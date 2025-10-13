Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Huế: Đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản với tổng diện tích gần 80ha

Các mỏ nằm tại Khe Tre, Thủy Xuân và Phú Bài sẽ được đấu giá trong đợt 2 năm 2025, nhằm tăng nguồn cung vật liệu xây dựng cho địa phương.

Thiên Bảo

UBND TP Huế vừa phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá cho phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025, gồm 5 mỏ đá và đất làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng diện tích gần 80ha.

khoang-san-1.jpg
TP Huế tổ chức đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản với tổng diện tích gần 80ha. Ảnh: V. Dinh

Cụ thể, mỏ đá Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Tại phường Thuỷ Xuân, mỏ đất làm vật liệu san lấp rộng 16,51ha, giá khởi điểm hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ba mỏ còn lại đều nằm tại phường Phú Bài, với diện tích lần lượt 17,03ha, 22,55ha và 19,82ha; giá khởi điểm dao động từ 4 tỷ đến 7,4 tỷ đồng, tiền đặt trước từ 2 đến 3,7 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, hiện trên địa bàn có 32 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm 18 mỏ đá và 13 mỏ đất san lấp, với tổng trữ lượng còn lại hơn 20,6 triệu m³, có thể cung cấp khoảng 3 triệu m³/năm.

##đấu giá mỏ khoáng sản Huế ##quyền khai thác khoáng sản Huế ##mỏ khoáng sản ##đấu giá quyền khai thác khoáng sản 2025

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới