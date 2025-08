HHS lãi kỷ lục hơn 3.500 tỷ nhờ thu tài chính, tồn kho "chất đống"

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2025 vừa được công bố, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 3.505 tỷ đồng, cao gấp hơn 32 lần so với cùng kỳ năm trước, đồng thời là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Đáng chú ý, nguồn lợi nhuận đột biến này không đến từ hoạt động kinh doanh cối lõi của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh thu bán hàng trong kỳ của HHS đạt 186,3 tỷ đồng, tăng 78% so với quý 2 năm 2024, kéo lợi nhuận gộp lên 20 tỷ đồng, tăng 129%. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp chưa đóng góp đáng kể vào khoản lãi sau thuế, bởi phần lớn chi phí vẫn tăng cao trong kỳ.

Cụ thể, trong quý 2/2025, chi phí tài chính của Hoàng Huy tăng mạnh lên 12,2 tỷ đồng, gấp gần 3,6 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 69%, đạt 11,6 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp 3 lần, lên 8,4tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh là khoản doanh thu hoạt động tài chính đạt 3.504 tỷ đồng, tăng gần 400 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của công ty, khoản doanh thu này xuất phát từ việc mua lại gần 100% cổ phần CTCP HHS Capital, từ đó nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV lên trên 51% và hợp nhất báo cáo tài chính của CRV vào báo cáo của HHS. Việc ghi nhận giá trị hợp lý các khoản đầu tư tại công ty con đã tạo ra khoản doanh thu tài chính đột biến.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hoàng Huy đạt 285 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm đạt 3.573 tỷ đồng, tăng gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước.

HHS đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 35,6% so với con số năm trước. Như vậy, sau nửa năm, Công ty đã hoàn thành 28,5% kế hoạch doanh thu năm nhưng vượt xa kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, quy mô tài sản của Hoàng Huy cũng tăng mạnh nhờ việc hợp nhất báo cáo tài chính các công ty thành viên. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản đạt hơn 21.000 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng đáng kể, chủ yếu do chi phí dở dang tại dự án Hoàng Huy New City II với giá trị hơn 13.600 tỷ đồng. Dự án này nằm tại phường Thủy Nguyên, Hải Phòng, có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng trên diện tích gần 50 ha.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của công ty cũng tăng lên gần 4.300 tỷ đồng, gấp gần 7 lần đầu năm, bao gồm các khoản thuế thu nhập hoãn lại, vay nợ tài chính ngắn và dài hạn, cùng các khoản phải trả người bán.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh từng bộ phận cho thấy doanh thu từ bất động sản đạt 33 tỷ đồng nhưng chịu lỗ gộp khoảng 5 tỷ đồng. Hoạt động thương mại (bán xe đầu kéo) đóng góp doanh thu gần 252 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận gộp gần 40 tỷ đồng.

Trước thông tin lợi nhuận đột biến, cổ phiếu HHS tăng kịch biên độ trong phiên 30/7 với dư mua trần hàng triệu đơn vị, kết phiên ở mức 18.250 đồng/cổ phiếu, tăng 6,73% so với phiên trước, giúp đưa vốn hóa thị trường lên gần 7.900 tỷ đồng.