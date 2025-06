Hóa An được chuyển mục đích sử dụng gần 10.857m2 đất sang hoạt động khoáng sản

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (Udico, HoSE: UIC) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký đất đai tại dự án Hóa An.

Ngày 2/6/2025, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico nhận được quyết định số 121/QĐ-XPHC ngày 30/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính do không thực hiện đăng ký lần đầu với thửa đất số 12 và 218 thuộc Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng Quốc lộ 1K - Hóa An.

Do đó, Công ty bị phạt 6 triệu đồng và buộc phải thực hiện đăng ký đất đai theo quy định nhưng do do Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất nên không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.