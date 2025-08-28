Hướng dẫn tổ chức Lễ khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục

ở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản gửi UBND các phường, xã và các nhà trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục.

Lễ khai giảng toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục.

Tổ chức lễ khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các nhà trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026 gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục.

Theo hướng dẫn, lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại các nhà trường trên địa bàn thành phố được tổ chức đồng thời với thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (từ 8h đến 9h30 ngày 5/9/2025); truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến tới các nhà trường.

Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ đường truyền, thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình VTV1; phối hợp với các đơn vị viễn thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để bảo đảm tín hiệu ổn định.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h đến 9h30, các đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự đầy đủ các nội dung của chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Đối với cấp mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, các nhà trường tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” kết thúc trước 8h; lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, an toàn, tạo không khí vui tươi.

Đối với các trường mới xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tổ chức lễ khánh thành khác ngày 5/9, không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành.

Sau lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức các hoạt động như giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử địa phương; học nội quy…

Học sinh Hà Nội khai giảng ngày 5/9, tựu trường sớm trước một tuần

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, toàn thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2025. Học sinh các trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của thành phố Hà Nội quy định, các trường kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026; hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Khung kế hoạch thời gian năm học của thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27/6.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 do UBND thành phố ban hành.

Dưới đây là khung kế hoạch năm học 2025-2026 của học sinh thành phố Hà Nội.