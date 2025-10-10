Hai mảng chủ lực cùng bứt tốc, GVR lãi gần gấp đôi sau 9 tháng

Nhờ giá cao su phục hồi và khu công nghiệp duy trì tỷ lệ lấp đầy cao, GVR ghi nhận lợi nhuận 9 tháng tăng gần 100%, vượt kỳ vọng năm.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ở cả hai lĩnh vực trụ cột là mủ cao su và phát triển khu công nghiệp xanh.

Theo báo cáo, doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 23.617 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.312 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch và tăng 96% so với cùng kỳ.

Đối với công ty mẹ, doanh thu đạt 4.966 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế đều đạt 2.474 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ 2024.

Trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh mủ cao su, GVR ghi nhận sản lượng khai thác đạt 280.935 tấn, tăng 4%; sản lượng tiêu thụ đạt 336.000 tấn, tăng 9,3%. Giá bán bình quân đạt 48,2 triệu đồng/tấn, cao hơn 17% so với năm trước, giúp doanh thu từ cao su đạt 16.190 tỷ đồng, tăng gần 23%.

Ở mảng khu công nghiệp, doanh thu đạt 1.888 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 872 tỷ đồng, với tỷ lệ lấp đầy hơn 86%. GVR hiện triển khai 6 khu công nghiệp mới tại TP.HCM, Tây Ninh và Gia Lai, định hướng theo mô hình khu công nghiệp xanh, tuần hoàn và tiết kiệm năng lượng.

Tập đoàn cho biết định hướng phát triển các khu công nghiệp bền vững sẽ là một trong những động lực tăng trưởng dài hạn, bên cạnh mảng cao su truyền thống.

Ảnh minh hoạ

Hướng đến năm 2025, GVR đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 32.646 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2024 và vượt 5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.379 tỷ đồng, tăng 49% so với năm trước.

Theo đánh giá của Chứng khoán MBS, GVR đang đi đúng hướng trong chiến lược chuyển đổi mô hình “nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ”, tận dụng hiệu quả quỹ đất và nguồn lực sẵn có để tái đầu tư vào các khu công nghiệp xanh, qua đó duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Theo Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 15,6 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm 2024. Nhiều thị trường lớn ghi nhận mức tăng khả quan như Trung Quốc (+2,5%), Ấn Độ (+3,4%), Thái Lan (+6,1%) và Việt Nam (+1,5%).

Tuy nhiên, cạnh tranh trong khu vực vẫn gia tăng. Thái Lan – đối thủ lớn nhất của Việt Nam – đang mở rộng thị phần tại Trung Quốc thông qua hành lang thương mại sông Mekong với thuế suất 0%. Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan (RAOT) cho biết lô hàng đầu tiên gồm 400 tấn cao su dạng cốc sẽ được vận chuyển sang Trung Quốc trong tháng 9/2025.

Với kết quả tích cực trong 9 tháng, GVR đang duy trì đà tăng trưởng ổn định, song vẫn cần theo dõi sát diễn biến giá cao su và cạnh tranh khu vực để bảo đảm mục tiêu lợi nhuận cả năm.