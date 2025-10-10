Hủy nổ quả bom 340kg lộ ra sau mưa lớn tại Lào Cai

Chiều 9/10, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Mậu A phối hợp với lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã hủy nổ an toàn quả bom nặng 340kg được phát hiện tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai.

Cán bộ công binh thực hiện thao tác hủy nổ quả bom

Trước đó, sau trận mưa lớn kéo dài, ông Lê Ngọc Minh, người dân thôn Trái Hút (xã Đông Cuông) phát hiện một vật thể kim loại tròn, nghi là bom, lộ ra tại khu trồng ngô của ông Nguyễn Văn Dương ở thôn Sân Bay.

Ông Minh đã lấp lại khoảng 1m. Ngày 18/9 đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Cuông báo cáo sự việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác và xác minh hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng công binh xác định đây là bom phá do Mỹ thả trong giai đoạn 1968-1970, còn nguyên vỏ, đường kính 0,4m, dài 1,2m và nặng khoảng 340kg, nằm sâu 45cm dưới mặt đất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã di chuyển quả bom đến khu vực an toàn tại thôn Sân Bay và tổ chức hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.