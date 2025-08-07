Hà Nội

Hành động của Thuế TP HCM nhận nghìn lượt thả tim và like

Thuế TPHCM vừa công khai danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế và thông tin tiếp nhận phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Ngày 5/8, trang Facebook chính thức của Thuế TPHCM đã có bài đăng về việc công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước, cơ quan thuế thành phố đã phân công và công khai danh sách công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể, danh sách công chức hỗ trợ được công khai theo 3 nhóm nội dung chính.

Với phụ lục I, danh sách có nhiều cán bộ thuế tại các cơ sở được phân công hỗ trợ trực tiếp từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Danh sách này bao gồm họ tên, số điện thoại và email của từng công chức phụ trách cụ thể.

Tại phụ lục II, Thuế TPHCM công khai danh sách cán bộ thuộc các phòng chuyên môn và các thuế cơ sở, bao gồm thông tin cụ thể về họ tên, số điện thoại, email, đơn vị công tác. Đây là nhóm công chức có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế.

thue-tphcm-1.png
Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ở phụ lục III, cơ quan thuế công khai các thuế cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin phản ánh về hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Thông tin liên hệ gồm có số điện thoại và email của các thuế cơ sở.

Theo như bảng danh sách được công bố, hàng trăm nghìn doanh nghiệp/hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh trên địa bàn TPHCM đã có đầu mối là các công chức để liên hệ nếu cần hỗ trợ về thuế.

Từ ngày 1/7, Chi cục Thuế khu vực II chính thức được đổi tên thành Thuế TPHCM với 29 thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn, gồm TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Trong đó, thuế cơ sở từ 1 - 20 quản lý địa bàn TPHCM trước đây; thuế cơ sở từ 21 - 24 quản lý địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; và thuế cơ sở từ 25 - 29 quản lý địa bàn Bình Dương trước đây.

Tính đến sáng 7/8, bài đăng công khai danh sách của Thuế TPHCM đã nhận được gần 1.000 lượt tương tác thể hiện sự yêu thích.

Theo Sách trắng doanh nghiệp năm 2024, riêng TPHCM cũ đã có số lượng doanh nghiệp hoạt động là hơn 273.000, chiếm 29,6% tổng số doanh nghiệp cả nước và lớn hơn so với nhiều thành phố, địa phương lớn khác. Các chuyên gia cũng ước tính, số hộ kinh doanh cá thể là khoảng 450.000. Thành phố khẳng định vị thế là trung tâm kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

