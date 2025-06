KDC lên kế hoạch lãi tăng 662%, tận dụng quỹ đất làm các dự án bất động sản lớn

ĐHĐCĐ thường nhiên ngày 5/6 của Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu thuần 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng, tăng vọt 662% so với thực hiện năm 2024.

Nhìn lại năm 2024, KDC ghi nhận doanh thu thuần 8.331 tỷ đồng, giảm 3,7% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2023 do doanh thu tài chính giảm mạnh khi không còn ghi nhận hơn ngàn tỷ từ thanh lý.

Tuy nhiên, theo KDC, để đạt được doanh thu và kế hoạch năm 2025 đề ra trong bối cảnh hiện tại cũng sẽ là bài toán đầy thách thức. Bằng mọi cách, ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn là phải tồn tại và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Về tình hình kinh doanh các lĩnh vực, KDC cho biết hiện đang dẫn đầu thị phần về ngành hàng dầu ăn và ngành hàng bơ. Đối với ngành bánh tươi, doanh số hàng tháng đã tăng lên khoảng 50-60 tỷ đồng. Còn với ngành bánh bao, bắt đầu đã có hiệu quả đóng góp cho Tập đoàn sau khi mua bánh bao Thọ Phát. Ngoài ra, KDC vừa mở rộng sang lĩnh vực gia vị khi cuối tháng 5/2025 vừa qua, Tường An cũng chính thức cho ra mắt thêm 2 dòng sản phẩm mới Nước tương & Tương ớt Tường An Unicook.

M&A vẫn sẽ là hoạt động mang tính chiến lược trong kế hoạch hành động năm 2025. KDC cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm những doanh nghiệp có chung tầm nhìn, sứ mệnh, tích hợp vào hệ sinh thái để cùng nhau phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu.

Các sản phẩm của KDC

Song song với việc phát triển các ngành hàng, KDC cho biết cũng sử dụng hiệu quả các quỹ đất hiện hữu, các nguồn tài nguyên hệ thống cơ sở hạ tầng từ các công ty thành viên (Tường An, Vocarimex…) để xây dựng và phát triển các dự án thương mại bán lẻ, khu phức hợp mua sắm, văn phòng, căn hộ dịch vụ... Cụ thể, một số dự án được KDC hé lộ như Whale Bay, KDC Central Tower, KDC Residence…

Với dự án 8-12 Lê Duẩn, sau khi Nhà nước ban hành Nghị định 68 và Nghị định 171, KDC đang tiếp cận và thực hiện các thủ tục pháp lý để được thực hiện dự án.

Đối với mảng trung tâm thương mại, năm 2024 KDC đã mua cổ phần chi phối Hùng Vương Plaza với 75,39% vốn và đang vận hành xấp xỉ 100% công suất, đem lại dòng tiền ổn định cho Tập đoàn. Ngoài ra, sắp tới, KDC cũng sẽ đưa Vạn Hạnh Malls về Tập đoàn.

Ngoài ra, Đại hội lần này của KDC cũng xin ý kiến cổ đông về 49% cổ phần đang nắm giữ tại KDF và các vấn đề về thương hiệu KIDO, nhãn hiệu Celano, Merino.

Theo KDC, do điều này chưa được quy định rõ ràng nên Tập đoàn muốn được ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến 49% cổ phần KDF, tất cả các vấn đề liên quan đến nhãn hiệu Merino và Celano.