ngày, kém tập trung dễ gây ra sai sót. Nhất là trong ngày có tiểu nhân Thiên Quan xuất hiện như hôm nay khiến cho chuyện xấu càng thêm xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường công danh của bạn.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Vận trình hanh thông, đón nhiều nhân duyên bất ngờ

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Người độc thân nhân có cơ hội cải thiện vận trình tình cảm

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Người đã lập gia đình nên cẩn trọng đào hoa xấu

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nên chú ý hơn trong công việc của mình, tránh xao nhãng

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Đề phòng tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng đến đường công danh

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Xanh da trời, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 20/5/2021

Ngày Thìn Mão Tương Hại, người tuổi Mão có thể gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên. Đang yên đang lành thì mâu thuẫn bùng nổ, bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức, bởi bạn có thể đắc tội với kẻ xấu lúc nào chẳng hay.

Ngày này Mộc – Thổ xung khắc, người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa của cuộc đời. Đặt ra quá nhiều yêu cầu dành cho người bạn đời trong tương lai có lẽ cũng là rào cản khá lớn để bạn tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Hãy thử hạ thấp tiêu chuẩn để không bỏ lỡ mối duyên đẹp bạn nhé.

Với các cặp đôi, tình cảm giữa bạn và người ấy xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Những mâu thuẫn tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng ngày qua ngày lại trở thành ngòi nổ có thể phá tan tình cảm ngọt ngào của hai bạn trước đây.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây họa

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét thẳng thắn quá mức

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Người độc thân gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm một nửa

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tình cảm giữa các cặp đôi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 20/5/2021

Ngày Thìn – Thìn Tự Hình, vận trình của người tuổi Thìn trong hôm nay có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Tâm lý bất an khiến bản mệnh bồn chồn không yên. Quan hệ lứa đôi có thể sẽ rạn nứt bởi những nghi kị và ngờ vực xảy ra.

Chẳng những vậy, Tỷ Kiên còn cho thấy bản mệnh không được may mắn như vậy trong công việc. Con giáp này có phần cứng nhắc quá mức, xử lý thiếu linh hoạt khiến cho công việc khó bề tiến triển. Nếu tiếp tục như vậy, bạn có nguy cơ đắc tội với người khác khi cứ áp đặt lối suy nghĩ của mình cho những người xung quanh. Cần sống khiêm tốn hơn và biết cách lắng nghe người khác.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của phòng thai phụ, giường nằm ngủ và phòng vệ sinh. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi nảy. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Vận trình kém suôn sẻ, tâm lý bất an bồn chồn không yên

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Quan hệ lứa đôi rạn nứt bởi những nghi kị và ngờ vực xảy ra

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Công việc khó bề tiến triển do xử lý thiếu linh hoạt

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Có nguy cơ đắc tội với người khác khi luôn áp đặt suy nghĩ

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Cần sống khiêm tốn và biết cách lắng nghe hơn

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Tị

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 20/5/2021

Thứ 5 này, người tuổi Tị có sự giúp sức của Thiên Ấn nên công việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Có cát thần này ở bên hỗ trợ, dù công việc nảy sinh những khó khăn, trở ngại nhất định nhưng nó không phải là rào cản bạn tiến tới thành công mà ngược lại còn thúc đẩy bạn có nhiều đột phá hơn.

Bản mệnh có những tài năng của riêng mình và hiểu thế mạnh của bản thân ở đâu để tập trung phát triển, điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Những tài năng tiềm ẩn đó giúp người tuổi Tị nhẹ nhàng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, đem lại cái nhìn mới về bản thân cho những người xung quanh.

Hỏa sinh Thổ, đường tình duyên của những chú Rắn cũng khởi sắc rõ rệt. Mệnh chủ nếu còn độc thân có thể nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Sự hài hòa trong các mối quan hệ giúp con giáp này vượng vận đào hoa, được nhiều người đem lòng thương mến.

- Tử vi tuổi Ất Tị (Hỏa): Công việc đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp

- Tử vi tuổi Đinh Tị (Thổ): Khó khăn trở thành động lực để phát triển mạnh mẽ

- Tử vi tuổi Kỷ Tị (Mộc): Hiểu thế mạnh của bản thân ở đâu để tập trung phát triển

- Tử vi tuổi Tân Tị (Kim): Xây dựng được hình ảnh đáng tin trong mắt người xung quanh

- Tử vi tuổi Quý Tị (Thủy): Đường tình duyên khởi sắc rõ rệt, người độc thân vượng duyên

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Đỏ, tím

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 20/5/2021

Người tuổi Ngọ được Chính Ấn hỗ trợ nên công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn định hơn nhiều lần so với bình thường. Chỉ cần bạn làm tốt việc của mình là sẽ được cấp trên công nhận năng lực mà thôi. Bạn hãy cứ tự tin làm những điều mình muốn, đừng e ngại điều gì.

Hỏa dưỡng Thổ cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy con giáp này đang hạnh phúc với chuyện tình cảm của mình. Người ấy hiểu và quan tâm, chăm sóc cho bản mệnh từng ly từng tí. Tình yêu thắp sáng trái tim và khiến cho những chú Ngựa có thêm niềm tin, động lực vào tương lai tươi sáng phía trước

Với người độc thân thì hôm nay có thể là thời điểm để bạn gác lại quá khứ sau lưng, sống với hiện tại và đón nhận tình cảm mới đến với mình. Những vết thương sẽ chẳng thể nào lành lặn nếu bạn liên tục đào xới lại, những gì đã qua không thể trở lại được, đừng cố níu kéo những thứ đã chẳng thể thuộc về mình

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Công việc suôn sẻ và ổn định hơn bình thường

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Chỉ cần làm tốt việc của mình sẽ được cấp trên công nhận

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Tình cảm hạnh phúc, nhân duyên tốt đẹp

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Tình yêu thắp sáng trái tim, mang tới niềm tin và động lực

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Người độc thân nên gác lại quá khứ, sống cho hiện tại

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Da cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 20/5/2021

Bị cục diện Thìn Mùi Tương Hình tác động, người tuổi Mùi có điềm báo dễ bị lừa gạt tiền bạc trong hôm nay. Bản mệnh có thể tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Con giáp này điêu đứng khi tài chính hao hụt, thậm chí có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Do đó, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để phân biệt được người tốt kẻ xấu. Đã vậy, việc kiếm tiền càng ngày càng khó khăn hơn. Mặc dù bản mệnh đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn.

Thổ khí vượng cho thấy bản mệnh khá khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình, nếu không khéo thì những lời nói trong lúc nóng nảy của bản mệnh sẽ ảnh hưởng xấu tới những mối quan hệ xung quanh, nhất là những người thân của bạn.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Có điềm báo dễ bị lừa gạt tiền bạc trong hôm nay

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Dễ tin lầm lời của kẻ xấu mà đưa ra những quyết định sai lầm

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Điêu đứng khi tài chính hao hụt, dễ nợ nần tài chính

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Việc kiếm tiền càng ngày càng khó khăn hơn

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 21h-23

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 20/5/2021

Xem tử vi tuổi Thân 20/5/2021

Các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân trong hôm nay vô cùng thuận lợi nhờ được Tam Hợp che chở, kéo theo tài lộc dồi dào. Có quý nhân hào phóng trợ lực nên bản mệnh có thể lên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị sẵn sàng, đợi dịp tốt là bắt tay vào hành động. Sự nghiệp đáng mong chờ, công việc có những bước tiến mới, mạnh mẽ và khởi sắc hơn hẳn giai đoạn trước.

Thực Thần ghé thăm còn mang tới những cơ hội làm ăn khá lớn cho con giáp này. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ có 1 ngày thứ 5 bận rộn nhưng bù lại thì tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến với tốc độ chóng mặt.

Ngày này đường tình duyên của những chú Khỉ đang cực kì hanh thông, rộng mở. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Với những bạn đã có đôi thì hôm nay là lúc để các bạn hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Các mối quan hệ xã giao vô cùng thuận lợi

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Nên lên kế hoạch chi tiết khi có quý nhân trợ lực

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Sự nghiệp đáng mong chờ, công việc có những bước tiến mới

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Bận rộn nhưng tiền bạc về tay không ngớt, tài lộc tăng tiến

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Đường tình duyên cực kì hanh thông, rộng mở

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng kim

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tị

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 20/5/2021

Nhờ gặp cục diện Lục Hợp, người tuổi Dậu có thể vượt được không ít khó khăn trở ngại trong công việc bằng chính sức mình. Nhờ có kế hoạch làm việc hợp lý, bản mệnh cảm thấy công việc của mình hôm nay tiến triển thuận lợi hơn bình thường rất nhiều. Đường công danh có điềm báo khởi sắc, nhiều thành công đang chờ đón

Bản mệnh là người có tầm nhìn xa trông rộng, vì thế hãy để khả năng của mình được phát triển nhiều hơn trong công việc, và luôn nhớ hãy giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi, có như vậy mới nhận được sự tin cậy và yêu mến của đồng nghiệp.

Cát thần này cũng giúp bạn nhận được sự sẻ chia và thấu hiểu của những người thân thiết. Với con giáp này, đây cũng là một nguồn động lực lớn lao giúp bạn vượt qua khó khăn, vất vả. Bạn luôn nhắc nhở mình phải chăm chỉ để mang tới thật nhiều những điều tốt đẹp cho các thành viên trong gia đình.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Vượt được khó khăn trở ngại bằng chính sức mình

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Công việc tiến triển nhờ có kế hoạch làm việc hợp lý

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Có tầm nhìn xa trông rộng, tập trung phát huy ưu thế

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Được yêu mến nhờ thái độ khiêm tốn, học hỏi

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nhận được sự sẻ chia và thấu hiểu của người thân

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tị

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 20/5/2021

Thìn Tuất Tương Xung đe dọa vận trình trong ngày hôm nay của người tuổi Tuất. Chuyện tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài, bản mệnh nên tìm cách giải quyết nếu còn muốn cứu vãn mối quan hệ của mình.

Tâm trạng của con giáp này cũng trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Nếu gặp khó khăn, trắc trở trong công việc, bạn dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn, cẩn thận gây ảnh hưởng đến kết quả công việc của cả tập thể.

Tỷ Kiên còn thấy hôm nay hoàn toàn không thích hợp cho những giao dịch về tài chính, mạo hiểm về tiền bạc, đầu tư mà người tuổi Tuất không thể lường hết được những rắc rối mà mình có thể đụng phải. Tốt nhất là dành thời gian giải quyết các công việc còn dang dở hơn là ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tình cảm có những dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn kéo dài

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên tìm cách giải quyết triệt để khúc mắc tình cảm

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Tâm trạng trở nên nóng nảy hơn thường ngày

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Dễ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Ngày này không thích hợp cho những giao dịch về tài chính

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xám, cà phê

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 20/5/2021

Hôm nay, người tuổi Hợi đón ngày mới may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể thu được những món hời rất bất ngờ. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Con giáp này có nhiều ý tưởng, lại dám nghĩ dám làm nên có thể đạt được những bước tiến vượt bậc trên con đường làm ăn. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Thổ - Thủy xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh không được như ý khi mà đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi. Mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, ai cũng có cho rằng mình có lý, chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Gặp nhiều may mắn liên quan tới tiền bạc, tài chính

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Người làm công ăn lương có thể thu được những món hời bất ngờ

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Người làm kinh doanh đón nhận cơ hội phát tài phát lộc

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Đôi lứa nảy sinh nhiều tranh cãi, tình duyên không được như ý

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đạt được nhiều lợi nhuận nhờ những ý tưởng táo bạo, dám nghĩ dám làm

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi, Tý