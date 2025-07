Hóa đơn 5 triệu phải chuyển khoản: "Luật chơi" mới của doanh nghiệp từ 1/7

Lãnh đạo Everland từng bị phạt liên quan đến Bất động sản Thiên Minh Loạt vi phạm liên quan đến hợp tác với Bất động sản Thiên Minh và công bố thông tin cho thấy những vấn đề nghiêm trọng trong quản trị, minh bạch tài chính và tuân thủ pháp lý tại Everland

Ngày 27/6/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 330/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với CTCP Tập đoàn Everland (HoSE: EVG) với tổng số tiền 667,5 triệu đồng. Một trong những vi phạm đáng chú ý là liên quan đến hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh, đối tác trong dự án khu đô thị lớn tại An Giang.

Theo UBCKNN, Everland đã sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 không đúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Cụ thể, thay vì góp vốn hợp tác đầu tư với Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh để phát triển Dự án Khu đô thị The New City tại TP Châu Đốc, An Giang (cũ), Everland lại dùng số tiền này để thành lập pháp nhân mới là CTCP Everland An Giang vào tháng 2/2022.