Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đã công bố kế hoạch điều chỉnh cấu trúc thương vụ để sở hữu chi phối tại dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng. Phương án mới sẽ thông qua việc mua lại một pháp nhân được tách ra để chuyên trách sở hữu dự án này.

Theo kế hoạch, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Ý Ngọc Bình Thuận sẽ tiến hành thủ tục tách công ty, hình thành một pháp nhân mới là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bất động sản Ý Ngọc Biển Đá Vàng. Pháp nhân mới này sẽ là đơn vị trực tiếp sở hữu và phát triển dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng.

Sau khi quá trình tách công ty hoàn tất, Hodeco dự kiến sở hữu ban đầu 46% vốn tại pháp nhân mới này. Tiếp theo, công ty sẽ nhận chuyển nhượng thêm cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu lên 95,15% vốn điều lệ, qua đó nắm quyền kiểm soát tuyệt đối đối với dự án. Việc thay đổi phương thức này được xem là một bước đi để đẩy nhanh quá trình pháp lý và kiểm soát dự án.

Dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng có quy mô khoảng 10 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, không phải tại Lâm Đồng như một số thông tin nhầm lẫn trước đó.

Báo cáo tài chính gần nhất của Hodeco cho thấy, tại thời điểm cuối quý II/2025, công ty đang ghi nhận khoản đầu tư 108,48 tỷ đồng vào Công ty Ý Ngọc Bình Thuận, tương ứng tỷ lệ sở hữu 34,85%. Đồng thời, Hodeco cũng có một khoản phải thu trị giá 152,9 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Phương Tâm. Đây là khoản tiền liên quan đến hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần tại Ý Ngọc Bình Thuận từ năm 2021, tuy nhiên các thủ tục chuyển nhượng vẫn chưa hoàn tất.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng trưởng 39%, đạt 71,77 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Hodeco đặt ra kế hoạch doanh thu 1.652 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 424 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa năm, công ty mới hoàn thành 16,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

