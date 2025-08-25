Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

HAGL xóa lỗ gần 7.500 tỷ nhưng vẫn bị kiểm toán nghi ngờ hoạt động

Dù xóa lỗ lũy kế lớn, HAGL vẫn bị kiểm toán cảnh báo khả năng hoạt động liên tục do nợ ngắn hạn vượt tài sản và trái phiếu quá hạn.

Lê Vy

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét cho 6 tháng đầu năm 2025, do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần của HAGL trong 2 quý đầu năm đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 880 tỷ đồng, tăng 76%.

Đáng chú ý, công ty đã chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế và ghi nhận lợi nhuận lũy kế hơn 400 tỷ đồng tính đến cuối quý 2, trong khi cùng kỳ đầu năm 2021 con số này còn âm hơn 7.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán Ernst & Young lưu ý rằng tính đến ngày 30/6/2025, nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt tài sản ngắn hạn khoảng 2.767 tỷ đồng (tài sản ngắn hạn 10.948 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 13.715 tỷ đồng).

Công ty cũng vi phạm một số cam kết trong hợp đồng trái phiếu và chưa thanh toán các khoản nợ gốc, lãi trái phiếu quá hạn, tạo ra dấu hiệu nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, HAGL cho biết đã xây dựng kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo, dự kiến thu hút dòng tiền từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay và hoạt động kinh doanh chính.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục huy động vốn qua phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay ngân hàng và đã được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.

HAGL cũng đang đàm phán với các chủ nợ về việc điều chỉnh các điều khoản hợp đồng bị vi phạm, đồng thời lấy ý kiến cổ đông để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả thành vốn cổ phần. Hoạt động xuất khẩu chuối, sầu riêng trong năm 2025 vẫn được kỳ vọng tạo nguồn thu lớn, góp phần đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

hagl-tiep-tuc-thanh-toan-hon-800-ty-dong-no-trai-phieu-20241230210128.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT HAGL

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng khoảng 3.700 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và cho vay các bên liên quan. Nợ phải trả ghi nhận trên 15.600 tỷ đồng, tăng gần 2.700 tỷ đồng, trong đó vay nợ tài chính chiếm hơn 9.300 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là dư nợ trái phiếu phát hành năm 2016 do Ngân hàng BIDV làm trái chủ giảm từ 3.105 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống còn 1.099 tỷ đồng giữa năm 2025. Một phần trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng cùng lãi trái phiếu lũy kế hơn 2.000 tỷ đồng đã được chuyển nhượng sang các chủ nợ mới và chuyển đổi thành khoản vay dài hạn và khoản phải trả khác.

Về kế hoạch tài chính, HAGL đang lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ trái phiếu trị giá 2.520 tỷ đồng, tương đương mỗi cổ phiếu đổi lấy 12.000 đồng nợ. Sau phát hành, nhóm chủ nợ gồm Công ty Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 cá nhân sẽ nắm giữ 16,63% vốn điều lệ công ty.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, HAGL tiếp tục mở rộng đầu tư với các dự án nông nghiệp quy mô lớn. Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch đầu tư 2.000 ha cà phê Arabica tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và Champasak (Lào) với tổng vốn 2.002 tỷ đồng. Tập đoàn cũng phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm trên quy mô 2.000 ha tại Gia Lai, Strungtreng (Campuchia), Attapeu và Champasak (Lào), với vốn đầu tư dự kiến 1.343 tỷ đồng.

Ngoài ra, HAGL mở rộng đầu tư vào ngành thủy sản, thông qua việc mua lại cổ phần và sở hữu gần 300 ha đất tại Lào phục vụ phát triển nuôi cá tầm. Các dự án này kỳ vọng sẽ đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường dòng tiền trong tương lai.

#HAGL báo cáo tài chính 2025 #tăng trưởng doanh thu HAGL #lợi nhuận hợp nhất HAGL #nợ ngắn hạn vượt tài sản #tái cơ cấu nợ HAGL #đầu tư nông nghiệp HAGL

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Biến “lỗ thành lãi”, Simco Sông Đà bị phạt nặng

Simco Sông Đà công bố lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2023 là hơn 7 tỷ đồng trên báo cáo quý 4/2023, nhưng báo cáo kiểm toán lại ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ đồng.

Ngày 12/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 192/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Simco Sông Đà (HNX: SDA) với tổng số tiền 235 triệu đồng do các sai phạm liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, Simco Sông Đà bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố các thông tin bắt buộc theo quy định pháp luật. Các tài liệu bị chậm công bố hoặc không được công bố gồm: báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 đã kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2024; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023, báo cáo tài chính quý 3/2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2024. Việc không công bố thông tin kịp thời và đầy đủ đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Kiếm toán ngoại trừ BCTC 3 năm, cổ phiếu Phân lân Nung chảy Văn Điển nguy cơ hủy bị niêm yết

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ kéo dài khiến VAF của Phân lân Nung chảy Văn Điển đối mặt nguy cơ bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc theo quy định hiện hành.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF). Nguyên nhân đến từ việc báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của doanh nghiệp tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán.

Trước đó, từ ngày 20/3, cổ phiếu VAF đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024 đều có ý kiến ngoại trừ. Theo quy định hiện hành, nếu báo cáo kiểm toán năm 2025 vẫn giữ nguyên tình trạng này, VAF có thể bị hủy niêm yết bắt buộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới