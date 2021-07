Xem con số may mắn hôm nay 18/7/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày chủ nhật 9/6/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 18/7/2021

Ảnh hưởng của Hình hại vô lễ khiến người tuổi Tý có xu hướng ngạo mạn, nói năng không kiêng nể ai, hay tùy tiện kết luận. Thực ra bạn cần có người chỉ cho bản thân thấy rằng mình còn rất nhiều yếu kém, nếu cứ mãi tiếp tục như thế này thì cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.

Khi Thiên Quan đẩy con giáp tuổi Tý vào tình huống khó khăn mà bạn hoang mang không biết nên quyết định gì thì bạn hãy bình tĩnh lại. Bạn cứ ưu tiên những gì đảm bảo sự uy tín là được, nếu bản thân có phải chịu chút thiệt thòi cũng không sao.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình, bạn cảm thấy ăn rất ngon miệng, ngủ rât say giấc. Hơn nữa, bạn đã dần hình thành thói quen tốt để duy trì được thể lực dẻo dai, cơ thể săn chắc.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Nên giữ thái độ ôn hòa, vui vẻ với mọi người

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Người thân sẽ cho bạn lời khuyên quý giá

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Đừng bới móc lại chuyện cũ gây tổn thương

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Nghỉ ngơi sẽ giúp tinh thần tỉnh táo hơn

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Một số điều nếu bạn không biết sẽ tốt hơn

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Đen, hồng

Quý nhân phù trợ: Tuât, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 18/7/2021

Người tuổi Sửu hôm nay khá hòa đồng, vui vẻ nhờ năng lượng tích cực mà Thực Thần đưa tới. Việc kết nối, xây dựng mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ngày hôm nay. Vậy thì đây là cơ hội để bạn gần gũi hơn với mọi người và chia sẻ với họ những ý tưởng, kế hoạch của mình đấy. Đừng bỏ lỡ vận may này nhé.

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để người ấy hiểu thêm về mình.

Ngày 18/7/2021 dương lịch là ngày Can Đinh: Ngày can Đinh không trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Tư duy của bạn sẽ dẫn bạn tới những sai trái không đáng/

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Hãy học cách để tích lũy kinh nghiệm nhiều thêm

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Bạn chẳng thế ép cho mọi việc hoàn hảo

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Nếu hiền quá bạn sẽ rất dễ bị bắt nạt

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Nên nương nhờ người có thế lực hơn bạn

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 18/7/2021

Tử vi ngày 18/7/2021 của 12 con giáp, Tam Hội chỉ lối để con giáp tuổi Dần khôn ngoan hơn trong cách hành xử với mọi người bao gồm cả người lạ và những người khó tính. Đây cũng là ngày mà bạn cởi mở với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, từ đó tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy các kế hoạch của con giáp tuổi Dần sẽ sớm ổn định, đâu vào đấy, vì thế đừng lo lắng. Hãy tập trung cho những việc khác nữa và đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Suy nghĩ thái quá chỉ làm bạn mệt thôi.

Mộc khí vượng cho thấy sức khỏe lúc này của bản mệnh không được đảm bảo, bạn nên ăn uống hợp vệ sinh, tránh sử dụng thực phẩm thiếu sạch sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nên tuân thủ một chế độ ăn uống phù hợp và lành mạnh.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ mọi người bao gồm người lạ

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Hãy lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Ưu tiên xây dựng mối qua hệ trong những ngày này

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Xem trọng bản thân hơn, cần chăm lo sức khỏe mình hơn

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Nâu, trắng

Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 18/7/2021

Thiên Ấn tương trợ để con giáp tuổi Mão được làm việc mình thích. Sự tập trung cao độ có thể giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hôm nay. Dường như bạn không chịu bất cứ tác động nào, và điều đó khiến cho bạn giữ cho mình sự chủ động trong mọi tình huống.

Đây không phải lúc để tìm kiếm một quan hệ mới. Tốt hơn hãy dành thời gian cho riêng mình để tránh gây ấn tượng xấu. Hãy để dành những cuộc hẹn hò nghiêm túc cho tháng sau, khi vận may của bạn được cải thiện.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh lúc này nên kiêng cữ: Chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Hãy lắng nghe trực giác của mình trong ngày hôm nay

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Bạn đang háo hức chờ đón một thông tin mới

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Tìm cách giải tỏa căng thẳng mà bạn đang có

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tính toán hơn cho tương lai xa hơn của bạn

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Tím, trắng

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 18/7/2021

Ảnh hưởng của Mão Thìn Tương Hại nên những gì mà con giáp tuổi Thìn đang tìm kiếm càng có vẻ xa vời, cho dù bạn có lên kế hoạch chi tiết nhưng việc thực hiện có nhiều khó khăn. Nhưng cũng cần ghi nhớ nằm yên không có nghĩa là không làm gì. Khi vận may sụt giảm, không động chân động tay có thể khiến bạn gặp thêm nhiều rắc rối.

Hãy cứ tiến hành mọi thứ nhưng chấp nhận rủi ro hay thậm chí thất bạn có thể xảy ra. Bạn có thể suy nghĩ lạc quan hơn về những gì xảy ra với mình, xem như bản thân đang thu thập thật nhiều thất bại vì nó mới đảm bảo cho bạn có được thành công sau này.

Thương Quan nhắc nhở con giáp tuổi Thìn nên tôn trọng "luật chơi". Lợi dụng người khác để lấy lợi thế cho mình hoàn toàn không phải là giải pháp hay ngày hôm nay, trái lại, nó còn khiến bạn phải lãnh hậu quả. Hãy tôn trọng luật lệ và làm mọi việc theo đúng quy tắc thì hơn.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh, không nghe theo lời khuyên

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Người mà bạn tin tưởng khiến bạn tức giận

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Tránh nói lan man những việc không liên quan đến mình

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Bạn mới là người tự cứu lấy bản thân

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Hãy cho phép thân và tâm mình được nghỉ ngơi

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 15h-17h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Thân, Tý

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 18/7/2021

Tử vi ngày 18/7/2021 của 12 con giáp, Kiếp Tài khuyên người tuổi Tỵ cần từ tốn hơn trong bất cứ việc gì tiến hành trong hôm nay. Trước khi bạn dấn thân vào một tình huống đầy thú vị nào đó ngày hôm nay, hãy đảm bảo rằng bạn biết những giới hạn của bản thân. Không ai là hoàn hảo, và bạn không phải là ngoại lệ.

Các mối quan hệ cũng có thể gặp thử thách do sai lệch thông tin, gây ra sự hiểu nhầm không đáng có. Đừng bị cuốn theo những lời nói của ai đó và cố gắng thu hẹp khoảng cách với nửa kia bằng cách tương tác trực tiếp.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là này 9 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Có người cố tình đặt điều không hay về bạn

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Hãy cho qua những việc không đáng để nhẹ lòng

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Không ai có quyền kiểm soát bạn cả

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Mâu thuẫn với người thân vì quan điểm bất đồng

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Nên dành nhiều thời gian để chăm sóc tình cảm

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Tím, hồng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 18/7/2021

Mão Ngọ Tương Phá không hề có lợi cho những con giáp tuổi Ngọ có tính cao ngạo hay tự phụ. Tránh thu hút sự chú ý của mọi người khi phong độ bạn xuống thấp như lúc này. Hãy hành xử một cách cẩn trọng, tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa trở lại thôi.

Đừng lo lắng quá nhiều về tiền bạc ngày hôm nay nhé cho dù Tỷ Kiên khiến người tuổi Ngọ có thể gặp khó khăn về khía cạnh này. Tiếng tăm, mức độ ảnh hưởng mới là thứ mà bạn nên quan tâm nhiều hơn. Gìn giữ danh dự, hình ảnh của mình thực sự quan trọng.

Mộc - Hỏa tương sinh cho thấy bạn có được sự an ủi tinh thần bên một nửa thương yêu. Đừng quên rằng trong đời sống hôn nhân, sự hợp tác và thấu hiểu là vô cùng quan trọng để có một mối quan hệ tốt đẹp.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Không nên đưa ra quyết định nông nổi, hãy trao đổi nhiều hơn

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Không nên hứa hẹn với bất cứ ai vào lúc này

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Mối quan hệ tình cảm thuận buồm xuôi gió

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Thường xuyên trò chuyện với bố mẹ, con cái

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Dễ gặp trở ngại vì quá tin tưởng ai đó

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 3h-5h

Màu sắc cát tường: Đỏ, hồng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 18/7/2021

Tam Hợp xuất hiện cho thấy bản mệnh rất thu hút người khác giới cũng chỉ vì con giáp tuổi Mùi biết lắng nghe và đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Điều này cũng có thể là mầm mống rắc rối đối với ai đang có gia đình, do đó, bạn nên tìm cách tránh việc quá gần gũi với những người này nhé.

Thực Thần ghé thăm mang tới những tin vui cho con giáp tuổi Mùi. Đây là ngày mà bạn sẽ gặt hái được những kết quả từ những nỗ lực, cố gắng của mình suốt thời gian qua. Tuy nhiên đừng vì thế mà vội nghỉ ngơi và hài lòng với những gì mình có. Cần phải cố gắng hơn nữa nhé.

Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe của bạn có thể gặp vấn đề do điều kiện thời tiết thay đổi, nên ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên giữ thái độ bình tĩnh đừng suy nghĩ tiêu cực, tưởng tượng những điều sai thực tế và làm cho bạn sống bấp bênh, thiếu an toàn.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn, kinh doanh

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Khi chín người mười ý là lúc bạn tự quyết

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Tình cảm đôi lứa càng thêm nồng ấm, an vui

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Gia đình trở thành chỗ dựa tinh thần tuyệt vời

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Lời nói của bạn được mọi người ghi nhận

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xám, hồng

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 18/7/2021

Xem tử vi tuổi Thân 18/7/2021

Chính Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Thân giải quyết một số vấn đề liên quan tới tiền bạc. Trong tình cảnh khó khăn như hiện tại, bạn chỉ cần duy trì cuộc sống ổn định cũng được xem là may mắn lắm rồi.

Ngũ hành xung khắc dự báo các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể đối mặt với những căng thẳng, mâu thuẫn vì không thể dành quá nhiều thời gian cho nhau, bắt nguồn từ việc công việc có khối lượng lớn. Tuy nhiên, chuyến du lịch ngắn ngày có thể giúp cho hai phía gần gũi và hiểu nhau hơn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Thu hút tiền bạc về mình, dễ có quyết định đúng

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đừng buồn vì không phải ai cũng tin tưởng bạn

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Bạn rất biết suy nghĩ cho người khác

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Một lời nói khiến bạn suy tư rất nhiều

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 5h-7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đỏ

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 18/7/2021

Lục Xung khiến người tuổi Dậu lúc này dễ nóng giận hơn bình thường và dễ bị xa lánh. Bạn rất dễ rơi vào tranh cãi, sự căng thẳng này có thể xuất phát từ việc thiếu ngủ, quá nhiều áp lực Bất kể lý do là gì, hãy dừng lại, tìm hiểu về bản thân để không rơi vào vòng xoáy tự hủy hoại.

Có thể thấy, bạn đang rất cần được tĩnh dường, dù sao, hôm nay là ngày nghỉ, bạn nên đi ngủ sớm để hồi phục lại sức khỏe, tránh việc trở nên xấu tính chỉ vì cơ thể mệt mỏi và thường xuyên phải chịu stress trong cuộc sống. Nếu càng cố xử lý nhiều việc hơn thì chứng lại càng sai sót mà thôi.

Thiên Tài ghé thăm hứa hẹn con giáp tuổi Dậu có thể trúng thưởng khi tham gia một trò chơi nào đó, có người còn may mắn được cho tiền. Tuy nhiên, có thể bạn sẽ mua sắm và tiêu hết chúng trong thời gian ngắn nếu không có một kế hoạch cụ thể.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Gây xung đột chỉ vì bảo vệ ý kiến cá nhân

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chớp lấy cơ hội gia tăng tiền bạc

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Không nên bước quá giới hạn của mihf

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Tính cách có phần lạc quan, nông nổi

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 9h-11h

Màu sắc cát tường: Hồng, vàng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tỵ

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 18/7/2021

Nhờ có Lục Hợp mà nhiều người tuổi Tuất nhận được sự động viên chân thành từ mọi người xung quanh mình. Thông qua việc xem xét nội tâm và có sự tập trung cần thiết, bạn có thể vượt lên những căng thẳng và áp lực của đời sống thường ngày.

Thương Quan dự báo có nhiều điều con giáp tuổi Tuất mong muốn nhưng không thể trở thành hiện thực. Bạn có thể không có được kết quả mà bản thân đang hy vọng suốt thời gian qua, nhưng không phải vì thế mà bạn kém vui. Cuộc sống luôn luôn mang đến cho bạn những món quà ý nghĩa, đừng quên.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên ai đã có gia đình hay đã quan hệ lâu, đừng coi sự quan tâm của bạn đời đối với mình là điều nghiễm nhiên. Khi có trục trặc nội bộ, hãy cùng nhau giải quyết khúc mắc, đừng tìm cách lao vào vòng tay người ngoài. Những lúc bạn cảm thấy mong manh như bây giờ, cám dỗ có thể trở thành điều khó vượt qua.

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Chớ nên nhốt mình trong thế giới riêng

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Nên bình tĩnh đối mặt với những chuyện đang xảy ra

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Đừng nói thêm những lời viển vông, không đáng tin

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Hãy học cách dung hòa với mọi người xung quanh

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Dễ gây tổn thương cho người khác vì không để ý cách diễn đạt

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 3h-5h

Màu sắc cát tường: Trắng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dần, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 18/7/2021

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi được tận hưởng thời gian hạnh phúc khi hai tâm hồn hòa hợp. Việc tìm kiếm được một đối tác phù hợp thực sự quan trọng, bởi điều đó giúp cho bạn có cơ hội chia sẻ những sở thích, mong muốn cá nhân một cách thoải mái nhất có thể.

Chính Quan như đang tiếp thêm sức mạnh cho con giáp tuổi Hợi. Khi bạn có được cảm nhận mạnh mẽ về điều mà bản thân mong muốn, không ai có thể khiến bạn trệch hướng. Hãy thể hiện quyết tâm của mình bằng hành động ngày hôm nay.

Ngũ hành tương sinh cho thấy thông tin tích cực về tiền bạc, vì bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trong vấn đề liên quan đến tài chính. Mặc dù vậy, chi phí có thể khiến mức tiết kiệm của bạn bị ảnh hưởng. Nên dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch ngắn ngày giúp cho tinh thần được thư giãn hơn.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Hãy thôi muộn phiền vì vấn đề trong quá khứ

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Bạn có thể tự thưởng cho mình món ăn thật ngon

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Nên nói những lời yêu thương, ngọt ngào với một nửa của mình

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Ngày nghỉ thì bạn cũng nên nghỉ, đừng làm thêm việc

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Sức mạnh đến từ ý chí mạnh mẽ của bạn

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Đỏ, đen

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần