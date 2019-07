Cơ hội kiếm tiền hay ho trên mạng xã hội made in Việt Nam

Mạng xã hội Gapo của Công ty CP Công nghệ Gapo (Gapo Technology) vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam hôm 23/7. Đây là mạng xã hội made in Việt Nam, do người Việt Nam phát triển nên mặc nhiên trước và cả sau khi ra mắt, nó cũng được đông đảo người Việt quan tâm, cập nhật thông tin và sử dụng trải nghiệm. Được biết, Gapo là một dự án mạng xã hội được phát triển và hoàn thiện rất nhanh, chỉ trong vòng 3 tháng, tính từ tháng 4/2017. Dự án được cam kết đầu tư lên đến 500 tỷ đồng. Hiện tại ứng dụng mạng xã hội Gapo đã có mặt trên kho ứng dụng của 2 hệ điều hành iOS và Android. Gapo được thiết kế bên ngoài mang màu chủ đạo là xanh lá rất nổi bật, có đầy đủ những tính năng phổ biến của một mạng xã hội thông thường. Ngoài những tính năng như tạo trang cá nhân, viết, chia sẻ, like bài viết, đăng ảnh, video, nhắn tin... Gapo còn có tính năng lọc từ khóa tự động, có team kiểm duyệt, lọc tin xấu dựa trên report người dùng. Ông Chu Đức Minh - Giám đốc Công nghệ Gapo cho biết trong tương lai, mạng xã hội này sẽ dùng AI và machine learning để tự động kiểm duyệt cả văn bản, video và hình ảnh. Một điều vô cùng thú vị khác ở mạng xã hội Gapo đang khiến nhiều người rất quan tâm và chờ đợi chính là cơ hội kiếm tiền mà mạng xã hội này mang lại. Rằng Gapo sẽ tiến hành chia sẻ lợi nhuận đối với người dùng, tức là sẽ trả tiền cho những bài viết chất lượng, có tương tác cao và thực sự mang nội dung được đánh giá tích cực. Ông Dương Vi Khoa - Giám đốc Chiến lược Gapo, khẳng định không cần phải là 1 nhân vật có sức ảnh hưởng, chỉ cần bài viết có nhiều lượt xem, người dùng sẽ được trả tiền cho nội dung mà họ đăng tải. Dù chiến lược chia sẻ doanh thu với người dùng còn đang nằm trong giai đoạn nghiên cứu và sẽ được thông báo cụ thể sau nhưng thông tin này cũng khiến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hào hứng. Kiếm tiền trên mạng đang phát triển gần giống như một trào lưu, nếu thực sự một mạng xã hội made in Việt Nam có thể đem đến cơ hội kiếm tiền cho những người trẻ, chắc chắn số lượng người tham gia mạng xã hội này sẽ tăng nhanh và phát triển rất mạnh mẽ, lâu dài. Đã được ra mắt và đi vào hoạt động, Gapo nhanh chóng được cư dân mạng, người dùng trải nghiệm. Và trong phần bình luận mục tải ứng dụng Gapo về điện thoại của kho ứng dụng Android, IOS, đã có rất nhiều ý kiến nhận xét tích cực được ghi nhận. Có người cho rằng, Gapo nên bỏ phần liên kết đăng nhập với Facebook vì đây là mạng xã hội của người Việt. Không nên phụ thuộc và lấy chuẩn mực từ Facebook. Có khá đông người dùng khẳng định sẽ ủng hộ nhiệt tình Gapo vì đây là mạng xã hội do người Việt Nam phát triển, "người Việt ủng hộ hàng Việt". Số khác liệt kê rất chi tiết những ưu điểm, hạn chế của Gapo trong quá trình trải nghiệm nhanh và hy vọng mạng xã hội này sẽ ngày một được hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ hơn. Với những chiến lược đặc biệt đang được nghiên cứu và thực hiện, cùng với mức cam kết đầu tư lên đến 500 tỷ đồng, Gapo kỳ vọng đạt 3 triệu người dùng vào năm 2020 và hướng đến mục tiêu 50 triệu người dùng vào năm 2021. Hy vọng Gapo sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam trong tương lai không xa. Video Mạng xã hội Việt Nam thay Facebook vừa ra mắt - Nguồn: Vật Vờ Studio@Youtube

