Xem con số may mắn hôm nay 13/8/2021 của 12 con giáp. Chọn con số may mắn của bạn ngày thứ sáu 6/7/2021 theo lịch âm

Con số may mắn hôm nay tuổi Tý

Xem tử vi tuổi Tý 13/8/2021

Xem tử vi ngày 13/8/2021 của 12 con giáp thấy rằng dưới tác động của Tỷ Kiên, nhiều tình huống xấu sẽ xảy đến với người tuổi Tý, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp vốn thân thiết nay mâu thuẫn, thậm chí trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra những cách hành xử đúng đắn nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng không nên mù quáng tin theo lời bàn ra tán vào, xúi giục của người ngoài. Hãy dành thời gian kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn từ trước, khiến bản thân phải chịu những thiệt hại không đáng có.

Thủy khắc Hỏa còn cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Cả bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình, hạ thấp ý kiến của đối phương.

- Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Gặp nhiều tình huống bất ngờ trong cuộc sống

- Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Hãy giữ vững lý trí, không nên hành động nông nổi

- Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Không nên mù quáng tin theo lời xúi giục của người ngoài

- Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Khăng khăng làm theo ý mình, dễ vướng rắc rối

- Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Vợ chồng bất đồng quan điểm với nhau

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh da trời

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn

Con số may mắn hôm nay tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu 13/8/2021

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu cần hạn chế với quan lại trong chính quyền nếu không muốn rước họa vào thân. Bạn nên cố gắng làm việc dựa trên sức của chính mình chứ không nên tìm cách tâng bốc, nịnh nọt để giữ quan hệ với người quyền cao chức trọng.

Tiểu nhân rình rập trong ngày hôm nay cũng khiến bản mệnh có một ngày không yên bình. Nếu là người làm lãnh đạo thì bản mệnh chớ nên nghe theo lời xu nịnh của kẻ xấu, đưa ra những quyết sách sai lầm, ảnh hưởng đến tập thể. Nếu là nhân viên, bạn nên làm tốt bổn phận của mình, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.

May mắn Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

- Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Không nên qua lại quá mức thân thiết với quan lại trong chính quyền

- Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Cố gắng làm tốt việc của mình, không dựa dẫm vào người khác

- Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Không nên nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu

- Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Hãy tìm cách giải tỏa căng thẳng và áp lực

- Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Tin tưởng vào nửa kia của mình

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Vàng, ghi

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Dần

Xem tử vi tuổi Dần 13/8/2021

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình, người tuổi Dần sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực thì mọi việc mới có thể giải quyết nhanh chóng được, còn than thân trách phận thì mọi việc mãi giậm chân tại chỗ.

Cần nhớ, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót cũng như tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Thậm chí, bạn sẽ còn làm phiền đến người khác nữa đấy.

Bạn có biết mình là con giáp thích hợp kinh doanh hơn làm công?

Hôm nay là ngày 6 âm lịch. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 6 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

- Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Gánh vác nhiều công việc nặng nhọc

- Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Không nhận được sự giúp đỡ của người khác

- Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Không nên làm việc một cách nhanh chóng và cẩu thả

- Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có cái nhìn lạc quan về tương lai, đừng bỏ cuộc khi gặp khó khăn

- Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Không nên ngại khó khăn, gian khổ.

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Xanh da trời, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Tuất

Con số may mắn hôm nay tuổi Mão

Xem tử vi tuổi Mão 13/8/2021

Theo tử vi ngày 13/8/2021 của 12 con giáp, Mộc sinh Hỏa chứng tỏ mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Dù là khi bất đồng ý kiến, các thành viên trong gia đình bạn luôn bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung chứ không tranh cãi, khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Tình cảm của bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Để có thể được như vậy, 2 người đã luôn không ngừng trò chuyện và đặt mình vào vị trí của người kia.

Thực Thần đem lại nhiều may mắn cho người làm nghề tự do. Bạn có thể nhận được một khoản tiền kha khá do đã chăm chỉ làm việc suốt thời gian qua. Hướng đi của bạn đang rất đúng đắn, hãy tiếp tục cố gắng hơn trong tương lai, đừng ngại khó khăn, vất vả trên đường đi.

- Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Các thành viên trong gia đình hòa hợp, quan tâm đến nhau

- Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nửa kia thấu hiểu và tâm lý, vợ chồng đồng lòng

- Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Biết trân trọng tình cảm mà mình đang có

- Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Nhận được tiền lương do làm việc chăm chỉ

- Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Tiếp tục làm việc theo định hướng đã đặt ra từ trước

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Xanh rêu, xanh lá cây

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Thìn

Xem tử vi tuổi Thìn 13/8/2021

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn có thể nhận được tin mừng trong lĩnh vực sự nghiệp của mình. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận đã giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và có cơ hội được phân công cho những công việc trọng đại, là bước đà để thăng quan, tiến chức.

Dù là người trẻ tuổi, con giáp này cũng hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. Nếu làm được việc này, bạn sẽ khiến mọi người xung quanh phải nhìn mình bằng con mắt khác xưa, góp phần giúp công ty gặt hái thành công.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc phù hợp để thực hiện, có như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

- Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Nhận được tin mừng trong sự nghiệp

- Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Hãy mạnh dạn hơn trong việc nêu ý kiến của bản thân

- Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có cơ hội được cấp trên cất nhắc thăng quan tiến chức

- Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Làm việc nghiêm túc, thận trọng, ghi điểm với mọi người

- Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Sắp xếp công việc để tiến hành cho hợp lý

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Nâu, xám

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Tỵ

Xem tử vi tuổi Tỵ 13/8/2021

Con đường tài lộc của người tuổi Tỵ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, nếu cứ tiêu xài phung phí thì khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó cũng không giúp bạn duy trì sự khá giả được lâu. Bạn nên tìm cách làm giàu dựa trên chính công sức của mình, giúp tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Hỏa vượng nhắc nhở con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào, chớ nên giữ trong lòng khiến tinh thần thêm căng thẳng.

- Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Nhanh chóng phát tài nhờ nghề tay trái

- Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Không nên tiêu xài tiền bạc một cách phung phí

- Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Nếu có thể, hãy học cách làm giàu

- Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Hãy cư xử một cách lý trí hơn

- Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Không nên nóng nảy khi gặp chuyện không hài lòng

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Đỏ, tím

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Dậu

Con số may mắn hôm nay tuổi Ngọ

Xem tử vi tuổi Ngọ 13/8/2021

Xem tử vi hàng ngày, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi, khiến mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình và khắc phục được những vấn đề còn tồn đọng.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

- Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Thực hiện mọi việc theo đúng kế hoạch

- Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác

- Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Công việc phát triển thuận lợi, có cơ hội gặp gỡ quý nhân

- Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 19h-21h

Màu sắc cát tường: Da cam, hồng

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 13/8/2021

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình, chớ nên mãi sống trong thế giới riêng.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất mỗi khi gặp khó khăn và là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày.

Thiên Quan khuyên bạn nên cẩn trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến sự nghiệp. Chớ vội vàng đưa ra quyết định nào đó chỉ vì nghe theo lời rủ rê của người ngoài, bởi ngay lúc đó bạn sẽ không thể lường hết những khó khăn mà mình sẽ gặp phải đâu.

- Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới

- Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Có cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định

- Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Chớ vội nghe theo lời rủ rê của người ngoài

- Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Không nên quá vội vàng đưa ra quyết định nào đó

- Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Vợ chồng đồng lòng khắc phục khó khăn

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 21h-23h

Màu sắc cát tường: Nâu, vàng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Con số may mắn tuổi Thân hôm nay 13/8/2021

Xem tử vi tuổi Thân 13/8/2021

Dưới tác động của Nhị Hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Lại thêm việc là con giáp được thần phật che chở, việc gì bạn bắt tay vào làm cũng thuận lợi, trôi chảy, thậm chí bạn còn giúp đỡ được mọi người xung quanh.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn nên có lòng đề phòng với mọi người, đừng nên quá cả tin.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện và bắt đầu lại khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Nói dai nói dài chỉ khiến hai người đều phải chịu tổn thương.

- Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu điều mới mẻ

- Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Công việc tiến triển thuận lợi

- Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân

- Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp chuyện xui xẻo

- Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Vợ chồng dễ mâu thuẫn, khắc khẩu

Sự nghiệp: ★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★

Giờ tốt: 7h-9h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng kim

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Tỵ

Con số may mắn hôm nay tuổi Dậu

Xem tử vi tuổi Dậu 13/8/2021

Nhờ có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Bạn xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình không phải lúc nào cũng là tốt. Khi phê bình người khác, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh tổn thương lòng tự trọng của đối phương.

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá cao.

- Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công

- Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Chinh phục được lòng tin của mọi người

- Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Chú ý cách sử dụng từ ngữ, không nên tổn thương người nghe

- Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Người nhà chưa thực sự thấu hiểu, quan hệ đôi bên không hòa thuận

- Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Tìm cách hóa giải những bất mãn trong lòng

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Bạch kim, vàng

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tỵ

Con số may mắn tuổi Tuất hôm nay

Xem tử vi tuổi Tuất 13/8/2021

Tiếp nối tử vi ngày 12/8/2021 của 12 con giáp, Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình chứ không đổ mọi công việc lên đầu người ấy. Đây là một trong những lý do giúp gia đình bạn luôn hạnh phúc.

Chính Quan còn cho thấy những dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh. Vì luôn nghiêm túc nên bạn hạn chế được nhiều lỗi sai đáng tiếc. Cấp trên luôn tin tưởng giao trọng trách cho bạn. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ

- Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước

- Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Là người vợ, người chồng có trách nhiệm

- Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Quan tâm, chăm lo đến các thành viên trong gia đình

- Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Nghiêm túc trong công việc, hạn chế được nhiều lỗi sai

- Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Được cấp trên coi trọng, giao cho nhiều trách nhiệm lớn lao

Sự nghiệp: ★★★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★★★

Giờ tốt: 11h-13h

Màu sắc cát tường: Xám, cà phê

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ, Hợi

Con số may mắn hôm nay tuổi Hợi

Xem tử vi tuổi Hợi 13/8/2021

Dưới tác động xấu của Tương Xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn có thể sẽ tự đẩy mình vào tình huống khó xử và bị những người có hiểu biết hơn chê cười.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy kết quả tức thời. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và không ngừng cố gắng.

Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng trước hết, bạn cần xem mình đã truyền đạt vấn đề thật rõ ràng hay chưa và yêu cầu của mình có vô lý quá hay không.

- Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thích thể hiện quan điểm của bản thân

- Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Chú ý hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp

- Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Không nên ôm đồm quá nhiều việc

- Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Không nên giấu mọi chuyện trong lòng

- Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Thành công không đến một cách nhanh chóng

Sự nghiệp: ★★★

Tài lộc: ★★★★

Sức khỏe: ★★★★

Tình cảm: ★★★

Giờ tốt: 13h-15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi, Tý