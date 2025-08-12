Hé lộ mức lương "khủng" của lãnh đạo công ty bất động sản nửa đầu năm 2025

Mặc dù nhiều công ty BĐS đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, thu nhập của các lãnh đạo vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí có nơi còn tăng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn, nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn báo cáo kết quả tài chính kém khả quan trong nửa đầu năm 2025. Tuy nhiên, một thực tế đáng chú ý là mức thu nhập của các lãnh đạo tại nhiều công ty vẫn giữ ở mức cao, thậm chí tăng mạnh, bất chấp kết quả kinh doanh không như kỳ vọng.

Novaland: Lỗ lớn nhưng thu nhập lãnh đạo vẫn không đổi

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm 2025, với khoản lỗ lên đến 666,2 tỷ đồng. Mặc dù con số này đã cải thiện đáng kể so với mức lỗ "kỷ lục" 7.327 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, nhưng kết quả này vẫn cho thấy doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc vượt qua tình trạng khủng hoảng tài chính.

Một trong những yếu tố đóng góp vào sự cải thiện này là doanh thu bán hàng tăng trưởng và chi phí tài chính giảm mạnh trong quý 2/2025. Tuy nhiên, trong khi doanh thu vẫn chưa thể bù đắp được chi phí, thu nhập của các lãnh đạo công ty vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn vẫn nhận được thù lao 600 triệu đồng, không thay đổi so với năm ngoái. Hai thành viên HĐQT khác là ông Phạm Tiến Vân và ông Hoàng Đức Hùng cũng tiếp tục nhận mức thù lao 300 triệu đồng/người.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc, người đảm nhận vai trò này từ tháng 11/2024, đã có mức lương lên tới 2,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương khoảng 400 triệu đồng/tháng. Đây là mức lương tăng mạnh, lên tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái, khi ông còn giữ chức Giám đốc Tài chính. Mức thu nhập này cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập lãnh đạo và kết quả kinh doanh của công ty, nhất là khi Novaland vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Thu nhập lãnh đạo Novaland trong 6 tháng đầu năm 2025

An Gia: Lợi nhuận giảm nhưng lương lãnh đạo lại tăng

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm chỉ đạt 90,3 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, thu nhập của các lãnh đạo tại An Gia lại có sự thay đổi ngược chiều, tăng mạnh so với nửa đầu năm trước.

Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng có mức thu nhập 1,24 tỷ đồng, tăng tới 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Các lãnh đạo khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong thu nhập. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mai Giang có thu nhập 680 triệu đồng, tăng 35%; Kế toán trưởng Nguyễn Thành Châu nhận 625 triệu đồng, tăng 16%.

Mặc dù An Gia đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo công ty lại vẫn không có dấu hiệu giảm.

Phát Đạt: Lãi tăng nhưng thu nhập lãnh đạo không đổi

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 115 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025, tăng 12% so với cùng kỳ. Mặc dù có kết quả tích cực hơn, mức thu nhập của ban lãnh đạo công ty vẫn giữ ổn định so với năm trước.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Phát Đạt nhận tổng thu nhập gần 970 triệu đồng; Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận hơn 2,8 tỷ đồng; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh nhận 300 triệu đồng.

Dù Phát Đạt đã có mức tăng trưởng lợi nhuận, mức thu nhập của các lãnh đạo lại không có sự thay đổi đáng kể, thể hiện sự ổn định về chi phí lãnh đạo trong một giai đoạn chưa thực sự khởi sắc.

DIC Corp và Văn Phú: Lợi nhuận giảm nhưng thu nhập lãnh đạo vẫn cao

Tại Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG), lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2025 giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, thu nhập của các thành viên HĐQT vẫn được duy trì ở mức cao.

Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường nhận 900 triệu đồng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận 600 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm. Các thành viên HĐQT còn lại có mức thu nhập dao động từ 19 triệu đồng đến 90 triệu đồng/người. Việc chi trả thù lao cho HĐQT tại DIC Corp vẫn duy trì bất chấp kết quả tài chính kém khả quan.

Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (Văn Phú Invest, HoSE: VPI) cũng ghi nhận lợi nhuận giảm 75% trong quý 2/2025. Tuy nhiên, thu nhập của các lãnh đạo công ty vẫn giữ ở mức cao. Chủ tịch Tô Như Toàn nhận thù lao 603 triệu đồng trong quý 2/2025, trong khi các Phó Chủ tịch và Phó Tổng Giám đốc cũng nhận thu nhập khoảng 400 triệu đồng/quý.

Danh Khôi: Thu nhập lãnh đạo tăng bất chấp lỗ giảm

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (NRC Corp, HNX: NRC), dù báo cáo tài chính quý 2/2025 có kết quả tích cực với lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng (so với khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước), thu nhập của các lãnh đạo lại tăng mạnh.

Cụ thể, Chủ tịch Lê Thống Nhất nhận thu nhập 651,8 triệu đồng trong 6 tháng, tăng 67 triệu đồng so với cùng kỳ, trong khi Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường nhận thu nhập gần 662 triệu đồng, tăng gần 100 triệu đồng so với năm trước.

Mặc dù nhiều công ty bất động sản đang gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận, thu nhập của các lãnh đạo trong ngành vẫn giữ được sự ổn định, thậm chí có nơi còn tăng. Điều này đặt ra câu hỏi về sự công bằng trong việc phân bổ lợi ích giữa các cổ đông và ban lãnh đạo, khi kết quả kinh doanh không tương xứng với mức thu nhập của những người điều hành. Thực tế này phản ánh sự bất cân xứng trong ngành, khi nhiều doanh nghiệp chưa thể phục hồi hoàn toàn sau các khó khăn tài chính nhưng vẫn phải duy trì mức thu nhập cao cho đội ngũ lãnh đạo.