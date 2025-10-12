Hỏa hoạn rạng sáng tại Đồng Tháp, nhiều tiểu thương trắng tay

Rạng sáng 12/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Hàng Tây (xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp) khiến 8 ki-ốt của tiểu thương bị cháy rụi, hàng hóa hư hại hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 1h30, người dân phát hiện lửa bốc cao từ khu vực bán quần áo giữa chợ, kèm theo nhiều tiếng nổ. Mọi người nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để ngăn đám cháy lan rộng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau gần 2 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 quầy kinh doanh và toàn bộ hàng hóa trong các ki-ốt bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.