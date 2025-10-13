Huế: Đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản với tổng diện tích gần 80ha

Các mỏ nằm tại Khe Tre, Thủy Xuân và Phú Bài sẽ được đấu giá trong đợt 2 năm 2025, nhằm tăng nguồn cung vật liệu xây dựng cho địa phương.

UBND TP Huế vừa phê duyệt giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá cho phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2025, gồm 5 mỏ đá và đất làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng diện tích gần 80ha.

TP Huế tổ chức đấu giá khai thác 5 mỏ khoáng sản với tổng diện tích gần 80ha. Ảnh: V. Dinh

Cụ thể, mỏ đá Thác Trượt (xã Khe Tre) có diện tích 3ha, giá khởi điểm tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 730 triệu đồng.

Tại phường Thuỷ Xuân, mỏ đất làm vật liệu san lấp rộng 16,51ha, giá khởi điểm hơn 3,4 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,7 tỷ đồng.

Ba mỏ còn lại đều nằm tại phường Phú Bài, với diện tích lần lượt 17,03ha, 22,55ha và 19,82ha; giá khởi điểm dao động từ 4 tỷ đến 7,4 tỷ đồng, tiền đặt trước từ 2 đến 3,7 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, hiện trên địa bàn có 32 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm 18 mỏ đá và 13 mỏ đất san lấp, với tổng trữ lượng còn lại hơn 20,6 triệu m³, có thể cung cấp khoảng 3 triệu m³/năm.