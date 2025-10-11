Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Hơn 50.000 quán cà phê,cửa hàng ăn uống đóng cửa: Người trong cuộc nói gì?

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) cạnh tranh khốc liệt, nhiều người rời đi nhưng cũng nhiều người mới bước vào

Theo Người lao động

Dưới góc nhìn người trong cuộc, ông Nguyễn Đức Thành, người sáng lập chuỗi hệ thống AM Café – từng có 11 chi nhánh ở TP HCM nay chỉ còn 1, chỉ biết thốt lên: "cạnh tranh quá khốc liệt!"

Vì sao 50.000 quán đóng cửa?

Theo ông, hiện nay ngành F&B đang chạy theo xu hướng (trend), buộc chủ quán phải đầu tư liên tục món mới và trang trí quán để theo kịp "hot trend" dẫn đến thu không bù chi. "Những khoản đầu tư cũ chưa lấy lại vốn đã phải đầu tư mới để hút khách dẫn đến thua lỗ" - chủ quán này nói.

nld-1.png
Thương hiệu bánh mì tươi Bready 21 năm đóng cửa là mô hình cà phê kèm bánh mì

Do đó, AM Café chọn giải pháp tinh gọn, thu hẹp thực đơn để giảm chi phí và sang lại các vị trí không có hiệu quả.

"Có quán sang lại giờ vẫn hoạt động tốt nhưng theo kiểu lấy công làm lời, chủ quán trực tiếp đứng quầy" – ông Thành nói thêm.

Cũng theo ông Thành, một yếu tố lớn khiến hàng loạt điểm bán rời đi là do nhà nước siết chặt các quy định, như: thuế, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị... nhằm đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp.

Do đó, hàng loạt mô hình ẩm thực ki-ốt đặt ở vỉa hè ở những nơi cơ quan chức năng làm nghiêm. Mô hình này cũng không thể đưa vào nhà bởi chi phí cao và quan trọng hơn là không tiếp cận được khách hàng tiềm năng là khách mua mang đi.

starbuck-2.png
Starbucks Reserve Hàn Thuyên rời đi
adori-2.png
Thương hiệu cà phê ADORÉ thay thế

Người tiêu dùng giảm chi tiêu

Còn bà Phan Thị Hồng Loan, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hồng Loan (chuyên cung cấp cà phê rang xay cho các quán, đồng thời là chủ một quán ăn chuyên món bún cá) nhận xét thị trường đồ uống khốc liệt hơn kinh doanh quán ăn.

"Dù cà phê là sản phẩm thiết yếu nhưng người tiêu dùng cũng giảm tần suất tiêu thụ so với trước, từ 2-3 ly/ngày giờ còn 1 ly/ngày. Khách hàng có thu nhập tầm trung trở xuống bắt đầu chuyển sang sử dụng các sản phẩm có giá thấp hơn"- bà Loan nhận xét.

Bà Loan chỉ ra một thực tế là khi người Việt muốn khởi nghiệp hoặc làm thêm thường nghĩ ngay đến mở quán F&B dẫn đến quán mở mới tràn lan, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nhiều chủ mới chưa nắm về chi phí nên định giá thấp, lấy công làm lời dẫn tới hiện tượng phá giá.

Bà Loan dự đoán từ nay đến hết năm 2026, thị trường F&B vẫn tiếp tục khó khăn, các chủ quán phải tiếp tục tối ưu hóa để tăng khả năng cạnh tranh.

Đóng cửa và mở mới liên tục

Ngày 11-10, phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với iPOS.vn – đơn vị nghiên cứu và công bố số liệu có hơn 50.000 điểm bán F&B đóng cửa trên toàn quốc đóng cửa trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị này đã xác thực lại con số. Đồng thời, cho biết thêm trong thời gian trên cũng có khoảng 30.000 điểm bán F&B mở mới nên tổng số cửa hàng F&B hiện tại khoảng 299.900 điểm bán.

Đáng chú ý, khảo sát của iPos.vn cũng cho thấy gần 68% chủ quán có kế hoạch mở rộng trong 6 tháng cuối năm 2025 trong khi cùng kỳ là 58%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp trong ngành đang lạc quan, sau khi vượt qua khủng hoảng đang sẵn sàng tái đầu tư và mở rộng.

#Thách thức ngành F&B Việt Nam #Ảnh hưởng của xu hướng tiêu dùng #Chính sách và quy định nhà nước #Tình hình cạnh tranh và phá giá #Chuyển đổi mô hình kinh doanh #Tác động của khủng hoảng kinh tế

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Masterise Homes được vinh danh “Inspirational Brand Award” nhờ hành trình truyền cảm hứng sống chuẩn quốc tế tại Việt Nam

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, thương hiệu truyền cảm hứng sống chuẩn toàn cầu

Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Chiến thắng “kép” tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á 2025, Masterise Group khẳng định tầm vóc doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế

Chiến thắng “kép” tại giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á 2025, Masterise Group khẳng định tầm vóc doanh nghiệp & thương hiệu quốc tế

Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.