IDP bổ nhiệm CEO mới giữa lúc báo lỗ quý đầu tiên lịch sử

Sau cú lỗ lịch sử hơn 36 tỷ đồng, IDP đưa ông Đoàn Hữu Nguyên lên ghế CEO thay ông Bùi Hoàng Sang.

Lê Vy

Ngày 5/8, Hội đồng Quản trị CTCP Sữa Quốc tế LOF (UPCoM: IDP) đã bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Nguyên giữ chức Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty, thay ông Bùi Hoàng Sang.

Ông Đoàn Hữu Nguyên sinh năm 1977, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm - đồ uống, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp lớn như Kido, Pepsico Việt Nam, Tập đoàn Cầu Tre và Left Brain Connectors.

Ông gia nhập IDP từ tháng 11/2013, giữ vai trò Trưởng phòng Marketing, sau đó là Giám đốc điều hành từ tháng 2/2018, đồng thời là Thành viên HĐQT từ tháng 10/2021. Ông hiện không nắm giữ cổ phần tại IDP.

Trước khi ông Nguyên được bổ nhiệm, ông Bùi Hoàng Sang giữ vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 2/2024, thay bà Đặng Phạm Minh Loan. Trước đó, ông Sang từng là cố vấn chiến lược cho công ty từ năm 2020. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã chỉ đạo việc đổi tên doanh nghiệp thành CTCP Sữa Quốc tế LOF và đề xuất chuyển trụ sở chính từ Ba Vì (Hà Nội) vào khu công nghiệp Bàu Bàng (Bình Dương).

nganh-sua-canh-tranh-khoc-liet-sua-quoc-te-lof-idp-dat-muc-tieu-lai-giam-59-67d6e9f9e9eea.jpg
Ảnh minh hoạ

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh IDP vừa trải qua quý thua lỗ đầu tiên trong lịch sử hoạt động.

Cụ thể, công ty ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 36 tỷ đồng, so với mức lãi gần 288 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên IDP báo lỗ kể từ khi thành lập. Doanh thu quý này đạt 2.113 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống mức thấp nhất từ trước đến nay, chỉ còn 37%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, IDP đạt lợi nhuận sau thuế gần 71 tỷ đồng, giảm khoảng 86% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Công ty lý giải kết quả này chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng gần 18% trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ, nguyên nhân đến từ thay đổi cơ cấu sản phẩm. Đồng thời, chi phí bán hàng, marketing, quản lý doanh nghiệp và lãi vay cũng tăng đáng kể.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều thách thức, IDP đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập CTCP Redpine với vốn điều lệ 258 tỷ đồng, đặt trụ sở tại TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý (không bao gồm tài chính, kế toán, pháp luật). Doanh nghiệp này cũng có kế hoạch huy động hơn 600 tỷ đồng tín dụng để phục vụ vốn lưu động và đầu tư thiết bị công nghệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu IDP hiện giao dịch quanh mức 200.000 đồng/cp, nằm trong nhóm có thị giá cao trên sàn UPCoM. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu thời gian qua không mấy tích cực. Trong 1 tháng gần nhất, IDP giảm 9%, còn tính từ đầu năm đến nay, mức giảm là khoảng 18%. Thanh khoản ở mức thấp, trung bình chỉ hơn 1.000 cổ phiếu mỗi phiên.

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.
Lý do nhân sự cấp cao nhiều doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Lý do nhân sự cấp cao nhiều doanh nghiệp rời 'ghế nóng'

Nếu như Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 xin từ nhiệm thì Công ty CP Sữa Quốc tế Lof thay tổng giám đốc, còn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cũng nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của 2 lãnh đạo.